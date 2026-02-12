Ft
02. 12.
csütörtök
fenyő család hungária fenyő miklós

„Tartunk attól...” – Újra meg kellett szólalnia Fenyő Miklós családjának

2026. február 12. 20:58

„A gyász, amit a szívünkben érzünk, elvette a szavainkat” – írták.

2026. február 12. 20:58
null

Újabb üzenet került ki a két hete elhunyt Fenyő Miklós családja a legendás zenész Facebook-oldalára. Fenyő Dió és Fenyő Dáci azt írták, a gyász, amit a szívünkben éreznek, elvette a szavaikat és most a csönd az egyetlen, amiben némi békét lelnek, ez az oka annak, hogy nem hallatják a hangjukat, és hálásan köszönik mindazoknak, akik ezt tiszteletben tartják. 

„Sajnos azonban tartunk attól, hogy olyan személyek, illetve zenekarok, melyek Apukánk életében is arra törekedtek, hogy hasznot húzzanak belőle, szomorú halálát kihasználva ahhoz fognak folyamodni, hogy FENYŐ emlékkoncertet, nosztalgia koncertet szervezzenek anélkül, hogy velünk egyeztetnének” – közölték. Mint írták, amennyiben őket nem tájékoztatják, velük nem egyeztetnek, beleegyezésüket nem kérik, úgy ők, mint Fenyő Miklós minden szellemi tulajdonának örökösei, semmilyen módon nem járulnak ehhez hozzá.

„Szeretnénk, ha tudnátok, hogy a továbbiakban mi bármely, Fenyő Miklós, vagy a HUNGÁRIA együttes – amely szintén az Ő szellemi öröksége – nevében meghirdetett rendezvény esetében csak és kizárólag ahhoz járultunk hozzá, amelynek a hirdetését ezen a fórumon, azaz Fenyő Miklós hivatalos facebook oldalán megosztunk. 

Amelyet itt nem láttok, az tőlünk teljesen független, és minőségét és szellemiségét nem tartjuk méltónak arra, hogy ezt az örökséget bármilyen formában a magáénak tudja”

– zárták. 

Nyitókép: Facebook

Titi
2026. február 12. 22:04
Az összetört szívű család! Megáll az ember esze. Ne kérdezzék őket, mert a gyász összetörte a családot. Hát hogyne, már arra gondolnak, ki fog keresni, ők miből maradnak ki. Most temették el az apjukat! Nem sül ki a szemük? Nem ismerem ezt a világot, de felháborító, hogy azonnal az üzlet a téma, ahogy kijönnek a temető kapuján. Milyen emberek ezek? Még semmi nem történt, csak feltételezések vannak! Ne kövezzetek meg, de majdnem elájultam, amikor a fejfán a menórát láttam.
Burg_kastL71-C
2026. február 12. 21:45 Szerkesztve
Gyanítom, hogy ugyanaz a sáskajárás kezdődik a Hungária név kapcsán, hogy a zenekarhoz közelállók anyagilag még kicsavarnák a hírnévből amit lehet, mint történt Bódi László " Cipő " halálakor a Republikkal, hogy a családjának kellett ott is megfékeznie az éhes és szemtelen zenészkollégákat.
Kaldvi
2026. február 12. 21:39
és mediaworks
Kaldvi
2026. február 12. 21:38
"hasznot húzzanak belőle, szomorú halálát kihasználva " és sumahher és himalájai hegymászó és berki mazsola és... mandiner
