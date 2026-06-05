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szijjártó péter budapest honvéd európa

Hoppá: egész Európa behálózására készülnek Szijjártó Péterék

2026. június 05. 11:57

A Budapest Honvéd Régió posztját osztotta meg a volt külügyminiszter.

2026. június 05. 11:57
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„A hétvégén behálózzuk szinte egész Európát. Hajrá, Fiúk!” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter, aki a Budapest Honvéd Régió posztját osztotta meg.

A bejegyzésből kiderül: a Honvéd U12-es korosztályos együttese Hollandiába, Soest városába utazik, hogy részt vegyen az International Talent Tournament elnevezésű nemzetközi utánpótlástornán. A klub úgy fogalmazott, hogy a fiatalok „a főszereplők”, akiknek „ezernyi boldog pillanatot” kívánnak a tornán.

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Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 14 komment

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Sorrend:
The Loner
2026. június 05. 13:04
buktoragyufaarus 2026. június 05. 12:32 "Na jó de a párja nem meleg hanem buzi.Van hideg buzi ,meg meleg buzi.Ez az elöbbi" A pszicho és szociopata örültet hová sorolod ? A hideg vagy meleg , vagy van még a "száraz " opció.
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2
0
magyar-1977
2026. június 05. 12:49
Buziegyesületet hoz létre, vonatozzuk át Európát? Majd a sitten kidolgozod csirkefejű köcsög, lesz rá 20-30 éved!:DDD
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2
3
tgely
2026. június 05. 12:47
Magyarországon a kvalitás nem predesztinál, hanem büntet. 2 hónapja aki még világhatalmi figurákkal tárgyalt, annak ma be kell érnie a honvéd utánpótlásának lelkesítő menedzselésével. Fájdalmas realitás, ugyanakkor felemelő életerőről tanúskodik, ami példaértékű.
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4
0
buktoragyufaarus
2026. június 05. 12:32
mlotta 2026. június 05. 12:14 Tordai-Lejkó Gábor, aki korábban a Pride-ot betiltó és a melegek ellen uszító párt EP-listáján szerepelt, a héten házasodott össze bajor párjával." Na jó de a párja nem meleg hanem buzi.Van hideg buzi ,meg meleg buzi.Ez az elöbbi.
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