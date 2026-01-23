Marco Rossi kért még egy esélyt tőlünk

Újra megtelhet a Puskás Aréna: megvan a vb-ről lemaradó magyar válogatott tavaszi programja
Márciusban kétszer is itthon lép pályára Marco Rossi együttese. A magyar válogatott az elérhető ellenfelek közül a legerősebbekkel játszhat.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya tudja, hogy kétszer elbukott, de szeretné egy harmadik világbajnoki selejtezőn is irányítani a nemzeti tizenegyet. Marco Rossi rendezné kapcsolatát a szurkolókkal.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az M4 Sportnak adott pénteken interjút. Ebben elárulta, amit már a Mandiner is megírt, hogy márciusban két felkészülési mérkőzést játszik a nemzeti csapat, március 28-án a szlovénokat, három nappal később pedig a görögöket fogadja a Puskás Arénában.
Beszélt arról is, ami már szintén megjelen az MLSZ közleményében, hogy ezeken a mérkőzésen új játékosokat is ki fog próbálni, ugyanakkor nem kísérletezhetnek túl sokat, hiszen bár ezek barátságos találkozók, ugyanúgy egy egész nemzetet képviselnek mint a selejtezőkön.
Azt is kijelentette: örül annak, hogy mindkét találkozót hazai pályán vívják, mert szeretné rendezni kapcsolatát a szurkolókkal.
„Ami novemberben történt, szerintem senki sem felejti el. Szeretnénk, ha ismét jobbá válna a viszony a szurkolókkal, ez a jó kapcsolat előre vihet minket, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Valószínűleg ez volt karrierem egyik, ha nem legnagyobb csalódása, amit átéltem” – így Rossi.
Rossi végezetül reagált Csányi Sándor MLSZ-elnök napokban tett kijelentésrére, miszerint: „négy év múlva ott leszünk a világbajnokságon”.
„Ebben a pillanatban ez még nagyon messze van, rengeteg mérkőzés vár ránk.
Szeretnék még egy esélyt kapni, hogy vb-selejtezőn vezessem a magyar válogatottat, a következő lenne a harmadik, kétszer már elbuktam. A szövetség nyitott rá, hogy megadja nekem ezt a lehetőséget, én is szeretném, de a következő selejtezőig nagyon sok van hátra, még a jelenlegi is zajlik.
Hosszú idő, rengeteg meccs, remélem, lesz lehetőségem vezetni a magyar válogatottat a következő vb-selejtezőben, mert az azt jelentené, hogy az addig elért eredményeink pozitívak voltak.”
A magyar válogatottra a márciusi mérkőzéseken túl még két találkozó várhat a nyári szünet előtt, szeptemberben pedig kezdődik a Nemzetek Ligája új kiírása.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert