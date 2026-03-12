Nyilván Omelcsenko sem most jött a hathuszassal, neki is megvolt a központ által megszabott feladata az Orbán elleni provokációban. Nem egyszerűen a kormányfő rémületbe kergetésével, hanem

a kormányfőt féltő magyarok hergelésével, akiknek gyomrát bizonyosan összeszorította a félelemmel keveredő tehetetlen aggodalom.

Engem az a megtiszteltetés ért, hogy vasárnap ott állhatok a Kossuth téren az ünnepi beszédét mondó Orbán Viktor háta mögött. Több ismerősöm, barátom azonban óva intett a részvételtől, mondván: nehogy bajom essen. A szorongás tehát ott van az emberekben, amitől csak Orbán Viktor április 12-ei győzelme szabadíthat meg bennünket. Ám ha Orbán a jövő héten folytatja a kampányt, méghozzá szabadtéren, sorra járva a megjelölt városokat, akkor nyugodt, és bízik abban, hogy elejtjük a medvét és aztán tárgyalhatunk a szűccsel. Ez esetben nekem sincs okom meghátrálni.

De mit is mondott pontosan ez a szörnyek könyvéből kilépő Omelcsenko?