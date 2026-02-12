„Tartunk attól...” – Újra meg kellett szólalnia Fenyő Miklós családjának

Újabb üzenet került ki a két hete elhunyt Fenyő Miklós családja a legendás zenész Facebook-oldalára. Fenyő Dió és Fenyő Dáci azt írták, a gyász, amit a szívünkben éreznek, elvette a szavaikat és most a csönd az egyetlen, amiben némi békét lelnek, ez az oka annak, hogy nem hallatják a hangjukat, és hálásan köszönik mindazoknak, akik ezt tiszteletben tartják.

„Sajnos azonban tartunk attól, hogy olyan személyek, illetve zenekarok, melyek Apukánk életében is arra törekedtek, hogy hasznot húzzanak belőle, szomorú halálát kihasználva ahhoz fognak folyamodni, hogy FENYŐ emlékkoncertet, nosztalgia koncertet szervezzenek anélkül, hogy velünk egyeztetnének” – közölték. Mint írták, amennyiben őket nem tájékoztatják, velük nem egyeztetnek, beleegyezésüket nem kérik, úgy ők, mint Fenyő Miklós minden szellemi tulajdonának örökösei, semmilyen módon nem járulnak ehhez hozzá.