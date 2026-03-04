Von der Leyen csúnyán elszámította magát: megérkezett az oroszok válasza, Magyarország kimaradhat a bosszúból

a döntést 25 tagállam támogatta, Magyarország és Szlovákia azonban ellenezte.

Mint megírtuk, Orbán Viktor szerint a vagyon befagyasztását hadüzenetnek is tekintheti Oroszország, ami a békefolyamatot is akadályozza, az Európai Bizottság viszont úgy úgy véli, nincs ok az aggodalomra, mert minden a nemzetközi jognak megfelelően történt.