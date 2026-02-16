Ft
Bundesliga RB Leipzig sérülés Gulácsi Péter

Hidegzuhany a javából: rossz hírt közöltek Gulácsiról Németországban

2026. február 16. 17:02

Megsérült a korábbi magyar válogatott kapus. Gulácsi Péterre a következő hetekben nem számíthat az RB Leipzig szakmai stábja.

2026. február 16. 17:02
null

Várhatóan március végéig nem számíthat magyar kapusa, Gulácsi Péter játékára a német labdarúgó-bajnokságban ötödik helyen álló RB Leipzig.

A lipcsei klub hétfőn azt közölte a honlapján, hogy a játékos 

a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, s ugyan műteni nem kell, néhány hétre kidőlt.

A 35 éves Gulácsi Péter – aki vasárnap a Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében szenvedte el a sérülést – az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt, ezzel második a vonatkozó rangsorban.

Ezt is ajánljuk a témában

Gulácsi a múlt héten hosszabbította meg a szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP

csicseriborso3
•••
2026. február 16. 17:15 Szerkesztve
35 éves, öreg a focihoz. Egyre több sérülése lesz. Talán abba kéne hagyni, nem keresett még eleget? Amúgy nem felejtem el neki, ahogy kiállt az LMBTQ „családok” mellett politikai megalkuvásból és pénzért.
