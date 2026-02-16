Hidegzuhany a javából: rossz hírt közöltek Gulácsiról Németországban

a bal térdében részleges belső oldalszalag-szakadást szenvedett, s ugyan műteni nem kell, néhány hétre kidőlt.

A 35 éves Gulácsi Péter – aki vasárnap a Wolfsburg elleni bajnoki első félidejében szenvedte el a sérülést – az eddigi 22 Bundesliga-fordulóban kilencszer nem kapott gólt, ezzel második a vonatkozó rangsorban.