01. 31.
szombat
01. 31.
szombat
hungária fenyő miklós meghalt

Elhunyt Fenyő Miklós

2026. január 31. 08:11

A Hungária alapítója 78 éves volt.

2026. január 31. 08:11
null

78 éves korában meghalt a Hungária együttes alapítója, Fenyő Miklós.

A hírt az énekes Facebook-oldalán osztották meg szombat reggel.

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” – írják a bejegyzésben.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a híres zenész és dalszerző január 11-én vasárnap tüdőgyulladással került kórházba. Néhány napra rá a közeli hozzátartozók javulásról számoltak be. Múlt héten viszont újabb aggasztó fejlemények derültek ki:

„A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van”

– tudatták Fenyő közeli hozzátartozói.

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. Nem volt még tíz éves, amikor 1956-ban családjával az Egyesült Államokba emigrált. az ott eltöltött három év nagy hatással volt későbbi zenei karrierjére: itt ismerkedett meg Elvis Presley és Jerry Lee Lewis zenéjével.

Miután visszatért Magyarországra, több zenekart is alapított, végül a Hungária hozta meg számára az igazi áttörést.

Nyitókép: Facebook / Fenyő Miklós


 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dimaggio
2026. január 31. 08:30
Sajnálom ,tehetséges volt .Nyugodjék békében .
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 31. 08:23
Az a helyzet, hogy még mindig Fenyő Miki és a Neoton zenéjére lehet manapság is a legjobban bulizni.
Válasz erre
2
0
patikus-3
2026. január 31. 08:21
Mikiről jót vagy semmit. Béke vele!
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. január 31. 08:19
Fenébe... Isten nyugosztalja!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!