Top tízes játékos lett a korábban csak futógépnek hívott Szoboszlai

A modern futballstatisztikákkal és teljesítményértékelésekkel foglalkozó Gradient Sports számaira hivatkozva a football365.com csokorba szedte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legjobban passzoló játékosait. A listára a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is felkerült.

A magyar futballistát – akivel kapcsolatban sokszor a futómennyiségét, munkabírását emelik ki – a tizedik helyre tették. Vele kapcsolatban azt írták, hogy a teljes PL-mezőnyben csupán nyolc játékosnak van több passza, akik ráadásul túlnyomórészt középhátvédek. A középpályások közül ebben a mutatóban csupán Ellitot Anderson előzi meg, és az összes középpályás közül csak nyolcnak van jobb passzmutatója, mint Szoboszlainak (88,9 százalék), és egyiküknek sem sokkal.