Elhunyt Fenyő Miklós

„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!” – írják a bejegyzésben.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a híres zenész és dalszerző január 11-én vasárnap tüdőgyulladással került kórházba. Néhány napra rá a közeli hozzátartozók javulásról számoltak be. Múlt héten viszont újabb aggasztó fejlemények derültek ki: