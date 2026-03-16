Csak magunkban bízhatunk: hiába vártunk segítséget a kanadaiaktól, Isztambulban dől el a sorsunk

Női kosárlabda: tét nélküli meccset játszhatunk, ha...

Az első három meccsüket elvesztő ázsiaiak azonban rácáfoltak a papírformára, és 66–62-re legyőzték Kanadát. Ez azt jelenti, hogy Magyarország kijutása kedden dől el. Nemzeti csapatunk az utolsó fordulóban 18.30 órától a házigazda Törökországgal csap össze és amennyiben azt megelőzően

Argentína legyőzi Japánt, vagy

Kanada az ausztrálokat,

akkor már tét nélkül léphet pályára. Ellenkező esetben viszont – azaz japán és ausztrál siker után – a mieinknek nyerniük kell a vb-szereplésért a törökök ellen.

Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini világbajnokságra. A magyarok legutóbb 1998-ban vettek részt a tornán.