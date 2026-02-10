Luc Besson Drakula-feldolgozásában nem a híres vámpír szív, hanem azok a nézők, akik jegyet váltottak rá

A sztori egyébként nagy vonalakban ugyanazt az utat járja be, mint a Nosferatu, és bár nem feltétlenül érdem az esetünkben, de bizonyos szempontból jóval szórakoztatóbban teszi. Eggers víziójában a gótikus képi világ lenyűgöző volt, élmény volt elveszni benne nagyvásznon, viszont ezt leszámítva kifejezetten unalmas lett. A második félidőre Besson változata is azzá válik, de addig nyújt egyfajta trashélményt, ami miatt nézeti magát és kínál némi bűnös élvezetet.

Az mondjuk rejtély, hogy hogyan tudott mindehhez megszerezni egy kétszeres Oscar-díjas színészt, Christoph Waltz azonban szemlátomást nem vette komolyan a feladatát a címszereplőre vadászó papként, kedélyesen ripacskodja végig a játékidőt. És ez nem pejoratív állítás, az egész filmben nincs egy emberi gesztus vagy egy ízléses pillanat sem, a színpadiasan széles gesztusai tökéletesen illeszkednek ide. Egyedül épp a Drakulát megformáló Caleb Landry Jones lóg ki a képből, nyilván nem láttam az összes Bram Stoker-adaptációt, de nem tévedhetek nagyot az állítással, hogy az ő játékában jelenik meg az egyik legsótlanabb módon a gróf.

Néha azt a hatást kelti, mintha a Hallmarknak lenne egy saját színitanodája, és ő ott osztályelsőként végzett volna, kifejezetten röhejes, amikor romantikus érzelmeket próbál kifejezni a mimikájával.

Luc Besson mellett szól viszont az, hogy legalább a saját pénzét szórja az ilyen ámokfutásaira, ugyanis nemcsak írta és rendezte a filmet, hanem a produceri feladatokat is ellátta. És nem jött ki pluszosan, a költségvetés meghaladta az ötvenmillió dollárt, ennek pedig világszerte is csak alig több, mint a felét sikerült visszatermelnie. De közben már nagyban készíti a szintén csak a maga B kategóriás módján élvezhető Lucy folytatását, az első rész bevételi adataiból kiindulva az majd kiegyenlíti a számlát, ha az ázsióján nem is sokat segít.

Drakula – francia horrorfilm. Február 5-től a Vertigo Média Kft. forgalmazásában országszerte a mozikban.