Hidegzuhany a javából: rossz hírt közöltek Gulácsiról Németországban

Nagyon akartak egy magyart, de ő nemet mondott a Premier League-re
Most télen ajánlatot is tettek érte!
Megsérült a korábbi magyar válogatott kapus. Gulácsi Péterre a következő hetekben nem számíthat az RB Leipzig szakmai stábja.
Várhatóan március végéig nem számíthat magyar kapusa, Gulácsi Péter játékára a német labdarúgó-bajnokságban ötödik helyen álló RB Leipzig.
A lipcsei klub hétfőn azt közölte a honlapján, hogy a játékos
a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, s ugyan műteni nem kell, néhány hétre kidőlt.
A 35 éves Gulácsi Péter – aki vasárnap a Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében szenvedte el a sérülést – az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt, ezzel második a vonatkozó rangsorban.
Ezt is ajánljuk a témában
Most télen ajánlatot is tettek érte!
Gulácsi a múlt héten hosszabbította meg a szerződését a lipcseiekkel 2027 nyaráig.
Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP