Csányi Sándor: Ezt a célt teljesítenie kell Magyarországnak – még négy évünk van rá

„A regisztrált játékosok száma 2010 óta több mint duplájára nőtt. Országszerte számos, elsősorban az utánpótlást és az amatőr futballt szolgáló pályát építettünk vagy újítottunk fel.”

A fejlődés a klubfutballban is látható: az NB I 12 helyet javított az UEFA-koefficiens rangsorában, a 36. pozícióból a 24. helyre lépett előre – ebben jelentős szerepe van a Ferencváros nemzetközi szereplésének és eredményeinek. Egy fontos mérföldkő azonban még hiányzik.

Egy célunkat még nem értük el: az 1986 óta tartó világbajnoki távollét után ismét ki szeretnénk jutni a vb-re. Ezt reális célnak tartjuk, és a szövetségi kapitány feladata, hogy a következő tornára kivezesse a csapatot.”

Csányi bízik a szövetségi kapitány, Marco Rossi munkájában, különösen az új generáció miatt:

„Vannak játékosaink a legmagasabb szinten, nem csak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a Liverpool futballistái, hanem a Bundesligában és más élbajnokságokban szereplő fiataljaink is. Ők példaképek lehetnek a következő generáció számára.”