A Fidesz nemcsak a választást veszítette el, hanem a legyőzhetetlenség mítoszát

2026. május 27. 06:14

Egy rendszer nem akkor omlik össze, amikor elveszíti a választást.

Tarjányi Péter
A Fidesz nemcsak a választást veszítette el, hanem a legyőzhetetlenség mítoszát. Olvasom, a Publicus szerint a megkérdezettek 66%-a úgy gondolja, hogy a Fidesz »már soha nem áll talpra«, és Orbán Viktor visszatérésében még ennél is kevesebben hisznek.

Nos, ezen nem lepődtem meg egyszerűen azért, mert egy rendszer nem akkor omlik össze, amikor elveszíti a választást. Hanem amikor az emberek fejében megszűnik legyőzhetetlennek lenni. És a Fidesz nagyon kikapott… 

A mostani közvélemény-kutatások nem egyszerűen a pártpreferenciát mérik, hanem a hatalmi aura elvesztését is szerintem… Meg kell értenünk, ilyen helyzetekben a vereségnek 3 fázisa van.

1. Sokkolt bénultság

A vereség után a tábor nem érti, mi történt. Most ezt látjuk a Fidesznél. A rendszer 16 évig arra épült, hogy:

  • Orbán legyőzhetetlen, 
  • a központi erő örök, 
  • a politikai tér kontrollálható itthon

Amikor ez most megszűnt, azonnal identitásválság indult.

2. Belső harc

Ez a következő időszak. És higgyétek el, lesz… Biztosan! Mert ha Orbán megy, el kell dönteniük, ki lesz az örökös. Gulyás? Lázár? Szijjártó? Vagy valaki teljesen új?

A Fidesz eddig vertikális rendszer volt. Orbán köré épült. Tulajdonképpen nem volt valódi utódlási modell. Nem volt rá szükség… Ez most stratégiai probléma nekik…

3. Újraformálódás vagy szétesés

Látnunk kell a Publicus számai nem azt jelentik, hogy a Fidesz eltűnik. Hanem azt, hogy a régi Fidesz véget ért, és most az a kérdés, lesz-e új. Ez bizony két külön dolog. A legnagyobb hiba most bármelyik oldalról azt hinni: »totálisan végük van…«

Nem. A politika nem így működik. Itthon sem… A Fidesznek még mindig van: kemény törzstábora, vidéki hálózata, gazdasági kapcsolatrendszere, médiája, önkormányzati emberei, és legfőképpen túlélési rutinja és politikai tudása…

Egy ilyen rendszer nem tűnik el egyik napról a másikra. A történelemben az ilyen erők gyakran: ellenzékben újraszerveződnek, radikalizálódnak, vagy teljesen új arcot vesznek fel.

És hogy mi lesz Orbánnal??? Ez a kérdés nem csak politikai, hanem biológiai és pszichológiai is. Orbán Viktor politikai karaktere mindig:

  • harci, 
  • konfliktusalapú, 
  • kontrolláló, 
  • dominanciaorientált volt.

Az ilyen vezetők nagyon ritkán tudnak »csendben visszavonulni«. Ezért két út valószínű:

1. Megpróbál háttérből irányítani.

2. Vagy megkísérel egy visszatérési narratívát építeni.

Ez utóbbi viszont nagyon nehéz, mert most először tört meg az a hit a Fidesz-szavazókban, hogy: »ha Orbán akarja, visszajön.« És ez komoly belpolitikai-történelmi változás.”

Nyitókép: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
piramis-2
2026. május 27. 09:53
"A Fidesz nemcsak a választást veszítette el, hanem a legyőzhetetlenség mítoszát" Ba#@ meg Peti! 1998 és 2002 között kormányzott a Fidesz 2002 és 2010 között pedig ellenzékben volt. Tehát a cím, és a konklúziód egy baromság. Ettől a ponttól pedig, az összes többi, üres vernyákolás. Vonyíts még kicsi csipke jozsika cseléd! Vonyíts még!
Krupp Skya
2026. május 27. 09:42 Szerkesztve
Viszont az ÁVÓ-tok legyőzhetetlen már vártam hogy visszajöjjetek, már nagyon hiányzott hogy egymást is szoktátok akasztani, jó hogy levágattad a hajadat nem fog a szemedbe lógni amikor alólad is kirúgják az elvtársaid a sámlit mint Nagy Imrének és Rajk Lászlónak amikor kirúgtátok alóluk a sámlit. Szabadság Tarjányi elvtárs! ÁVÓ-s Szabadság!
kakukk_madar
2026. május 27. 09:14
A DK soha nem jön vissza, ezzel foglalkozz és dugd vissza a fejed csótányferi seggébe.
you-brought-2-too-many
2026. május 27. 09:11
Orbán a rendszervàltàs óta velünk van, èl, ès fontos közèleti szereplő, 16 èvig zsinórban miniszterelnök. Mi van, ha nem tèr vissza? Semmi. Ő már megcselekedte , amit megkövetelt a haza ès már többszörösen is. Ha nem jön vissza miniszterelnökkènt ,mèg lehet köztársasági elnök vagy maradhat ep vonalon. (Èn amúgy Varga Juditot tàmogatom 2030ra, s ezt mondom egy ideje. Elnèzve szarosgatya tegnapi idegbe kerülèsèt, egyre biztosabb vagyok abban h kitűnő választás egyszersmind jó esèllyel bíró kihívó lenne.)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!