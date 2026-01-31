Elhunyt Fenyő Miklós

„Komoly küzdelem zajlik” – új részletek derültek ki Fenyő Miklós állapotáról
A rock and roll hazai ikonja január 11-én került kórházba.
A Hungária alapítója 78 éves volt.
78 éves korában meghalt a Hungária együttes alapítója, Fenyő Miklós.
A hírt az énekes Facebook-oldalán osztották meg szombat reggel.
„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” – írják a bejegyzésben.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a híres zenész és dalszerző január 11-én vasárnap tüdőgyulladással került kórházba. Néhány napra rá a közeli hozzátartozók javulásról számoltak be. Múlt héten viszont újabb aggasztó fejlemények derültek ki:
„A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van”
– tudatták Fenyő közeli hozzátartozói.
Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. Nem volt még tíz éves, amikor 1956-ban családjával az Egyesült Államokba emigrált. az ott eltöltött három év nagy hatással volt későbbi zenei karrierjére: itt ismerkedett meg Elvis Presley és Jerry Lee Lewis zenéjével.
Miután visszatért Magyarországra, több zenekart is alapított, végül a Hungária hozta meg számára az igazi áttörést.
