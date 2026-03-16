Csak magunkban bízhatunk: hiába vártunk segítséget a kanadaiaktól, Isztambulban dől el a sorsunk

Micsoda bravúr! Győzelmével közel 30 év után lehet újra ott a világbajnokságon a magyar válogatott
Ha jön a papírforma, ott vagyunk a vb-n!
Az első három meccsét elvesztő Japán rácáfolt a papírformára, és legyőzte Kanadát. A magyar válogatottnak így nyernie kell kedden Törökországban, hogy ott legyen a női kosárlabda-világbajnokságon – kivéve, ha Argentína megveri Japánt, vagy Kanada az ausztrálokat.
Az eddig nyeretlen japánok legyőzték Kanadát, így a zárónapon dől el, hogy a magyar válogatott kijut-e az Isztambulban zajló selejtezőtornáról a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő női kosárlabda világbajnokságra.
Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese vasárnap hosszabbítás után 92–81-re legyőzte Argentínát, és
abban bizakodott, hogy a folytatásban a kanadaiak megverik Japánt. Ebben az esetben ugyanis a 2/2-es mérleggel álló magyarok már biztosan ott lettek volna a vb-n.
Ha jön a papírforma, ott vagyunk a vb-n!
Az első három meccsüket elvesztő ázsiaiak azonban rácáfoltak a papírformára, és 66–62-re legyőzték Kanadát. Ez azt jelenti, hogy Magyarország kijutása kedden dől el. Nemzeti csapatunk az utolsó fordulóban 18.30 órától a házigazda Törökországgal csap össze és amennyiben azt megelőzően
akkor már tét nélkül léphet pályára. Ellenkező esetben viszont – azaz japán és ausztrál siker után – a mieinknek nyerniük kell a vb-szereplésért a törökök ellen.
Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini világbajnokságra. A magyarok legutóbb 1998-ban vettek részt a tornán.
Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt
