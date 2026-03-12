Németországban azt írják, eldőlt Orbán jövője

A német Sport Bildet idézve a Transfermarkt arról számolt be, hogy a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig nem hosszabbítja meg a 33 éves Willi Orbán jövő nyáron lejáró szerződését – írja a Nemzeti Sport.

A Sport Bild beszámolója szerint a 2027 nyaráig érvényes szerződésű magyar válogatott védő legkésőbb jövő nyáron távozik az RB Leipzigtől, ugyanakkor, ha a klub szeretne valamennyi átigazolási díjat Orbánért, hamarabb kell távoznia. Az biztos, hogy az idény elején a védő minden ajánlatra nemet mondott – olvasható az NSO cikkében.