Súlyos kegyelmi ügyeket kell elbírálnia az olasz keresztény konzervatív köztársasági elnöknek közvetlenül a hivatali időszakának a lejárta előtt

Másrészt ott van a magánéleti szál, és ez hasonlóképpen erős vetülete a filmnek, hiszen egy látszólag teljesen karót nyelt, a háta mögött Vasbetonnak becézett politikusnak a nyilvánosság által láthatatlan oldalát is megismerhetjük. Ugyanis miközben rezzenéstelen arccal követi a protokollt, stikában hiphopot hallgat, nem műélvezetből, hanem hogy legalább valami halvány rálátása legyen a mai fiatal nemzedékre. És próbálja rendezni a lányával a viszonyát, miközben még mindig az évekkel korábban meghalt feleségét gyászolja, magányos pillanataiban az elhunyt asszonyhoz beszélve. Akiről tudja, hogy valamikor nagyon régen megcsalta egyszer, de nem hagyja nyugodni az, hogy sejtelme sincs, kivel lépett félre,és folyamatosan próbálja felfejteni.
Sorrentino pedig tökéletesen egyensúlyozik a hangulati síkokon:
megvan a több szinten zajló őrlődésnek természetesen a maga melankóliája, de fel-feloldja fanyar humorral, a két órát meghaladó játékidő lassan csorog, olykor elmélázva emberi arcokon vagy a városképen, de megvan az a temperamentumossága a filmnek, hogy mégsem szunnyadunk álomba.
A rendező visszatérő színésze, Toni Servillo pedig a főszerepben ezúttal is végtelenül elegáns és finom alakítást nyújt, döbbenetes, hogy még sosem jelölték Oscarra. A kegyelemnek egyébként is ott lett volna a helye idén a legjobb nemzetközi film kategóriájában, akármilyen erős a mezőny ezúttal. De ha már Fellinivel kezdtem, őt sem díjazta soha az akadémia, noha tizenkétszer jelölték – és ez mindent el is mond a gála presztízséről –, viszont Sorrentino legalább beljebb van, mert A nagy szépséggel tizenkét évvel ezelőtt legalább diadalmaskodni tudott.
A kegyelem – olasz filmdráma. Március 5-től a Mozinet forgalmazásában országszerte a mozikban.