Von der Leyen csúnyán elszámította magát: megérkezett az oroszok válasza, Magyarország kimaradhat a bosszúból

Brüsszel nem ijedt meg Moszkvától: 200 milliárd eurós orosz per jött, de az EU szerint nincs itt semmi látnivaló
Az Európai Bizottság közlése szerint nincs ok aggodalomra.
Ahogyan arra számítani lehetett, Oroszország nem hagyja annyiban, hogy az Európai Unió több mint 200 milliárd eurónyi orosz vagyont zárolt. Magyarország és Szlovákia nem támogatta a döntést.
Az orosz jegybank pert indított az Európai Unió ellen, amiért az EU több mint 200 milliárd eurónyi orosz vagyont zárolt, és a visszaadását határozatlan időre megtiltotta – írja a Tagesspiegel.
A cikk emlékeztet,
a döntést 25 tagállam támogatta, Magyarország és Szlovákia azonban ellenezte.
Mint megírtuk, Orbán Viktor szerint a vagyon befagyasztását hadüzenetnek is tekintheti Oroszország, ami a békefolyamatot is akadályozza, az Európai Bizottság viszont úgy úgy véli, nincs ok az aggodalomra, mert minden a nemzetközi jognak megfelelően történt.

