Elhunyt Robert Duvall

Az Oscar-díjas színész 95 éves korában vesztette életét.
95 éves korában, békésen, virginiai otthonában hunyt el Robert Duvall, a hat évtizedes pályafutásával filmtörténeti ikonná vált Oscar-díjas színész, aki leginkább a Keresztapa és az Apokalipszis most filmekben eljátszott szerepeivel vált ismerté – írta meg a CNN.
A kaliforniai születésű színész fiatal korában a koreai háborúban is szolgált, majd New Yorkban a híres Sanford Meisner színészpedagógus tanítványa lett. Kezdetben színdarabokban lépett fel, majd a Ne bántsátok a feketerigót! című filmmel a nagy vásznon is bemutatkozott 1962-ben.
Duvall alakítása az 1983-as Az Úr kegyelméből című filmben, amelyben a színész egy country-énekest játszott, akinek a dalait maga énekelte el Oscar-díjat ért számára.
Robert Duvall rendezőként is kipróbálta magát, többek között az Apostol című 1997-es alkotással, amelyért a színész szintén Oscar-jelölést kapott.
A család jelezte, hogy a színész emlékére nem tartanak hivatalos gyászszertartást. A hozzátartozók azt kérték a gyászolóktól, hogy a filmjein keresztül emlékezzenek meg a Robert Duvallról.
Nyitókép: Tiziana FABI / AFP