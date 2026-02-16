Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert duvall meghalt színész

Elhunyt Robert Duvall

2026. február 16. 19:24

Az Oscar-díjas színész 95 éves korában vesztette életét.

2026. február 16. 19:24
null

95 éves korában, békésen, virginiai otthonában hunyt el Robert Duvall, a hat évtizedes pályafutásával filmtörténeti ikonná vált Oscar-díjas színész, aki leginkább a Keresztapa és az Apokalipszis most filmekben eljátszott szerepeivel vált ismerté – írta meg a CNN.

A kaliforniai születésű színész fiatal korában a koreai háborúban is szolgált, majd New Yorkban a híres Sanford Meisner színészpedagógus tanítványa lett. Kezdetben színdarabokban lépett fel, majd a Ne bántsátok a feketerigót! című filmmel a nagy vásznon is bemutatkozott 1962-ben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Duvall alakítása az 1983-as Az Úr kegyelméből című filmben, amelyben a színész egy country-énekest játszott, akinek a dalait maga énekelte el Oscar-díjat ért számára.

Robert Duvall rendezőként is kipróbálta magát, többek között az Apostol című 1997-es alkotással, amelyért a színész szintén Oscar-jelölést kapott.

A család jelezte, hogy a színész emlékére nem tartanak hivatalos gyászszertartást. A hozzátartozók azt kérték a gyászolóktól, hogy a filmjein keresztül emlékezzenek meg a Robert Duvallról.
 

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 16. 20:22
nyugodjon bekeben, jo szinesz volt
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2026. február 16. 20:09
Egyik kedvencem volt. Utolsó nagyok egyike. Isten nyugosztalja.
Válasz erre
2
0
patópál
2026. február 16. 19:49
Az Összeomlásban is jó volt.
Válasz erre
2
0
Syr Wullam
2026. február 16. 19:46
Életét vesztette vagy meghalt? Megint a gyakornok garázdálkodik. 🧐
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!