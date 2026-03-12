Top tízes játékos lett a korábban csak futógépnek hívott Szoboszlai
Ezúttal a passzai miatt ismerték el a Liverpool magyar középpályását. Szoboszlai nem akármilyen listán került a legjobbak közé.
A modern futballstatisztikákkal és teljesítményértékelésekkel foglalkozó Gradient Sports számaira hivatkozva a football365.com csokorba szedte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legjobban passzoló játékosait. A listára a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is felkerült.
A magyar futballistát – akivel kapcsolatban sokszor a futómennyiségét, munkabírását emelik ki – a tizedik helyre tették. Vele kapcsolatban azt írták, hogy a teljes PL-mezőnyben csupán nyolc játékosnak van több passza, akik ráadásul túlnyomórészt középhátvédek. A középpályások közül ebben a mutatóban csupán Ellitot Anderson előzi meg, és az összes középpályás közül csak nyolcnak van jobb passzmutatója, mint Szoboszlainak (88,9 százalék), és egyiküknek sem sokkal.
Ő az egyike azon kevés Liverpool-játékosnak, aki ebben az idényben jó teljesítményt nyújt”
– jegyezték meg.
Szoboszlai és a legjobban passzoló játékosok listája
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Bruno Guimaraes (Newcastle United)
- Moises Caicedo (Chelsea)
- Alex Iwobi (Fulham)
- Rodri (Manchester City)
- Adam Wharton (Crystal Palace)
- Jeremy Doku (Manchester City)
- Jack Grealish (Everton)
- Szoboszlai Dominik (Liverpool)
Nyitókép: Darren Staples/AFP
