Marco Rossi kért még egy esélyt tőlünk

„Ebben a pillanatban ez még nagyon messze van, rengeteg mérkőzés vár ránk.

Szeretnék még egy esélyt kapni, hogy vb-selejtezőn vezessem a magyar válogatottat, a következő lenne a harmadik, kétszer már elbuktam. A szövetség nyitott rá, hogy megadja nekem ezt a lehetőséget, én is szeretném, de a következő selejtezőig nagyon sok van hátra, még a jelenlegi is zajlik.

Hosszú idő, rengeteg meccs, remélem, lesz lehetőségem vezetni a magyar válogatottat a következő vb-selejtezőben, mert az azt jelentené, hogy az addig elért eredményeink pozitívak voltak.”

A magyar válogatottra a márciusi mérkőzéseken túl még két találkozó várhat a nyári szünet előtt, szeptemberben pedig kezdődik a Nemzetek Ligája új kiírása.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert