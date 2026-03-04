Ft
magyar válogatott Magyarország Csányi Sándor MLSZ

Csányi Sándor: Ezt a célt teljesítenie kell Magyarországnak – még négy évünk van rá

2026. március 04. 13:09

Az MLSZ elnöke a magyar fociról nyilatkozott. Csányi Sándor sok témát érintett.

2026. március 04. 13:09
null

Az EuropaCalcio nevű portál görög tudósítója, Manosz Sztaramopulosz készített hosszabb lélegzetvételű interjút a magyar labdarúgás első emberével Brüsszelben – hívta fel a figyelmet a Csakfoci. Csányi Sándor – aki 2010 óta az MLSZ elnöke, valamint a nemzetközi szövetség (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) alelnöke is többek között – a magyar foci újratervezéséről, előrelépéséről és a megvalósult, valamint – egyelőre – be nem teljesült céljairól is beszélt.

Mint a szerző fogalmaz, Csányi nem „elvont számokkal érvel, amikor a sikereket sorolja, hanem konkrét alapokról beszél”, amelyekre a magyar foci rekonstrukciója épült.

Büszkék lehetünk arra, hogy a férfi A-válogatott 2016 óta sorozatban háromszor kijutott az Európa-bajnokságra, és az elmúlt években olyan csapatokat győzött le, mint Anglia, Németország, Horvátország vagy Törökország”

– idézte Csányit a Csakfoci, amely a cikket szemlézve hozzátette, hogy az eredmények csak a jéghegy csúcsát jelentik, ugyanis mögötte jelentős infrastrukturális fejlesztések állnak: országszerte 28 új stadion épült, köztük a modern Puskás Aréna, amely Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont ad. Emellett az utánpótlás területén is komoly előrelépések történtek az MLSZ elnöke szerint.

„A regisztrált játékosok száma 2010 óta több mint duplájára nőtt. Országszerte számos, elsősorban az utánpótlást és az amatőr futballt szolgáló pályát építettünk vagy újítottunk fel.”

A fejlődés a klubfutballban is látható: az NB I 12 helyet javított az UEFA-koefficiens rangsorában, a 36. pozícióból a 24. helyre lépett előre – ebben jelentős szerepe van a Ferencváros nemzetközi szereplésének és eredményeinek. Egy fontos mérföldkő azonban még hiányzik.

Egy célunkat még nem értük el: az 1986 óta tartó világbajnoki távollét után ismét ki szeretnénk jutni a vb-re. Ezt reális célnak tartjuk, és a szövetségi kapitány feladata, hogy a következő tornára kivezesse a csapatot.”

Csányi bízik a szövetségi kapitány, Marco Rossi munkájában, különösen az új generáció miatt:

„Vannak játékosaink a legmagasabb szinten, nem csak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a Liverpool futballistái, hanem a Bundesligában és más élbajnokságokban szereplő fiataljaink is. Ők példaképek lehetnek a következő generáció számára.”

Ezt is ajánljuk a témában

Csányi szerint a magyar futballrendszer alapja a kormányzat és a szövetség együttműködése.

„Az akadémiai rendszert a kormány felügyeli, míg a versenyrendszerben szereplő utánpótlás a szövetség hatáskörébe tartozik. A kulcs a közös célok és az egyértelmű jövőkép” – idézte az MLSZ elnökét a csakfoci.hu.

Emellett kiemelte a finanszírozási mechanizmust is, amely ösztönző jellegű.

Olyan rendszert működtetünk, amely arra ösztönzi a klubokat, hogy magyar és fiatal játékosokat szerepeltessenek. Bár ezt egyes klubok kritizálják, meggyőződésem, hogy a jövőbeni sikerekhez elengedhetetlen.”

A fenntarthatóság jegyében a bajnoki struktúra is átalakult (12 csapatos NB I, 16 csapatos NB II), valamint pénzügyi monitoringrendszer is működik.

Csányi a világbajnokságról

Csányi bízik a magyra válogatottban
Csányi bízik a magyra válogatottban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA)

Ami pedig a közelgő 2026-os világbajnokság esélyeseit illeti, Csányi több esélyest is megnevezett:

Kétszer is játszottunk Portugáliával a selejtezők során, és partiban voltunk velük. Ha ők nyernének, az a mi korábbi teljesítményünket is visszaigazolná”

– fogalmazott, de vb-címre esélyesnek tartja

  • Franciaországot,
  • Angliát,
  • Spanyolországot és
  • Németországot is, valamint külön kiemelte
  • Norvégiát is, amely hibátlan selejtezősorozat során 31 gólt szerzett.

A tengerentúli csapatok közül

  • Argentínát és
  • Brazíliát

nevezte meg, hozzátéve, hogy az amerikai kontinensen rendezett torna plusz lendületet adhat a helyi válogatottaknak.

„A labdarúgás egyre népszerűbb, ugyanakkor kihívás, hogy a televíziós és streamingbevételek miatt néhány klubnál koncentrálódik a világ legjobb száz játékosa. Fontos az egyensúly: egy játékosnak nem feltétlenül jobb a padon ülni egy topklubban, mint rendszeresen játszani egy kisebb csapatban” – vélekedett a futball globális fejlődéséről.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

