Micsoda bravúr! Győzelmével közel 30 év után lehet újra ott a világbajnokságon a magyar válogatott

A két válogatott első összecsapásán 3–3 után a harcias dél-amerikaiak lódultak meg, a magyarok Aho Nina révén 13–13-nál érték utol őket. A dobóforma viszont továbbra is elmaradt a várakozásoktól, így az ellenfél 11 ponttal elhúzott, ezt sikerült háromra faragni, majd Lelik Réka triplájával ismét a magyaroknál volt az előny (36–35). A nagyszünetben 37–36-ra vezetett a rivális.

Juhász Dorka a válogatott legjobb játékosa. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Térfélcsere után fej fej mellett haladtak a csapatok, minden labdáért óriási küzdelem zajlott, Lelik a válogatott legjobbjává lépett elő. Az 54–57-ről induló zárószakaszban Juhász triplája hozta ismét lendületbe a nemzeti együttest, majd Florencia Chagas ötödik hármasával megint az ellenfél állt jobban. Dombai Réka fontos triplát dobott, a hajrá pedig még az addigiaknál is nagyobb izgalmakat hozott, az utolsó perc 75–73-mal kezdődött.

Az argentinok 21 másodpercnél átvették a vezetést (77–75), Takács-Kiss Virág közelről egyenlített (77–77), majd 3,6 másodperccel a vége előtt kihagyott egy büntetőt, így jöhetett az ötperces hosszabbítás. A ráadásban Dombai, Juhász és Lelik is betalált, az egyre fáradtabb csapatok több helyzetet is elpuskáztak, 43 másodpercnél 84–79 volt az állás. A hátralévő időben az argentin kapitányt kiállították reklamálásért, de ez sem zavarta meg a magyarokat, akik végül kiküzdötték a győzelmet – olvasható az MTI-n.

