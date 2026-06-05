Hoppá: egész Európa behálózására készülnek Szijjártó Péterék

„A hétvégén behálózzuk szinte egész Európát. Hajrá, Fiúk!” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter, aki a Budapest Honvéd Régió posztját osztotta meg.

A bejegyzésből kiderül: a Honvéd U12-es korosztályos együttese Hollandiába, Soest városába utazik, hogy részt vegyen az International Talent Tournament elnevezésű nemzetközi utánpótlástornán. A klub úgy fogalmazott, hogy a fiatalok „a főszereplők”, akiknek „ezernyi boldog pillanatot” kívánnak a tornán.