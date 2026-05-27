Több száz diplomataútlevél visszavonását kezdeményezték – élőben a kabinet tájékoztatója
Középpontban a keddi kormányülés döntései.
Egy rendszer nem akkor omlik össze, amikor elveszíti a választást.
A Fidesz nemcsak a választást veszítette el, hanem a legyőzhetetlenség mítoszát. Olvasom, a Publicus szerint a megkérdezettek 66%-a úgy gondolja, hogy a Fidesz »már soha nem áll talpra«, és Orbán Viktor visszatérésében még ennél is kevesebben hisznek.
Nos, ezen nem lepődtem meg egyszerűen azért, mert egy rendszer nem akkor omlik össze, amikor elveszíti a választást. Hanem amikor az emberek fejében megszűnik legyőzhetetlennek lenni. És a Fidesz nagyon kikapott…
A mostani közvélemény-kutatások nem egyszerűen a pártpreferenciát mérik, hanem a hatalmi aura elvesztését is szerintem… Meg kell értenünk, ilyen helyzetekben a vereségnek 3 fázisa van.
A vereség után a tábor nem érti, mi történt. Most ezt látjuk a Fidesznél. A rendszer 16 évig arra épült, hogy:
Amikor ez most megszűnt, azonnal identitásválság indult.
Ez a következő időszak. És higgyétek el, lesz… Biztosan! Mert ha Orbán megy, el kell dönteniük, ki lesz az örökös. Gulyás? Lázár? Szijjártó? Vagy valaki teljesen új?
A Fidesz eddig vertikális rendszer volt. Orbán köré épült. Tulajdonképpen nem volt valódi utódlási modell. Nem volt rá szükség… Ez most stratégiai probléma nekik…
Látnunk kell a Publicus számai nem azt jelentik, hogy a Fidesz eltűnik. Hanem azt, hogy a régi Fidesz véget ért, és most az a kérdés, lesz-e új. Ez bizony két külön dolog. A legnagyobb hiba most bármelyik oldalról azt hinni: »totálisan végük van…«
Nem. A politika nem így működik. Itthon sem… A Fidesznek még mindig van: kemény törzstábora, vidéki hálózata, gazdasági kapcsolatrendszere, médiája, önkormányzati emberei, és legfőképpen túlélési rutinja és politikai tudása…
Egy ilyen rendszer nem tűnik el egyik napról a másikra. A történelemben az ilyen erők gyakran: ellenzékben újraszerveződnek, radikalizálódnak, vagy teljesen új arcot vesznek fel.
És hogy mi lesz Orbánnal??? Ez a kérdés nem csak politikai, hanem biológiai és pszichológiai is. Orbán Viktor politikai karaktere mindig:
Az ilyen vezetők nagyon ritkán tudnak »csendben visszavonulni«. Ezért két út valószínű:
1. Megpróbál háttérből irányítani.
2. Vagy megkísérel egy visszatérési narratívát építeni.
Ez utóbbi viszont nagyon nehéz, mert most először tört meg az a hit a Fidesz-szavazókban, hogy: »ha Orbán akarja, visszajön.« És ez komoly belpolitikai-történelmi változás.”
Nyitókép: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP