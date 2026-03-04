Kimutatta a foga fehérjét a német kancellár: nyíltan elkezdett áskálódni – ennek beláthatatlan következményei lehetnek

Végérvényesen elszakadt a cérna Szijjártónál – olyat mondott Ukrajnáról, amire még Zelenszkij sem tud mit mondani
Alaposan helyretette az ukrán elnököt.
Most kell csak igazán résen lennie Donald Trumpnak.
Friedrich Merz szinte azonnal politikai játszadozásba kezdett – írja a Politico.
A brüsszeli lap szerint a német kancellár az iráni háborút kívánja tárgyalási érvként bevetni az Ovális Irodában, szúrta ki a Kárpáthír. A célja meglehetősen egyszerű: arra törekszik, hogy Donald Trump amerikai elnököt rábírja az Oroszország elleni szankciók szigorítására,
hogy az nagyobb nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyin orosz elnökre a háború lezárása érdekében.
Merz éppen ezért szeretné az amerikai elnök figyelmét felhívni arra, hogy Moszkva egyértelműen Teherán mellett foglalt állást az amerikai–iráni konfliktusban. Stefan Cornelius, Merz szóvivője egyenesen úgy fogalmazott még korábban, hogy Oroszország reakciója az iráni eseményekre „nyilvánvaló pártfogás, amelyet az Egyesült Államok nem oszt”. A német kancellár pedig ezt az ellentétet igyekszik kihasználni annak érdekében, hogy még jobban támogassa Ukrajnát.
Merz azonban valószínűleg nem fog sikerrel járni,
ugyanis egyre több európai tisztviselő tart attól, hogy Trump elveszíti az érdeklődését az orosz–ukrán háború lezárása iránt.
