01. 31.
szombat
fenyő miklós szandi énekesnő búcsú színpad

Megszólalt Fenyő Miklós egyik legnagyobb felfedezettje: szívszorító üzenettel búcsúzott a legendás énekestől

2026. január 31. 18:41

„Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!” – írta közösségi oldalán az énekesnő.

2026. január 31. 18:41
null

Mint ismert, szombat reggel érkezett a szomorú hír:

78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós.

A legendás zenésztől sorra vesznek búcsút kollégái és közéleti személyek egyaránt. Mint várható volt, Szandi is megosztotta követőivel búcsúsorait közösségi oldalán.

Az énekesnő azt írta, 

nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. 

Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked!”

Majd azzal folytatta, „különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!” 

„Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és 

az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk.

 Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád. A Te Madárkád”– zárta búcsúsorait Szandi.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szandi hivatalos oldala

 

