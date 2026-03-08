Súlyos kegyelmi ügyeket kell elbírálnia az olasz keresztény konzervatív köztársasági elnöknek közvetlenül a hivatali időszakának a lejárta előtt

sokaknak a film szinopszisa riasztóan hathat.

A történet főszereplője ugyanis Olaszország leköszönő – fiktív – köztársasági elnöke, akinek az utolsó napjaiban egy eutanáziáról szóló törvényt és két kegyelmi ügyet is el kell bírálnia. Ez a felütés kellemetlenül ismerős lehet itthon, és bár a történetben komoly szerepet játszik, milyen döntésre is jut végül, a fókusz nem elsősorban a konkrét ügyekre, de még csak nem is a politikára helyeződik.

Paolo Sorrentino valószínűleg idős lélekkel született,

mert ugyan még csak ötvenöt éves, messze nem ez az első olyan filmje, amely a korosodásról, a halállal való szembenézésről és arról szól, miként is ítél meg minket az utókor a földi létünket követően. Ezek a felvetések a legerősebben az Ifjúságban merültek fel, de kisebb-nagyobb mértékben azért mindegyik művében megjelenik, ezúttal pedig rendkívül hangsúlyosan.

Az pedig, hogy milyen örökséget hagy maga után a főszereplő, az két fronton is megjelenik. Egyrészt a munkakörében, ugyanis egy keresztény konzervatív politikusról van szó, aki a gondolkodásmódjából kifolyólag úgy áll a szóban forgó kérdésekhez, hogy ha nem muszáj egy joggyakorlaton változtatni, akkor jobb nem megbolygatni jól működő rendszereket. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy egy döntés elmulasztása is döntés, se így, se úgy nem tudja elmismásolni a felelősségét, akárhogyan cselekszik, az kihatással lesz rá, miként emlékeznek majd a személyére és a pályájára erkölcsileg.