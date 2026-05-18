válogatott Vojvoda Dávid kosárlabda

„Biztosan elszorul majd a szívem” – a 160-szoros magyar válogatott búcsút int a nemzeti csapatnak

2026. május 18. 13:13

160-szoros magyar válogatott kosárlabdázó int búcsút a nemzeti csapatnak. Vojvoda Dávid két Európa-bajnokságon is szerepelhetett.

Az Alba Fehérvár hivatalos honlapján jelentette be, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott kulcsjátékosa, Vojvoda Dávid visszavonul a nemzeti csapattól. A székesfehérvári klub csapatkapitánya meg is indokolta, hogy miért köszön el a címeres meztől.

Vojvoda Dávid; STEINARSSON, Aegir Thór
Vojvoda Dávid 160 alkalommal játszott a magyar válogatottban. Fotó: MTI/MTVA/Katona Tibor

„Úgy gondolom, közel húsz év után le kell zárnom ezt a fejezetét az életemnek” – kezdte Vojvoda. – „A generációmból én vagyok úgymond az utolsó mohikán, aki vállalta még a szereplést a címeres mezben. Eljött az idő, hogy másra fókuszáljak, koncentráljak. Csodálatos időszak ér véget. Nehezen hoztam meg a döntést, aki ismer, az tudja, hogy a válogatottba az első hívó szóra mindig mentem, de jöjjön most már a fiatalabb generáció. Gasper Okorn számított volna még rám, de a döntést rám bízták. Felhívtam az MKOSZ elnökét, Báder Mártont, és a szövetségi kapitányt is, tudomásul vették az elhatározásom. Harmincöt évesen azt érzem, hogy még a lehető legtöbb időt szeretném a kosárlabdapályán tölteni, ehhez több pihenésre, rehabilitációra van szükségem. 

A szívem még évekig vitt volna a válogatottba, úgy gondolom, tudtam volna segíteni a legmagasabb szinten is, de az eszemre hallgattam, talán így hosszabbíthatom meg a pályafutásom, kell figyelnem a testemre.”

Vojvoda Dávid két Eb-n is szerepelhetett

Az Alba Fehérvár honlapján megjegyezte: Vojvoda 17 évig volt a válogatott oszlopos tagja, összesen 160 alkalommal húzta magára a címeres mezt, két Európa-bajnokságon is szerepelhetett.

„A 160 válogatottság szerintem nagyon szép, kerek szám, szerintem az elmúlt évtizedekben talán az egyik legmagasabb, amit játékos elért. Két Eb-n játszhattam, a csúcspont talán a kolozsvári kontinensviadal volt 2017-ben, amikor a csoportból sikerült továbbjutni, legyőztük a románokat és a cseheket is. Mindig remek csapatban játszhattam, nagyszerű edzőkkel. Nagyon sok mindenkit meg kellene említenem, akinek hálás vagyok, hosszú lenne a névsor, mégis kiemelném Ivkovics Sztojan kapitányságát, közel tíz évet töltöttünk együtt, sok bravúrt értünk el, remek közösségünk volt. Sajnálom, hogy a harmadik Eb-m nem jött össze, közel voltunk hozzá, de szerintem azt mi rontottuk el. Összességében hiányérzetem nincs, rengeteg élményt szereztem. Nyugodt szívvel hoztam meg a döntést és vonulok vissza. A válogatott szép jövő előtt áll, sok a fiatal játékos a keretben, akik bizonyították, hogy tudnak a legmagasabb szinten játszani. 

Biztosan elszorul majd a szívem, ha pálya széléről, vagy tévén keresztül nézem a válogatottat, de én leszek az egyik legnagyobb szurkoló.”

Nyitókép: MTI/MTVA/Katona Tibor

