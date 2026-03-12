Ft
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország bbc auschwitz könyv

Egy új könyv szerint még a rádió is bemondta, mit csinálnak Auschwitzban a németek

2026. március 12. 18:29

Új kötet mutatja be: egyáltalán nem volt olyan nagy titok a németek népirtó politikája, gyakorlatilag bárki, aki akart, értesülhetett az eseményekről.

2026. március 12. 18:29
null
Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

Izgalmas új kötettel jelentkezett a Jaffa kiadó Modern Magyar Történelem sorozata, ezúttal Kunt Gergely történész, a Miskolci Egyetem habilitált docensének tollából: az Auschwitz-kód alapvetően azt állítja, hogy a német megszállás alatti magyar sajtó cikkei folyamatosan a BBC magyar adására reagálnak, ez az a kulcs, ami alapján értelmezni lehet a cikkeket, azoknak megjelenései sorrendjét, üzeneteit. Ez a megközelítés kétségkívül újító, hiszen eddig nem jutott eszébe a legtöbb magyar történésznek, hogy párhuzamosan elemezzék ezeket a tartalmakat, dacára annak, hogy a BBC híreiről írott formában az emigráns baloldali lapok is beszámoltak, így legalább ezeket megnézhették volna az Arcanum ADT felületein. A BBC ekkor 39 nyelven sugárzott adásokat, 1939. szeptember 5-étől kezdve magyarul is, és részletesen beszámolt a holokauszt eseményeiről Európában.

Kunt arra is tesz utalást, hogy a korabeli magyar sajtó egy része német titkosszolgálati irányítás alatt állhatott,

ami nagyon fontos felismerés (felmerül ez például Vajta Ferenc, a kutatók által érthetetlen módon ignorált nemzetiszocialista propagandalap, az Ország szerkesztője kapcsán, aki amerikai levéltári források szerint az Abwehr ügynöke volt). Ez különösen fontos, hiszen manapság egyre szélesebb körben terjed a tévhit, miszerint a „németek itt sem voltak, és ha itt is voltak, nem csináltak semmit”, stb.

Walter Laqueur történész okkal nevezte a holokausztot „a világ legrosszabbul őrzött titkának”.

De mit tudhatott egy átlagos magyar olvasó a holokausztról? Kissé eltérve a könyv szoros értelemben vett megállapításaitól és áttérve a primer sajtóforrásokra: bármilyen meglepőnek is tűnik, de az 1944. március 19-i német megszállás előtt is alapvetően tájékozódni lehetett a népirtó német politika néhány alapvető eleméről a magyarországi sajtóból.  „Krakkóból kitelepítik a zsidókat” – szólt a Magyar Nemzet 1940. augusztusi cikke, de a lapok beszámoltak a szlovákiai és a bécsi zsidók deportálásáról is, utalva rá, hogy őket valahova Lengyelországba viszik.

A szélsőjobboldali Magyarság 1941 tavaszán egyenesen helyszíni riportot közölt a lublini gettóból, igaz, főleg a zsidók munkára kényszerítéséről számolt be. A Függetlenség az év szeptemberének végén adta hírül: a Cseh-Morva Protektorátus Eisenbrod kerülete immár „zsidómentes”, tehát „az egész kerületben egyetlen zsidó sem lakik”. Bár hivatalosan 89 ezer zsidó élt Szlovákiában 1940-ben, a Kárpátmedence című lap 1942 májusában megírta, hogy már 45 ezer főt kitelepítettek, „ősszel pedig Szlovákia teljesen zsidómentes lesz”. Az év júliusában már azt is megtudhatták a Reggeli Magyarország olvasói, hogy megkezdték 80 ezer párizsi zsidó „koncentrációs táborba” hurcolását, majd onnan „Keletre” való deportálását.

1942 végén az Uj Magyarságban a fent említett Vajta Ferenc közölt címlapos összefoglalót az európai zsidóság helyzetéről: szerinte jövő tavaszra „már egyetlen zsidó sem lesz a birodalom területén”. 

Belgiumból és Hollandiából „most vitték éppen az utolsó transzportot keletfelé”, Franciaország zsidóit pedig határidőre „irányítják vissza a keleti őshaza felé”. Norvégiában „két héttel ezelőtt hozták meg a végérvényes zsidó-törvényt: a zsidó vagyon az államikincstárra szállt, a zsidók pedig a keletfelé induló hajókra”. Már a Balkánon is „összegyűjtötték a zsidókat: egyelőre munkatáborokban dolgoznak, de további sorsukról is gondoskodás történt (…)”.

