Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
olaszország giorgia meloni nukleáris energia európa

Negyven év után visszatérhet az atomenergiához Olaszország

2026. március 16. 17:31

A kormány szakértői jelenleg több lehetséges technológiai partnerrel is egyeztetnek.

null

Az elszabaduló energiaárak és a közel-keleti feszültségek hatására ismét napirendre került az atomenergia kérdése Olaszországban. A Giorgia Meloni vezette kormány már dolgozik azon a terven, amely közel négy évtized után újra megnyithatja az utat a nukleáris energia előtt az országban – számolt be róla a Bloomberg értesüléseire hivatkozva a Kárpáthír

Nemzetközi partnereket keres Róma

A hírügynökség forrásai szerint a kormány szakértői jelenleg több lehetséges technológiai partnerrel is egyeztetnek. Az olasz tisztviselők már Kanadába is ellátogattak, hogy tanulmányozzák az új nukleáris megoldásokat, miközben Róma a francia tapasztalatokat is vizsgálja. Az együttműködés lehetséges partnerei között az Egyesült Államok és Dél-Korea is szerepel.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Gazdasági nyomás

A nukleáris energia visszahozása kulcskérdés lehet a Meloni-kormány számára, mivel az olasz vállalatok Európa egyik legmagasabb villamosenergia-árával szembesülnek. Az ország ráadásul jelentős mértékben függ az importált földgáztól, miközben a közel-keleti – különösen az iráni – feszültségek ismét megemelték a globális energiaárakat.

Komoly politikai kockázat

A terv megvalósítása ugyanakkor komoly társadalmi és politikai ellenállásba ütközhet. Az olasz választók korábban két népszavazáson is az atomenergia kivezetése mellett döntöttek, és mintegy tizenöt évvel ezelőtt már kudarcot vallott egy hasonló újraindítási kísérlet is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a közeledő általános választások miatt a kormány számára politikailag is kockázatos lehet egy ilyen horderejű energetikai fordulat.

Nyitókép: ANDREA CALANDRA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

 

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vez-ker
2026. március 16. 18:16
A thorium alapú atomerőművek megoldást jelenthetnek. Zéro CO2, biztonságos, éjjel nappal üzemel és thoriumból sokkal több van mint uránból. Olcsóbb és megbízhatóbb lehet mint bármi más. A kínaiak és az amcsik sokat fektetnek a thorium alapú atomerőművekbe. A thorium alapú atomerőművek által termelt áramot hidrogén termelésére lehet használni. Egy egységnyi villamos energiából és vízből - akár tengervízből is - kb 5 - 6 egységnyi energiát képviselő hidrogént lehet előállítani. A legnagyobb műszaki probléma a hidrogént szolglátató biztonságos "benzinkutak" megépitése. De ott is van haladás. Már dolgoznak hig fogpaszta szerű hidrogén űzemanyag fejlesztésén amit nem kell hűteni De sajnos a szélerőművekben utazó lobby nagyon erős. Egy pár bőröndnyi pénz az atomerőmű loobytól a brüsszeli patkányoknak ezt is megoldaná
auditorium
2026. március 16. 17:59
A németek is és az olaszok is visszatérnek az atomenergiához, hogy szuverenitásukat biztositsák. Nem akarnak függeni más országoktól 1OO%-osan. A nap-, szél és vizi energia vajmi kevés. Más országokból, pl. Franciao-ból importálni áramot nagyon drága. A Zöldeket elhallgattatták, nem tiltakoznak az olajtankhajók ellen sem, pedig időnként tartalmuk a tenger vizébe köt ki...
Gubbio
2026. március 16. 17:53 Szerkesztve
Arról (is) szeretnénk hallani, mi Giorgia véleménye az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárdos euró-hadikölcsön aláírásáról. Mi a véleménye az ún. "Barátság" kőolajvezeték öntörvényű ukrán bojkottálásáról? Orbán már nem szövetségese (Giorgiának)? Vagy csak addig volt, amíg meg nem nyerte neki a választásokat?
csulak
2026. március 16. 17:34
ilyen idiota bruszeli vezetessel muszaj lesz
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!