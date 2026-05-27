Súlyos következményei lesznek, ha a német polgári pártok továbbra is nemet mondanak az orvosságra

Az Alternatíva Németországért (AfD) párt népszerűségi csúcsokon jár a közvélemény-kutatások szerint, a nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28 százalékon mérte az AfD-t, a Kereszténydemokrata Unió és a Bajorországi Keresztényszociális Unió szövetségét (CDU–CSU) pedig a valaha volt legalacsonyabb szinten, 22-23 százalékon. A Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD) már csak 12-13 százalékon áll, vagyis a koalíció tagjai a népesség alig 34-36 százalékának bizalmát bírják, pedig tavaly nyerték meg a választást.

A CDU-nál katasztrófahangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.

Amikor egy lakossági fórumon elhangzott az a kérdés, hogy miben lett jobb az emberek élete, amióta kancellárrá választották, hatalmas nevetés tört ki a közönség soraiban. Merz nem tudott érdemben válaszolni. Szintén kinevették, sőt kipfujolták a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kongresszusán, amikor a megszorításokat említve azt mondta: „Ez nem gonoszság részemről.” Kicsivel több mint egyévnyi kormányzás után már arról beszélnek, ki lehet az utódja, a 2029-ben esedékes következő választásig ki mentheti meg a pártot, hogy ne kelljen megvárni a teljes összeomlást.