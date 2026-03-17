Felkerekedtek a telexesek, elmentek Kaposvárra, majd teljesen elcsodálkoztak azon, hogy szó szerint egy karnyújtásnyira lehetnek Orbán Viktortól

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának első állomásán, Kaposváron járt a Telex stábja is, akik kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy a kormányfőt testközelből hallgathatták meg a résztvevők.

Karnyújtásnyira vagyunk Orbán Viktortól

– ismerte el a Telex újságírója, Simor Dániel, noha az általuk készült összeállításban igyekeztek azt bizonyítani, hogy Orbán Viktor elérhetetlen. A videóból azonban kiderül, karnyújtásnyira lehet az ember Orbán Viktortól, nincs kordon, csak egy szalag a színpad előtt. Simor Dánielnek azonban még ez sem volt elég bizonyíték, több résztvevőt, köztük Eperjes Károly színművészt is megkérdezte, nem furcsa-e számára, hogy a kormányfő ilyen országjárásba kezdett, ám csalódniuk kellett, mert a művész szerint sokszor volt olyan, hogy Orbán Viktor kiment az emberek közé.