Micsoda bravúr! Győzelmével közel 30 év után lehet újra ott a világbajnokságon a magyar válogatott

Megkoronázták a magyar kulcsembert, felült Európa trónjára – már becenevet is kapott
Egészen „dorkasztikus” dolgokat művel!
A magyar női kosárlabda-válogatott hosszabbítás után 92–81-re legyőzte Argentínát vasárnap az Isztambulban zajló világbajnoki selejtezőtorna negyedik fordulójában. A magyar válogatott ezzel nagy lépést tett a vb-részvétel felé, ami 1998-ban sikerült utoljára.
A női kosárlabda vb-selejtező szerdai nyitónapján Völgyi Péter szövetségi kapitány válogatottja a 35 pontos Juhász Dorka vezetésével 77–65-re verte a Tokióban olimpiai ezüstérmes japánokat, másnap 75–53-ra kikapott a tavalyi Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanadától, szombaton pedig 71–58-ra alulmaradt az olimpiai bronzérmes és már vb-résztvevő Ausztráliával szemben – olvasható az MTI tudósításában.
A többi eredmény folytán a képlet leegyszerűsödött vasárnapra: a magyarok annak a tudatában léptek pályára negyedik mérkőzésükön, hogy ha legyőzik Argentínát, majd a következő meccsen pedig Kanada Japánt, akkor biztosan ott lesznek a szeptemberi, berlini világbajnokságon. Vereség esetén pedig kedden Törökország ellen még kaphatnak erre egy esélyt, de akkor már nem csak a saját kezükben lenne a sorsuk.
A vasárnapi találkozón a szintén 1/2-es győzelmi mérleggel álló Argentína állt a túloldalon, amely némi meglepetésre csütörtökön 59–55-re megverte a házigazdákat – igaz, csak tíz másodpercig vezetett a meccsen. Az ellenfél öt érmet nyert az Amerika-bajnokságokon – de aranyat sosem –, világbajnokságokon pedig kilencszer vett részt, legutóbb, 2018-ban 15. lett, a legjobb eredménye pedig az 1953-as hatodik hely volt.
A két válogatott első összecsapásán 3–3 után a harcias dél-amerikaiak lódultak meg, a magyarok Aho Nina révén 13–13-nál érték utol őket. A dobóforma viszont továbbra is elmaradt a várakozásoktól, így az ellenfél 11 ponttal elhúzott, ezt sikerült háromra faragni, majd Lelik Réka triplájával ismét a magyaroknál volt az előny (36–35). A nagyszünetben 37–36-ra vezetett a rivális.
Térfélcsere után fej fej mellett haladtak a csapatok, minden labdáért óriási küzdelem zajlott, Lelik a válogatott legjobbjává lépett elő. Az 54–57-ről induló zárószakaszban Juhász triplája hozta ismét lendületbe a nemzeti együttest, majd Florencia Chagas ötödik hármasával megint az ellenfél állt jobban. Dombai Réka fontos triplát dobott, a hajrá pedig még az addigiaknál is nagyobb izgalmakat hozott, az utolsó perc 75–73-mal kezdődött.
Az argentinok 21 másodpercnél átvették a vezetést (77–75), Takács-Kiss Virág közelről egyenlített (77–77), majd 3,6 másodperccel a vége előtt kihagyott egy büntetőt, így jöhetett az ötperces hosszabbítás. A ráadásban Dombai, Juhász és Lelik is betalált, az egyre fáradtabb csapatok több helyzetet is elpuskáztak, 43 másodpercnél 84–79 volt az állás. A hátralévő időben az argentin kapitányt kiállították reklamálásért, de ez sem zavarta meg a magyarokat, akik végül kiküzdötték a győzelmet – olvasható az MTI-n.
Ha tehát a következő meccsen a kanadaiak – a papírformát hozva – megverik Japánt, akkor a magyarok 1998 után ismét kijutnak a vb-re. A válogatott számára kedden 18.30 órától a házigazda törökök ellen zárul a torna.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt