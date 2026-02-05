A pánik is szóba került Szoboszlai szerződése kapcsán – összekaptak a Liverpool-szurkolók

Továbbra is forró téma Liverpoolban Szoboszlai Dominik jövője. Mint ismert, a Premier League-címvédő már hetekkel ezelőtt megkezdte a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat egyik legfontosabb játékosával, ám a szurkolókat megnyugtató érdemi előrelépés egyelőre nem nagyon történt. Mi több, a magyar karmester a hétvégén virágnyelven azt nyilatkozta, a klub még nem tette meg a megfelelő ajánlatot – miközben a hírek szerint a Real Madrid és több európai gigász is szívesen látná soraiban. Emiatt egyre több az aggódó, az internet bugyraiban egymással hajba kapó drukker, amin a csapat erősen hullámzó idei teljesítménye sem segít.

Liverpoolban egyre többen félnek, hogy elveszítik a klub egyik legjobbját, potenciális csapatkapitányát (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)