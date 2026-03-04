Ft
03. 04.
szerda
szlovákia európai unió magyarország Ursula von der Leyen európai bizottság orbán viktor oroszország

Von der Leyen csúnyán elszámította magát: megérkezett az oroszok válasza, Magyarország kimaradhat a bosszúból

2026. március 04. 11:25

Ahogyan arra számítani lehetett, Oroszország nem hagyja annyiban, hogy az Európai Unió több mint 200 milliárd eurónyi orosz vagyont zárolt. Magyarország és Szlovákia nem támogatta a döntést.

2026. március 04. 11:25
null

Az orosz jegybank pert indított az Európai Unió ellen, amiért az EU több mint 200 milliárd eurónyi orosz vagyont zárolt, és a visszaadását határozatlan időre megtiltotta – írja a Tagesspiegel.

A cikk emlékeztet,

a döntést 25 tagállam támogatta, Magyarország és Szlovákia azonban ellenezte.

Mint megírtuk, Orbán Viktor szerint a vagyon befagyasztását hadüzenetnek is tekintheti Oroszország, ami a békefolyamatot is akadályozza, az Európai Bizottság viszont úgy úgy véli, nincs ok az aggodalomra, mert minden a nemzetközi jognak megfelelően történt.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

