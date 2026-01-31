Megszólalt Fenyő Miklós egyik legnagyobb felfedezettje: szívszorító üzenettel búcsúzott a legendás énekestől

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
„Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!” – írta közösségi oldalán az énekesnő.
Mint ismert, szombat reggel érkezett a szomorú hír:
78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós.
A legendás zenésztől sorra vesznek búcsút kollégái és közéleti személyek egyaránt. Mint várható volt, Szandi is megosztotta követőivel búcsúsorait közösségi oldalán.
Az énekesnő azt írta,
nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek.
Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked!”
Majd azzal folytatta, „különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!”
„Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és
az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk.
Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád. A Te Madárkád”– zárta búcsúsorait Szandi.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Szandi hivatalos oldala