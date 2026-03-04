Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Németország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Friedrich Merz Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Kimutatta a foga fehérjét a német kancellár: nyíltan elkezdett áskálódni – ennek beláthatatlan következményei lehetnek

2026. március 04. 11:40

Most kell csak igazán résen lennie Donald Trumpnak.

2026. március 04. 11:40
null

Friedrich Merz szinte azonnal politikai játszadozásba kezdett – írja a Politico.

A brüsszeli lap szerint a német kancellár az iráni háborút kívánja tárgyalási érvként bevetni az Ovális Irodában, szúrta ki a Kárpáthír. A célja meglehetősen egyszerű: arra törekszik, hogy Donald Trump amerikai elnököt rábírja az Oroszország elleni szankciók szigorítására,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Tovább a cikkhezchevron

hogy az nagyobb nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyin orosz elnökre a háború lezárása érdekében.

Merz éppen ezért szeretné az amerikai elnök figyelmét felhívni arra, hogy Moszkva egyértelműen Teherán mellett foglalt állást az amerikai–iráni konfliktusban. Stefan Cornelius, Merz szóvivője egyenesen úgy fogalmazott még korábban, hogy Oroszország reakciója az iráni eseményekre „nyilvánvaló pártfogás, amelyet az Egyesült Államok nem oszt”. A német kancellár pedig ezt az ellentétet igyekszik kihasználni annak érdekében, hogy még jobban támogassa Ukrajnát.

Merz azonban valószínűleg nem fog sikerrel járni,

ugyanis egyre több európai tisztviselő tart attól, hogy Trump elveszíti az érdeklődését az orosz–ukrán háború lezárása iránt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
•••
2026. március 04. 12:46 Szerkesztve
Trump majd eldönti, hogy neki mi a jobb és az biztos több jóra számíthat az oroszoktól, mint Merz vagy Zselé elvtárstól. Üzlet az üzlet, már el vagytok adva, nácik Szarba vagytok mindketten
Válasz erre
0
0
Szürke Testvérek
2026. március 04. 12:11
Mit keres ez a kibic a pályán? Merznek inkább a német problémákkal kellene foglalkozni. Ja, az sem megy?
Válasz erre
5
0
xyz123-3
2026. március 04. 12:07
Lehet, hogy Irán ügyét mar Alaszkában rendezték.
Válasz erre
5
0
SzkeptiKUSS
2026. március 04. 12:04
Mindegyik EU-s vezér tudja, hogy arcvesztés nélkül nincs visszaút. Mindegyik egy valag pénzt megígért az ukránoknak, hogy legyőzzék a ruszkikat. Szóval, fejük a hurokban és nem tudnak szabadulni, ha mindenki beledöglik is.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!