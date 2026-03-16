Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország világbajnokság Japán Törökország Kanada női kosárlabda

Csak magunkban bízhatunk: hiába vártunk segítséget a kanadaiaktól, Isztambulban dől el a sorsunk

2026. március 16. 07:58

Az első három meccsét elvesztő Japán rácáfolt a papírformára, és legyőzte Kanadát. A magyar válogatottnak így nyernie kell kedden Törökországban, hogy ott legyen a női kosárlabda-világbajnokságon – kivéve, ha Argentína megveri Japánt, vagy Kanada az ausztrálokat.

null

Az eddig nyeretlen japánok legyőzték Kanadát, így a zárónapon dől el, hogy a magyar válogatott kijut-e az Isztambulban zajló selejtezőtornáról a szeptemberi, Berlinben sorra kerülő női kosárlabda világbajnokságra.

Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese vasárnap hosszabbítás után 92–81-re legyőzte Argentínát, és 

abban bizakodott, hogy a folytatásban a kanadaiak megverik Japánt. Ebben az esetben ugyanis a 2/2-es mérleggel álló magyarok már biztosan ott lettek volna a vb-n.

Az első három meccsüket elvesztő ázsiaiak azonban rácáfoltak a papírformára, és 66–62-re legyőzték Kanadát. Ez azt jelenti, hogy Magyarország kijutása kedden dől el. Nemzeti csapatunk az utolsó fordulóban 18.30 órától a házigazda Törökországgal csap össze és amennyiben azt megelőzően 

  • Argentína legyőzi Japánt, vagy 
  • Kanada az ausztrálokat, 

akkor már tét nélkül léphet pályára. Ellenkező esetben viszont – azaz japán és ausztrál siker után – a mieinknek nyerniük kell a vb-szereplésért a törökök ellen.

Az isztambuli hatos csoportból a kontinensbajnokként már kvótát szerzett Ausztrália mellett három csapat jut ki a szeptember 4. és 13. közötti, berlini világbajnokságra. A magyarok legutóbb 1998-ban vettek részt a tornán.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!