Németországban azt írják, eldőlt Orbán jövője

Hidegzuhany a javából: rossz hírt közöltek Gulácsiról Németországban
Nagyobb a baj, mint amekkorának elsőre tűnt.
Véget érhet egy korszak. A hírek szerint Willi Orbánnal nem tervez hosszabbítani a Lipcse.
A német Sport Bildet idézve a Transfermarkt arról számolt be, hogy a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig nem hosszabbítja meg a 33 éves Willi Orbán jövő nyáron lejáró szerződését – írja a Nemzeti Sport.
A Sport Bild beszámolója szerint a 2027 nyaráig érvényes szerződésű magyar válogatott védő legkésőbb jövő nyáron távozik az RB Leipzigtől, ugyanakkor, ha a klub szeretne valamennyi átigazolási díjat Orbánért, hamarabb kell távoznia. Az biztos, hogy az idény elején a védő minden ajánlatra nemet mondott – olvasható az NSO cikkében.
Az is lehet azonban, hogy a lipcsei klub megtartja szerződése kifutásáig a 64-szeres magyar válogatott hátvédet, s ingyen elengedi jövő nyáron – ebben az esetben drasztikusan megváltozhat a helyzete a klubon belül. Az ebben az idényben eddig mindössze húsz percet hiányzó Orbánnak a lap szerint maradása esetén jelentősen lecsökkenhet a következő idénybeli játékperceinek a száma, a klubja ugyanis egy gyors és technikás játékost szeretne a védelem közepébe, akire számíthat a támadások építésénél.
Orbán még 2015 nyarán érkezett az RB Leipzighez, ahol 377 tétmérkőzésen 35 gólt és 12 gólpasszt jegyez.
Az NSO megjegyezte: Gulácsi Péter is távozhat Lipcséből a jövő nyáron, mivel a Transfermarkt tényként kezeli, hogy a következő idényben csak a cserepadon kap majd helyet, s helyette Maarten Vandevoordt lesz az első számú kapus. Helyére az Augsburg 27 éves kapuvédő, Finn Dahmen az első számú kiszemelt, akinek szintén jövő nyáron jár le a szerződése. Tizenkét millióra becsült értékével egyébként a második legértékesebb német kapusnak számít.
Gulácsi szintén 2015 nyara óta a lipcseiek játékosa, eddig 361 tétmérkőzésen játszott.
Nyitókép: Ronny Hartmann/AFP
