Elhunyt Robert Duvall

95 éves korában, békésen, virginiai otthonában hunyt el Robert Duvall, a hat évtizedes pályafutásával filmtörténeti ikonná vált Oscar-díjas színész, aki leginkább a Keresztapa és az Apokalipszis most filmekben eljátszott szerepeivel vált ismerté – írta meg a CNN.

A kaliforniai születésű színész fiatal korában a koreai háborúban is szolgált, majd New Yorkban a híres Sanford Meisner színészpedagógus tanítványa lett. Kezdetben színdarabokban lépett fel, majd a Ne bántsátok a feketerigót! című filmmel a nagy vásznon is bemutatkozott 1962-ben.