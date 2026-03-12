Egy új könyv szerint még a rádió is bemondta, mit csinálnak Auschwitzban a németek

Izgalmas új kötettel jelentkezett a Jaffa kiadó Modern Magyar Történelem sorozata, ezúttal Kunt Gergely történész, a Miskolci Egyetem habilitált docensének tollából: az Auschwitz-kód alapvetően azt állítja, hogy a német megszállás alatti magyar sajtó cikkei folyamatosan a BBC magyar adására reagálnak, ez az a kulcs, ami alapján értelmezni lehet a cikkeket, azoknak megjelenései sorrendjét, üzeneteit. Ez a megközelítés kétségkívül újító, hiszen eddig nem jutott eszébe a legtöbb magyar történésznek, hogy párhuzamosan elemezzék ezeket a tartalmakat, dacára annak, hogy a BBC híreiről írott formában az emigráns baloldali lapok is beszámoltak, így legalább ezeket megnézhették volna az Arcanum ADT felületein. A BBC ekkor 39 nyelven sugárzott adásokat, 1939. szeptember 5-étől kezdve magyarul is, és részletesen beszámolt a holokauszt eseményeiről Európában.

Kunt arra is tesz utalást, hogy a korabeli magyar sajtó egy része német titkosszolgálati irányítás alatt állhatott,

ami nagyon fontos felismerés (felmerül ez például Vajta Ferenc, a kutatók által érthetetlen módon ignorált nemzetiszocialista propagandalap, az Ország szerkesztője kapcsán, aki amerikai levéltári források szerint az Abwehr ügynöke volt). Ez különösen fontos, hiszen manapság egyre szélesebb körben terjed a tévhit, miszerint a „németek itt sem voltak, és ha itt is voltak, nem csináltak semmit”, stb.