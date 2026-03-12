Ft
03. 12.
csütörtök
magyar válogatott Németország Willi Orbán RB Leipzig Gulácsi Péter

Németországban azt írják, eldőlt Orbán jövője

2026. március 12. 18:00

Véget érhet egy korszak. A hírek szerint Willi Orbánnal nem tervez hosszabbítani a Lipcse.

2026. március 12. 18:00
A német Sport Bildet idézve a Transfermarkt arról számolt be, hogy a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) szereplő RB Leipzig nem hosszabbítja meg a 33 éves Willi Orbán jövő nyáron lejáró szerződését – írja a Nemzeti Sport.

A Sport Bild beszámolója szerint a 2027 nyaráig érvényes szerződésű magyar válogatott védő legkésőbb jövő nyáron távozik az RB Leipzigtől, ugyanakkor, ha a klub szeretne valamennyi átigazolási díjat Orbánért, hamarabb kell távoznia. Az biztos, hogy az idény elején a védő minden ajánlatra nemet mondott – olvasható az NSO cikkében.

Az is lehet azonban, hogy a lipcsei klub megtartja szerződése kifutásáig a 64-szeres magyar válogatott hátvédet, s ingyen elengedi jövő nyáron – ebben az esetben drasztikusan megváltozhat a helyzete a klubon belül. Az ebben az idényben eddig mindössze húsz percet hiányzó Orbánnak a lap szerint maradása esetén jelentősen lecsökkenhet a következő idénybeli játékperceinek a száma, a klubja ugyanis egy gyors és technikás játékost szeretne a védelem közepébe, akire számíthat a támadások építésénél.

Orbán még 2015 nyarán érkezett az RB Leipzighez, ahol 377 tétmérkőzésen 35 gólt és 12 gólpasszt jegyez.

Orbán mellett Gulácsi is távozhat

Orbán mellett Gulácsi is távozhat
Orbán mellett Gulácsi is távozhat (Fotó: Ronny Hartmann/AFP)

Az NSO megjegyezte: Gulácsi Péter is távozhat Lipcséből a jövő nyáron, mivel a Transfermarkt tényként kezeli, hogy a következő idényben csak a cserepadon kap majd helyet, s helyette Maarten Vandevoordt lesz az első számú kapus. Helyére az Augsburg 27 éves kapuvédő, Finn Dahmen az első számú kiszemelt, akinek szintén jövő nyáron jár le a szerződése. Tizenkét millióra becsült értékével egyébként a második legértékesebb német kapusnak számít.

Gulácsi szintén 2015 nyara óta a lipcseiek játékosa, eddig 361 tétmérkőzésen játszott.

Nyitókép: Ronny Hartmann/AFP

