Marco Rossi Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

Szoboszlai-ügy: lavinát indított el Rossi kijelentése, az informátor szerint ez csak értelmetlen időpocsékolás

2026. február 24. 16:13

Az egyik legmegbízhatóbb liverpooli újságíró szerint szokásosan csak a spanyol lapok gerjesztik a „balhét”. Ha hinni lehet David Lynchnek, a liverpooli drukkerek újra fellélegezhetnek Szoboszlai Dominik kapcsán.

2026. február 24. 16:13
null

Marco Rossi valószínűleg akaratán kívül kavarta fel az állóvizet Szoboszlai Dominik körül, arra legalábbis aligha számíthatott a magyar válogatott szövetségi kapitánya, hogy ennyire felkapják ama „ártalmatlan” félmondatát, miszerint Szoboszlai kedvenc gyerekkori klubja anno a Real Madrid volt. A spanyol és a szigetországi média persze egyből rárepült a sztorira, amely időzítését tekintve rosszabbkor talán nem is jöhetett a liverpooli klubvezetés szempontjából az épp folyamatban lévő szerződéshosszabbítási tárgyalások kellős közepén. Szerencsére akadnak azonban arrafelé is józan, mértéktartó újságírók. 

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - Vinícius Jr. & Szoboszlai Dominik
Vinícius Jr. és Szoboszlai Dominik egy darabig még biztosan ellenfelek maradnak a pályán (Fotó: NurPhoto via AFP)

Szoboszlai továbbra is elkötelezett

Ilyen például az a David Lynch is, aki természetesen csak névrokona a Twin Peaks rendezőjének, s aki már az első komolyabb „pánik” idején is igyekezett megnyugtatni a liverpooli közvéleményt, hogy minden az ilyenkor megszokott mederben zajlik a tárgyalások kapcsán, s nem kell mindig egyből felülni minden egyes felröppenő szóbeszédnek. A megbízható angol újságíró most ismét hallatta a hangját, s szavai nyomán ismét megnyugodhatnak a Vörösök fanatikusai. A TEAMtalk értesülései ugyanis egybecsengenek Lynch információival, miszerint 

a felerősödő pletykákat leginkább a spanyol sajtó gerjeszti „szokás szerint”,

de a valóságban Szoboszlai elkötelezett a liverpooli kontraktusának meghosszabbítását illetően. A Reallal kapcsolatos hírekre a helyi ügyekben rendre jól értesült Lynch az Anield Index hasábjain így reagált: 

„Jelenleg egyáltalán semmi alapja nincsen.

Szerintem ez az egész csak onnan gyűrűzött idáig, hogy a magyar szövetségi kapitány elejtett egy ilyet, hogy Szoboszlai korábban a Real Madridban akart játszani. (...) Persze, majd meglátjuk, végül hogyan alakul, de én személy szerint 

semmit sem hallottam arról, hogy ténylegesen érdeklődnének iránta, vagy hogy bárhová is menne, szóval szerintem nem is érdemes időt pazarolni az aggódásra.”

* * *

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Interista
2026. február 24. 16:50
Szoboszlai Dominik jelenleg a legjobb helyen van Liverpoolban. Még mindig van hova fejlődni és vezetői szerepet is kap. A vörösök egyik legjobbja és fontos játékosa.
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2026. február 24. 16:16
Nincs itt semnmi lavina, csak a bulvár rágja a gumicsontot és várja a kattintásokat a harsogó-haszug címeire.
Válasz erre
2
0
