Kimutatta a foga fehérjét a német kancellár: nyíltan elkezdett áskálódni – ennek beláthatatlan következményei lehetnek

hogy az nagyobb nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyin orosz elnökre a háború lezárása érdekében.

Merz éppen ezért szeretné az amerikai elnök figyelmét felhívni arra, hogy Moszkva egyértelműen Teherán mellett foglalt állást az amerikai–iráni konfliktusban. Stefan Cornelius, Merz szóvivője egyenesen úgy fogalmazott még korábban, hogy Oroszország reakciója az iráni eseményekre „nyilvánvaló pártfogás, amelyet az Egyesült Államok nem oszt”. A német kancellár pedig ezt az ellentétet igyekszik kihasználni annak érdekében, hogy még jobban támogassa Ukrajnát.