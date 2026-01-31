Megszólalt Fenyő Miklós egyik legnagyobb felfedezettje: szívszorító üzenettel búcsúzott a legendás énekestől

nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek.

Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked!”

Majd azzal folytatta, „különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!”

„Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és