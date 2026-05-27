A Fidesz nemcsak a választást veszítette el, hanem a legyőzhetetlenség mítoszát. Olvasom, a Publicus szerint a megkérdezettek 66%-a úgy gondolja, hogy a Fidesz »már soha nem áll talpra«, és Orbán Viktor visszatérésében még ennél is kevesebben hisznek.

Nos, ezen nem lepődtem meg egyszerűen azért, mert egy rendszer nem akkor omlik össze, amikor elveszíti a választást. Hanem amikor az emberek fejében megszűnik legyőzhetetlennek lenni. És a Fidesz nagyon kikapott…