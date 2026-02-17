A teljes téboly és az amerikai lelkiismeret között ingázva – ez volt Robert Duvall 5+1 legjobb filmje

A több mint háromórás (mert a rendezői változat az igazi) vietnámi pokoljárásban Duvallnak ismét Marlon Brando mellett kellett kitűnnie, és sikerült neki: a háborúban teljesen megkattant Kilgore alezredes őrült szerepében a film egyik legemlékezetesebb pillanatait nyújtja. Jött is a következő Oscar-jelölés, amelyet sajnos ismét nem váltotta díjra.

Összeomlás (1993)

Talán ez az a film, amellyel a legtöbben azonosítják, nemcsak azért, mert szintén egy mesterműről van szó, hanem mert ebben még hangsúlyosabb a szerepe. Egy nyugdíj előtt járó rendőrt alakít, és az álmoskönyvből, illetve hollywoodi produkciók sorából is tudhatjuk, épp a visszavonulás előtt közvetlenül szokott jönni egy zsaru életében az egyik, ha nem a legfontosabb ügy. Ez történik itt is; miközben a Los Angeles-i rendfenntartók Michael Douglas elszabadult kisemberére vadásznak, Duvall karaktere számára nyilvánvaló, a férfit az első adandó alkalommal le fogják lőni. Az ámokfutóban azonban egyfajta rokonságot fedez fel: teljesen más okból, de mindketten számkivetettnek érzik magukat, olyan figurák, akik felett eljárt az idő, túlhaladott a világ és mivel nem termelnek GDP-t, teljesen feleslegesek a társadalom szemében.