A pánik is szóba került Szoboszlai szerződése kapcsán – összekaptak a Liverpool-szurkolók

Szoboszlai kijelentésének Liverpoolban és Madridban is örülhetnek
Maradna a Premier League-címvédőnél, de...
Egyre több szurkoló kezdi elveszíteni a türelmét Szoboszlai Dominik látszólag lassan haladó szerződéshosszabbítása miatt. Közben egy bennfentes liverpooli újságíró próbálja csitítani a kedélyeket.
Továbbra is forró téma Liverpoolban Szoboszlai Dominik jövője. Mint ismert, a Premier League-címvédő már hetekkel ezelőtt megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat egyik legfontosabb játékosával, ám a szurkolókat megnyugtató érdemi előrelépés egyelőre nem nagyon történt. Mi több, a magyar karmester a hétvégén virágnyelven azt nyilatkozta, a klub még nem tette meg a megfelelő ajánlatot – miközben a hírek szerint a Real Madrid és több európai gigász is szívesen látná soraiban. Emiatt egyre több az aggódó, az internet bugyraiban egymással hajba kapó drukker, amin a csapat erősen hullámzó idei teljesítménye sem segít.
A korábban a Liverpool FC-nél dolgozó, a klub belső ügyeire a mai napig rálátó újságíró, David Lynch ugyanakkor a héten igyekezett hűteni a kedélyeket, és megnyugtatni a Vörösök fanatikusait, mondván, pánikra (egyelőre) semmi ok, Szoboszlai elsőre talán pesszimistának ható nyilatkozata ellenére sem. „Én úgy értelmeztem a szavait, hogy az ügynökei elmondták neki, hogyan nézne ki az ügylet az ő szemszögéből, és most a Liverpoolon múlik, hogy mit válaszol neki.
Nem hinném, hogy bármi miatt is aggódni kéne. Pusztán azért beszél róla, mert mi, újságírók megkérdezzük. De javában tart a tárgyalási folyamat: ez ilyenkor egy oda-vissza párbeszéd a klub és a játékos között. Nem gondolnám, hogy ott tartunk, hogy pánikolnunk kellene."
Szoboszlai Dominik jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes a Liverpoollal, megtartása azért is lenne kulcsfontosságú a klub számára, mert sokan már most a Vörösök leendő csapatkapitányaként számolnak vele.
Már nemcsak a szurkolók látják?
