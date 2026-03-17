Felkerekedtek a telexesek, elmentek Kaposvárra, majd teljesen elcsodálkoztak azon, hogy szó szerint egy karnyújtásnyira lehetnek Orbán Viktortól

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
A Telex Kaposvárra látogatott, hogy tudósítson a miniszterelnök országjárásáról, ahol a „független-objektív” Simor Dániel rövid időn belül azzal szembesült, hogy milyen az, amikor egy patrióta fiatal minden kérdésére töviről hegyire válaszol.
Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának első állomásán, Kaposváron járt a Telex stábja is, akik kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy a kormányfőt testközelből hallgathatták meg a résztvevők.
Karnyújtásnyira vagyunk Orbán Viktortól
– ismerte el a Telex újságírója, Simor Dániel, noha az általuk készült összeállításban igyekeztek azt bizonyítani, hogy Orbán Viktor elérhetetlen. A videóból azonban kiderül, karnyújtásnyira lehet az ember Orbán Viktortól, nincs kordon, csak egy szalag a színpad előtt. Simor Dánielnek azonban még ez sem volt elég bizonyíték, több résztvevőt, köztük Eperjes Károly színművészt is megkérdezte, nem furcsa-e számára, hogy a kormányfő ilyen országjárásba kezdett, ám csalódniuk kellett, mert a művész szerint sokszor volt olyan, hogy Orbán Viktor kiment az emberek közé.
Egy másik résztvevő arra emlékeztette a Telex újságíróját, hogy a Békemeneteken sincs kordon, bárki közel mehet a kormányfőhöz, legfeljebb csak azért nem tud, mert annyian vannak a megmozdulásokon.
De, ha a tömeg engedi, bárki közel mehet a Orbán Viktorhoz”
– hangsúlyozta a fiatalember. Egy hölgy szerint bátor ember a miniszterelnök, főleg azután, hogy Zelenszkij megfenyegette, hiszen nincs kordon, csak egy szalag a színpad előtt.
A miniszterelnök kaposvári rendezvényén megjelentek arról is nyilatkoztak, hogy
a nemzeti kormány a családok mellett van, támogatja a fiatalokat, valamint kiáll a béke mellett, az április 12-i választás pedig mindezek miatt sorsfordító lesz.
„Egy Tisza-illúzióval állunk szemben, az illuzionisták pedig pont abban ügyesek, hogy nagyon sok ember hisz annak, amit éppen lát, de az nem a valóság. Ezzel az illúzíóval kell most felvenni a versenyt, és az illúziókról előbb-utóbb lehull a lepel” – vélekedett egy résztvevő, míg egy másik azt mondta,
jobban bízik abban, aki 16 éve vezeti az országot, mint akiről olyan videók kerülnek elő, hogy drog közelében volt.
Nyitókép: Facebook/ Orbán Viktor