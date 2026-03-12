Ft
Manchester United Liverpool középpályás Bruno Fernandes Premier League Szoboszlai Dominik

Top tízes játékos lett a korábban csak futógépnek hívott Szoboszlai

2026. március 12. 16:34

Ezúttal a passzai miatt ismerték el a Liverpool magyar középpályását. Szoboszlai nem akármilyen listán került a legjobbak közé.

2026. március 12. 16:34
null

A modern futballstatisztikákkal és teljesítményértékelésekkel foglalkozó Gradient Sports számaira hivatkozva a football365.com csokorba szedte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) legjobban passzoló játékosait. A listára a Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is felkerült.

A magyar futballistát – akivel kapcsolatban sokszor a futómennyiségét, munkabírását emelik ki – a tizedik helyre tették. Vele kapcsolatban azt írták, hogy a teljes PL-mezőnyben csupán nyolc játékosnak van több passza, akik ráadásul túlnyomórészt középhátvédek. A középpályások közül ebben a mutatóban csupán Ellitot Anderson előzi meg, és az összes középpályás közül csak nyolcnak van jobb passzmutatója, mint Szoboszlainak (88,9 százalék), és egyiküknek sem sokkal.

Ő az egyike azon kevés Liverpool-játékosnak, aki ebben az idényben jó teljesítményt nyújt”

– jegyezték meg.

Ismét elismerően írnak Szoboszlairól
Ismét elismerően írnak Szoboszlairól (Fotó: Ben Stansall/AFP)

Szoboszlai és a legjobban passzoló játékosok listája

  1. Bruno Fernandes (Manchester United)
  2. Rayan Cherki (Manchester City)
  3. Bruno Guimaraes (Newcastle United)
  4. Moises Caicedo (Chelsea)
  5. Alex Iwobi (Fulham)
  6. Rodri (Manchester City)
  7. Adam Wharton (Crystal Palace)
  8. Jeremy Doku (Manchester City)
  9. Jack Grealish (Everton)
  10. Szoboszlai Dominik (Liverpool)

Nyitókép: Darren Staples/AFP 

***

