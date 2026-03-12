„Gondoljon az öt gyermekére!” – botrányos fenyegetés Orbánnak! Vajon miért hallgat a tiszás ellenzék?
A hallgatás mögött több ok is meghúzódhat. Kovács András írása.
Szentpéteri szerint a magyar kormány sajátos, ördögi logikával abban érdekelt, hogy mélyüljön a válság Ukrajnával.
Mintha Ulisse Aldrovandus Szörnyek története című könyvéből léptek volna ki napjaink ukrán fenyegetői. Először Zelenszkij érkezett, aki Orbán Viktort magát akarta volna likvidálni, tegnap pedig Hrihorij Omelcsenko
ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje, aki már a kormányfő gyermekeit és unokáit is célkeresztbe tette.
Emlékszünk: William Golding A Legyek Ura című című regényébében Röfi és Simon halála a civilizáció teljes összeomlását és az emberi gonoszság elszabadulását jelképezi.
Röfi halála az észérvek és a demokratikus szabályok végleges bukása a nyers erőszakkal szemben. Simon esetében az igazság és a szellemi tisztaság elpusztítása a tömegpszichózis és a vakhit által.
Ki-ki szemezgesse ki magának a megfelelőt az ukrán fenyegetések közül.
Nyilván Omelcsenko sem most jött a hathuszassal, neki is megvolt a központ által megszabott feladata az Orbán elleni provokációban. Nem egyszerűen a kormányfő rémületbe kergetésével, hanem
a kormányfőt féltő magyarok hergelésével, akiknek gyomrát bizonyosan összeszorította a félelemmel keveredő tehetetlen aggodalom.
Engem az a megtiszteltetés ért, hogy vasárnap ott állhatok a Kossuth téren az ünnepi beszédét mondó Orbán Viktor háta mögött. Több ismerősöm, barátom azonban óva intett a részvételtől, mondván: nehogy bajom essen. A szorongás tehát ott van az emberekben, amitől csak Orbán Viktor április 12-ei győzelme szabadíthat meg bennünket. Ám ha Orbán a jövő héten folytatja a kampányt, méghozzá szabadtéren, sorra járva a megjelölt városokat, akkor nyugodt, és bízik abban, hogy elejtjük a medvét és aztán tárgyalhatunk a szűccsel. Ez esetben nekem sincs okom meghátrálni.
De mit is mondott pontosan ez a szörnyek könyvéből kilépő Omelcsenko?
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért, ha Orbán Viktor nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Vlagyimir Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.”
Tudjuk, a „karma” egy szanszkrit eredetű fogalom, amelynek jelentése „cselekedet”. A pozitív cselekedetek pozitív, a negatívak negatív tapasztalatokat eredményeznek. El tudjuk képzelni, hogy Omelcsenko szerint mi a pozitív cselekedet? Nyilván, ha lemondunk az orosz olajról, megszüntetjük a rezsicsökkentést, magára hagyjuk a családokat, beállunk a brüsszeliták mögé, támogatjuk a háborút, vagyis hagyjuk megbukni az Orbán-kormányt, helyére ültetve a brüsszeli báb Magyar Pétert. Sőt, a gyerekek, unokák halállal való fenyegetése Omelcsenko szerint nyilván szintén a pozitív cselekedetek közé sorolható.
De a sajátos értelmezésre itthon is találunk példát. Az ATV Egyenes beszédében Szentpéteri Nagy Richard elemzésében sokminden kiderült. Például az, hogy
„A magyar kormánynak nem érdeke a kapcsolatok normalizálása Ukrajnával. Ukrajnának érdeke, hogy ne eszkalálja a problémát.”
Nem azt mondja az elemző, hogy nyissák meg végre a Barátság vezetéket, ami a probléma alfája és ómegája. Szentpéteri szerint ez nekünk nem érdekünk. Most mit mondjak erre? Bolsevik tempó? Mint ahogy Ukrajna nem akarja eszkalálni a problémát, csak éppen hosszú hetek óta nem jön az olaj a vezetéken. Szentpéteri azt is mondja, hogy
„A magyar kormány a sajátos, ördögi logikával abban érdekelt, hogy mélyüljön a válság Ukrajnával.” Ez valóban egy sátáni logika, de nem a miénk, hanem az ukránoké és Szentpéterié. Abban reménykednek ugyanis, hogy a lezárt vezeték, az üzemanyagárak emelkedése révén káosz tör ki, s megbukik a kormány.
Beszélgetőtársa, Németh Péter Omelcsenko személyiségét akarta jelentékteleníteni. Azt mondja, hogy „Van olyan információnk is, hogy nem is nyilatkozott, csak AI felvételről van szó. 15 éve – ha jól tudom – nincs benne az ukrán politikában.” Mondja ezt azok után, hogy tudja, az ukrán diktatúrában semmi sincs Zelenszkij engedélye vagy utasítása nélkül. Eltelt öt-hat perc, míg végre Németh Péternek eszébe jut, hogy „Amennyiben ilyen történt, akkor teljes együttérzésem a miniszterelnökkel és a családjával.”
„Amennyiben”, mondja Németh, ami egyet jelent a miniszterelnök lehazugozásával. Aki ezek szerint viccből hívta föl a lányait és a szüleit, hogy megnyugtassa őket.
Érezzen veled együtt a radai rosseb – mondhatja az olvasó.
***
