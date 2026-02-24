Kalandregény, Budapest, Fenyő Miklós – íme a Libri heti könyvajánlója!

A kötet a keresztény és a zsidó kulturális örökségtől a modern várostervezésen át egészen napjaink jelentős beruházásaiig ad átfogó képet az örökké változó fővárosról.

Egy mindig is az élvonalhoz tartozó városról, egy élő, folyamatosan alakuló szövetről, amelyhez érzékenyen és felelősségteljesen kell nyúlni. Elég az utóbbi években megvalósuló, Európa legnagyobb kulturális városfejlesztési programjára, a Liget Budapest projektre gondolni: az elmúlt évtizedben készült el többek között a kortárs magyarországi építészet két ikonikus alkotása, a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum, valamint megújult a Szépművészeti Múzeum és a sokáig méltatlanul elhanyagolt Millennium Háza is, a Városliget egyik rejtett gyöngyszeme.

Világhírű kulturális intézményeink mellett a sportinfrastruktúra modernizációja is hangsúlyt kap, hiszen a sport identitásunk része, közösségformáló ereje megkerülhetetlen.

A Puskás Arénától a Duna Arénáig a kötet azt is megmutatja, miként találkozik hagyomány és jövő a város mindennapjaiban.

A mesterséges intelligenciától az elektromobilitáson át a gyógyszerkutatásig bemutatott példák közös üzenete egyértelmű: a főváros nem csak múltjára lehet büszke, tudatosan építi a jövőjét is. A tudásintenzív beruházások, a kutatás-fejlesztés és az innovációs ökoszisztéma megerősödése azt bizonyítja, hogy Budapest versenyképes, alkalmazkodó és hosszú távon is életképes, európai szintű nagyváros.