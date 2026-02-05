Ft
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

A pánik is szóba került Szoboszlai szerződése kapcsán – összekaptak a Liverpool-szurkolók

2026. február 05. 20:07

Egyre több szurkoló kezdi elveszíteni a türelmét Szoboszlai Dominik látszólag lassan haladó szerződéshosszabbítása miatt. Közben egy bennfentes liverpooli újságíró próbálja csitítani a kedélyeket.

2026. február 05. 20:07
null

Továbbra is forró téma Liverpoolban Szoboszlai Dominik jövője. Mint ismert, a Premier League-címvédő már hetekkel ezelőtt megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat egyik legfontosabb játékosával, ám a szurkolókat megnyugtató érdemi előrelépés egyelőre nem nagyon történt. Mi több, a magyar karmester a hétvégén virágnyelven azt nyilatkozta, a klub még nem tette meg a megfelelő ajánlatot – miközben a hírek szerint a Real Madrid és több európai gigász is szívesen látná soraiban. Emiatt egyre több az aggódó, az internet bugyraiban egymással hajba kapó drukker, amin a csapat erősen hullámzó idei teljesítménye sem segít.

SZOBOSZLAI Dominik Liverpool
Liverpoolban egyre többen félnek, hogy elveszítik a klub egyik legjobbját, potenciális csapatkapitányát (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Próbálják nyugtatni a liverpooli fanatikusokat

A korábban a Liverpool FC-nél dolgozó, a klub belső ügyeire a mai napig rálátó újságíró, David Lynch ugyanakkor a héten igyekezett hűteni a kedélyeket, és megnyugtatni a Vörösök fanatikusait, mondván, pánikra (egyelőre) semmi ok, Szoboszlai elsőre talán pesszimistának ható nyilatkozata ellenére sem. „Én úgy értelmeztem a szavait, hogy az ügynökei elmondták neki, hogyan nézne ki az ügylet az ő szemszögéből, és most a Liverpoolon múlik, hogy mit válaszol neki.

Nem hinném, hogy bármi miatt is aggódni kéne. Pusztán azért beszél róla, mert mi, újságírók megkérdezzük. De javában tart a tárgyalási folyamat: ez ilyenkor egy oda-vissza párbeszéd a klub és a játékos között. Nem gondolnám, hogy ott tartunk, hogy pánikolnunk kellene."

Szoboszlai Dominik jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes a Liverpoollal, megtartása azért is lenne kulcsfontosságú a klub számára, mert sokan már most a Vörösök leendő csapatkapitányaként számolnak vele. 

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