Áttérve a zsidó kiadványokra, a szemfüles olvasók az európai holokausztról konkrétabb híreket is találhattak a kimondottan zsidó felekezeti lapokban. Az Orthodox Zsidó Újság meglehetősen pontos adatokat közölt az európai zsidóság számbeli fogyatkozásairól. 1942 tavaszán „nem lakik zsidó (…) Minsk, Berditsev, Zsitomir, Mohilev, Charkov városokban” – közölte a lap a kelet-európai zsidóság egykori központjairól. Az év nyarán pedig arról írtak, hogy Szlovákiában csak a gazdaságilag értékes zsidókat és az öregembereket hagyták meg: „Evvel kapcsolatban kiderült, hogy Szenicén egy 100 éves, Bártfán egy 101 éves és Kisszebenben egy 102 éves aggastyán tartózkodik”.

A Pesti Izraelita Hitközség sajtófigyelője szerint rendszeresen követték nemcsak a magyar antiszemita sajtót, hanem a külföldit is. 

Voltak híreik a vilniusi gettó 50 ezer lakójának „likvidálásról” (lengyel lapok alapján), Theodor Wolff, a Berliner Tageblatt volt főszerkesztőjének Dachauban való meggyilkolásáról, de szemlézték még a Neue Zürcher Zeitung 1943. április 20-i számát, miszerint „a megszállott (lengyel) területek(en) (…) kétmillió zsidót – férfiakat, asszonyokat, gyermekeket – elpusztítottak”.

De aki nem olvasott lapokat, az tájékozódhatott a Magyarországon ezrével jelen lévő menekült zsidóktól. Csak 1939-ben közel ötezren érkeztek Lengyelországból, számuk később tovább nőtt, és soraikat szlovákiaiak is gyarapították – őket gyakran a hitközségek fogadták be. Az utánuk érkező sorstársaik közül sokan beszámoltak a holokauszt külföldi eseményeiről.

Eközben a megszállt keleti területeken magyar munkaszolgálatosok és honvédek ezrei, tízezrei szembesültek a holokauszt eseményeivel.

„Két évig voltam kint (Ukrajnában). Megismerkedtem a szenvedések minden változatával. Szemtanúja voltam sok-sok zsidó család kivégzésének (…)” – idézte fel egy muszos túlélő.

1943 tavaszán egy pályadíjnyertes legénységi hadinapló jelent meg. A Vitézi Rend kiadásában Kriston József tartalékos őrvezető sötét prózája részletesen bemutatta a dnyepropetrovszki zsidóság 1941. októberi lemészárlását: „Az országúton végtelenbe nyúló zsidó-sorokat látni, lehettek úgy, a későbbi megállapítás szerint, 15.000-en. Német tábori csendőrök géppisztollyal felszerelve ügyeltek arra, nehogy egy is eltévedjen, más utakra térjen. (…) Képviselve volt itt az újszülöttől kezdve az aggastyánig a zsidó faj apraja-nagyja egyaránt. (…) Végignéztem őket. Kicsi gyermekek anyjuk szoknyáját fogva, másik kezét szájába téve dudlizott, öreg párok kart-karba öltve mentek. (…) Megszólaltak a fegyverek és haláltsujtó golyóiktól egymásután hullottak be az árok mélyébe. (…) elhagytuk a vesztőhelyet, de a látottak végig kísértek egész utunkon.” Kriston a szövegének végén arra jutott, hogy a zsidók megérdemelték, amit kaptak. A könyvet a 8 Órai Ujság március elején még „érdekes és tanulságos olvasmányként” ismertette, de áprilisra már betiltották. (A kérdéses forrást korábban idézte tanulmányában Fóris Ákos történész is).

A probléma a fentiek tükrében tehát nem az volt, hogy bárki elhallgatta volna a holokausztról szóló híreket a magyar zsidók elől, hanem hogy a többség nem értette meg – talán nem akarta megérteni –, amit nagyon is hallott. A magyar zsidó vezetők hiába tudtak a holokausztról, ha egyszer azt hitték, hogy velük ez nem történhet meg.

Mint minden kötetben, természetesen itt is akadnak apró hibák, melyek a könyv egészének értékéből nem vesznek el. Az Auschwitz-kód fontos kötet, mely segíthet megérteni a korabeli sajtó kissé homályba burkolózó terepen megjelent cikkeit, feltárni az újságírók indíttatásait, és megérteni a korabeli magyar társadalom fájdalmas passzivitását. 

Fotó: Fortepan 172052

 

