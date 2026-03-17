Balsors, akit régen tép – minden a magyarokon múlik, másban most sem bízhatunk

Női kosárlabda-válogatottunk kedden a világbajnoki részvételért lép pályára. A magyaroknak a Törökország elleni siker biztosan vb-szereplést érne.
Juhász Dorka, a magyar női kosárlabda-válogatott kiválósága szerint csak magukra számíthatnak az Isztambulban zajló világbajnoki selejtezőtorna keddi záró fordulójában, amely során a házigazda törökökkel csapnak össze, a tét pedig akár a vb-re való kijutás is lehet.
A sors nem segített meg minket idén sem, csak magunkra számíthatunk. A saját kezünkben van a sorsunk
– nyilatkozta az M4 Sport helyszíni stábjának hétfőn Juhász, utalva ezzel arra, hogy a nemzeti csapat már vasárnap kijuthatott volna a berlini világbajnokságra, ha az argentinok elleni győzelmet követően a kanadaiak a papírformát igazolva nyertek volna a japánok ellen.
A magyar válogatotté lesz a torna utolsó mérkőzése 18.30 órától.
Amennyiben azt megelőzően Argentína legyőzi Japánt vagy Kanada Ausztráliát, akkor Juhászék már tét nélkül, vb-résztvevőként léphetnek pályára, ellenkező esetben viszont – azaz japán és ausztrál siker után – győzniük kell a kijutásért a házigazda ellen.
Az biztos, hogy a magyar–török találkozó egyik szereplője már vb-résztvevőként lép pályára.
„Azt gondolom, egyik csapat sem fogja felemelt kézzel, gyakorlatilag kijuttatni a másikat a világbajnokságra, teljesen mindegy, milyen eredmény lesz előtte. Úgy kell pályára lépnünk, hogy győzni akarunk, persze nyilvánvalóan az egyik csapatnak könnyebb lesz a helyzete” – fogalmazott a török Galatasaray légiósa.
„Sok tehetséges játékosuk van, a legnagyobb előnyük, hogy évek óta együtt játszanak, van egy erős veterán mag, a honosított Kennedy Burke pedig nagyot dobott a játékukon – mondta a riválissal kapcsolatban Juhász, aki a dobó kezén egy kisebb ujjsérülést szenvedett az ausztrálok elleni összecsapáson. – A torna ezen szakaszában már mindenkinek fáj valamije, de nem foglalkozom ezzel, erre a negyven percre félre teszem, nagy csata vár ránk.”
Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini vb-re. A csoport kiegyenlítettségét mutatja, hogy az utolsó játéknap előtt a többi öt csapatnak még egyaránt van esélye a vb-kvótára, de mind az öt le is maradhat a szeptemberi tornáról.
FRISSÍTÉS (14.17)! Az argentinok nagyon simán, 83–39-re kikaptak Japántól, vagyis a játéknap első meccse után továbbra sem biztos a magyar válogatott világbajnoki részvétele.
Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt
***
