05. 27.
szerda
afd cdu friedrich merz kereszténydemokrata unió alternatíva németország

Súlyos következményei lesznek, ha a német polgári pártok továbbra is nemet mondanak az orvosságra

2026. május 27. 06:00

Az orvosság pedig a szavazók akaratának felismerése: a polgárok egy konzervatív, CDU–CSU–AfD összetételű koalíciót szeretnének.

2026. május 27. 06:00
Boris Kálnoky
Boris Kálnoky

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt népszerűségi csúcsokon jár a közvélemény-kutatások szerint, a nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28 százalékon mérte az AfD-t, a Kereszténydemokrata Unió és a Bajorországi Keresztényszociális Unió szövetségét (CDU–CSU) pedig a valaha volt legalacsonyabb szinten, 22-23 százalékon. A Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) már csak 12-13 százalékon áll, vagyis a koalíció tagjai a népesség alig 34-36 százalékának bizalmát bírják, pedig tavaly nyerték meg a választást. 

A CDU-nál katasztrófahangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.

Amikor egy lakossági fórumon elhangzott az a kérdés, hogy miben lett jobb az emberek élete, amióta kancellárrá választották, hatalmas nevetés tört ki a közönség soraiban. Merz nem tudott érdemben válaszolni. Szintén kinevették, sőt kipfujolták a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kongresszusán, amikor a megszorításokat említve azt mondta: „Ez nem gonoszság részemről.” Kicsivel több mint egyévnyi kormányzás után már arról beszélnek, ki lehet az utódja, a 2029-ben esedékes következő választásig ki mentheti meg a pártot, hogy ne kelljen megvárni a teljes összeomlást. 

Szeptemberben az AfD várhatóan megnyeri a Szász-Anhalt tartományi választást, helyben 41 százalékon áll a felmérésekben. A tartományi parlament abszolút többségéhez már csak az kell, hogy a jelenleg 7 százalékra mért SPD az 5 százalékos bejutási küszöb alá csússzon.

A „rendes” pártok pánikszerűen azon dolgoznak, hogy megváltoztassák a választási törvényt. Ha a bejutási küszöb csak 3 százalék lenne, akkor meg lehetne akadályozni az AfD kormányra kerülését. 

A politikai tűzfalnak nevezett stratégia azonban – vagyis hogy soha senki ne lépjen koalícióra az AfD-vel – nem oldja meg az alapvető problémát. Olyan ez, mintha az orvos ahelyett, hogy próbálná meggyógyítani a beteget, inkább eldobná a lázmérőt. A probléma az, hogy a polgári pártok már több mint egy évtizede nem folytatnak polgári politikát. A polgároknak pedig elegük van ebből. Ez a politika abból állna, hogy megértik, mi fontos és helyes az embereknek és a társadalomnak. Ezt aztán világosan és egyenesen ki kell mondani, s a párbeszéd alapján kell hozni konkrét politikai döntéseket. Polgári politikusok számára a legfőbb parancsolat a „ne hazudj”. Ehhez képest az egykori polgári pártok már rég nem azzal foglalkoznak, ami van, hanem azzal, amit szeretnének, hogy legyen. 

Súlyos következményei lesznek, ha továbbra is nemet mondanak az orvosságra.

Az orvosság pedig a szavazók akaratának felismerése: a polgárok egy konzervatív, CDU–CSU–AfD összetételű koalíciót szeretnének.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bispora
2026. május 27. 09:21
Ebből látni a globalista béklyó erejét! Amíg a London Cityben nem döntenek másként, marad az AfD karantén és a német nemzet pusztulása.
szemlelo-2
2026. május 27. 08:57
Már pedig így marad, amíg az AfD el nem éri az 50%-ot. Aminek nagyon-nagyon kicsi az esélye. A küszöb leszállítása 3%-ra szerintem nem hoz semmit, mert a balos pártok ugyanabból a választói rétegből merítenek. Másik alternatíva az lehet, ha a CDU-CSU valódi jobbos politikusai fellázadnak a mostani vezetés ellen. Erre vannak jelek, de nehéz felmérni az esélyeket, mert mindenki kussol, aki esetleg benne lehetne.
NokiNokedli
2026. május 27. 08:42
CDU-CSU? Ezek keresztények? Merz keresztény? Inkább kispályás antikrisztus.
krokodilgenya
2026. május 27. 08:36
inkább meggebednek, de nem engednek a nyomásnak, ez az ősi liberálbolsevik módszer
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!