Negyven év után visszatérhet az atomenergiához Olaszország

A kormány szakértői jelenleg több lehetséges technológiai partnerrel is egyeztetnek.
Az elszabaduló energiaárak és a közel-keleti feszültségek hatására ismét napirendre került az atomenergia kérdése Olaszországban. A Giorgia Meloni vezette kormány már dolgozik azon a terven, amely közel négy évtized után újra megnyithatja az utat a nukleáris energia előtt az országban – számolt be róla a Bloomberg értesüléseire hivatkozva a Kárpáthír.
A hírügynökség forrásai szerint a kormány szakértői jelenleg több lehetséges technológiai partnerrel is egyeztetnek. Az olasz tisztviselők már Kanadába is ellátogattak, hogy tanulmányozzák az új nukleáris megoldásokat, miközben Róma a francia tapasztalatokat is vizsgálja. Az együttműködés lehetséges partnerei között az Egyesült Államok és Dél-Korea is szerepel.
A nukleáris energia visszahozása kulcskérdés lehet a Meloni-kormány számára, mivel az olasz vállalatok Európa egyik legmagasabb villamosenergia-árával szembesülnek. Az ország ráadásul jelentős mértékben függ az importált földgáztól, miközben a közel-keleti – különösen az iráni – feszültségek ismét megemelték a globális energiaárakat.
A terv megvalósítása ugyanakkor komoly társadalmi és politikai ellenállásba ütközhet. Az olasz választók korábban két népszavazáson is az atomenergia kivezetése mellett döntöttek, és mintegy tizenöt évvel ezelőtt már kudarcot vallott egy hasonló újraindítási kísérlet is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közeledő általános választások miatt a kormány számára politikailag is kockázatos lehet egy ilyen horderejű energetikai fordulat.
