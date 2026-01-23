Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi válogatott Csányi Sándor

Marco Rossi kért még egy esélyt tőlünk

2026. január 23. 22:42

A magyar válogatott szövetségi kapitánya tudja, hogy kétszer elbukott, de szeretné egy harmadik világbajnoki selejtezőn is irányítani a nemzeti tizenegyet. Marco Rossi rendezné kapcsolatát a szurkolókkal.

2026. január 23. 22:42
null

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az M4 Sportnak adott pénteken interjút. Ebben elárulta, amit már a Mandiner is megírt, hogy márciusban két felkészülési mérkőzést játszik a nemzeti csapat, március 28-án a szlovénokat, három nappal később pedig a görögöket fogadja a Puskás Arénában.

Ezt is ajánljuk a témában

Beszélt arról is, ami már szintén megjelen az MLSZ közleményében, hogy ezeken a mérkőzésen új játékosokat is ki fog próbálni, ugyanakkor nem kísérletezhetnek túl sokat, hiszen bár ezek barátságos találkozók, ugyanúgy egy egész nemzetet képviselnek mint a selejtezőkön.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Azt is kijelentette: örül annak, hogy mindkét találkozót hazai pályán vívják, mert szeretné rendezni kapcsolatát a szurkolókkal.

„Ami novemberben történt, szerintem senki sem felejti el. Szeretnénk, ha ismét jobbá válna a viszony a szurkolókkal, ez a jó kapcsolat előre vihet minket, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Valószínűleg ez volt karrierem egyik, ha nem legnagyobb csalódása, amit átéltem” – így Rossi.

Marco Rossi
Marco Rossi Csányi Sándorral és Lőw Zsolttal az MLSZ 125. évfordulóján. Fotó: MTI/Purger Tamás

Marco Rossi még egy esélyt szeretne

Rossi végezetül reagált Csányi Sándor MLSZ-elnök napokban tett kijelentésrére, miszerint: „négy év múlva ott leszünk a világbajnokságon”.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ebben a pillanatban ez még nagyon messze van, rengeteg mérkőzés vár ránk. 

Szeretnék még egy esélyt kapni, hogy vb-selejtezőn vezessem a magyar válogatottat, a következő lenne a harmadik, kétszer már elbuktam. A szövetség nyitott rá, hogy megadja nekem ezt a lehetőséget, én is szeretném, de a következő selejtezőig nagyon sok van hátra, még a jelenlegi is zajlik.

Hosszú idő, rengeteg meccs, remélem, lesz lehetőségem vezetni a magyar válogatottat a következő vb-selejtezőben, mert az azt jelentené, hogy az addig elért eredményeink pozitívak voltak.”

A magyar válogatottra a márciusi mérkőzéseken túl még két találkozó várhat a nyári szünet előtt, szeptemberben pedig kezdődik a Nemzetek Ligája új kiírása.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 24. 02:02
2046 - Marco Rossi kért még egy esélyt tőlünk
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. január 24. 00:11
Megérdemelné a sikert... - hiszen már MAGYAR is... A sikerhez azonban labdarúgóinknak is jobban oda kellene tenniük magukat... NEM Rossi miatt nem jutottunk ki a VB-re.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!