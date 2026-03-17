Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
juhász dorka kosárlabda magyar női kosárlabda-válogatott

Balsors, akit régen tép – minden a magyarokon múlik, másban most sem bízhatunk

2026. március 17. 14:15

Női kosárlabda-válogatottunk kedden a világbajnoki részvételért lép pályára. A magyaroknak a Törökország elleni siker biztosan vb-szereplést érne.

2026. március 17. 14:15
Juhász Dorka, a magyar női kosárlabda-válogatott kiválósága szerint csak magukra számíthatnak az Isztambulban zajló világbajnoki selejtezőtorna keddi záró fordulójában, amely során a házigazda törökökkel csapnak össze, a tét pedig akár a vb-re való kijutás is lehet.

A sors nem segített meg minket idén sem, csak magunkra számíthatunk. A saját kezünkben van a sorsunk

– nyilatkozta az M4 Sport helyszíni stábjának hétfőn Juhász, utalva ezzel arra, hogy a nemzeti csapat már vasárnap kijuthatott volna a berlini világbajnokságra, ha az argentinok elleni győzelmet követően a kanadaiak a papírformát igazolva nyertek volna a japánok ellen.

A magyar válogatotté lesz a torna utolsó mérkőzése 18.30 órától. 

Amennyiben azt megelőzően Argentína legyőzi Japánt vagy Kanada Ausztráliát, akkor Juhászék már tét nélkül, vb-résztvevőként léphetnek pályára, ellenkező esetben viszont – azaz japán és ausztrál siker után – győzniük kell a kijutásért a házigazda ellen.

Az biztos, hogy a magyar–török találkozó egyik szereplője már vb-résztvevőként lép pályára.

A magyarok hosszabbítás után győzték le Argentínát

„Azt gondolom, egyik csapat sem fogja felemelt kézzel, gyakorlatilag kijuttatni a másikat a világbajnokságra, teljesen mindegy, milyen eredmény lesz előtte. Úgy kell pályára lépnünk, hogy győzni akarunk, persze nyilvánvalóan az egyik csapatnak könnyebb lesz a helyzete” – fogalmazott a török Galatasaray légiósa.

„Sok tehetséges játékosuk van, a legnagyobb előnyük, hogy évek óta együtt játszanak, van egy erős veterán mag, a honosított Kennedy Burke pedig nagyot dobott a játékukon – mondta a riválissal kapcsolatban Juhász, aki a dobó kezén egy kisebb ujjsérülést szenvedett az ausztrálok elleni összecsapáson. – A torna ezen szakaszában már mindenkinek fáj valamije, de nem foglalkozom ezzel, erre a negyven percre félre teszem, nagy csata vár ránk.”

Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re. A csoport kiegyenlítettségét mutatja, hogy az utolsó játéknap előtt a többi öt csapatnak még egyaránt van esélye a vb-kvótára, de mind az öt le is maradhat a szeptemberi tornáról.

FRISSÍTÉS (14.17)! Az argentinok nagyon simán, 83–39-re kikaptak Japántól, vagyis a játéknap első meccse után továbbra sem biztos a magyar válogatott világbajnoki részvétele.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 17. 14:49
nyerni kell , ennyi !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!