Negyven év után visszatérhet az atomenergiához Olaszország

Az elszabaduló energiaárak és a közel-keleti feszültségek hatására ismét napirendre került az atomenergia kérdése Olaszországban. A Giorgia Meloni vezette kormány már dolgozik azon a terven, amely közel négy évtized után újra megnyithatja az utat a nukleáris energia előtt az országban – számolt be róla a Bloomberg értesüléseire hivatkozva a Kárpáthír.

Nemzetközi partnereket keres Róma

A hírügynökség forrásai szerint a kormány szakértői jelenleg több lehetséges technológiai partnerrel is egyeztetnek. Az olasz tisztviselők már Kanadába is ellátogattak, hogy tanulmányozzák az új nukleáris megoldásokat, miközben Róma a francia tapasztalatokat is vizsgálja. Az együttműködés lehetséges partnerei között az Egyesült Államok és Dél-Korea is szerepel.