„Biztosan elszorul majd a szívem” – a 160-szoros magyar válogatott búcsút int a nemzeti csapatnak

Az Alba Fehérvár hivatalos honlapján jelentette be, hogy a magyar férfi kosárlabda-válogatott kulcsjátékosa, Vojvoda Dávid visszavonul a nemzeti csapattól. A székesfehérvári klub csapatkapitánya meg is indokolta, hogy miért köszön el a címeres meztől.

Vojvoda Dávid 160 alkalommal játszott a magyar válogatottban. Fotó: MTI/MTVA/Katona Tibor

„Úgy gondolom, közel húsz év után le kell zárnom ezt a fejezetét az életemnek” – kezdte Vojvoda. – „A generációmból én vagyok úgymond az utolsó mohikán, aki vállalta még a szereplést a címeres mezben. Eljött az idő, hogy másra fókuszáljak, koncentráljak. Csodálatos időszak ér véget. Nehezen hoztam meg a döntést, aki ismer, az tudja, hogy a válogatottba az első hívó szóra mindig mentem, de jöjjön most már a fiatalabb generáció. Gasper Okorn számított volna még rám, de a döntést rám bízták. Felhívtam az MKOSZ elnökét, Báder Mártont, és a szövetségi kapitányt is, tudomásul vették az elhatározásom. Harmincöt évesen azt érzem, hogy még a lehető legtöbb időt szeretném a kosárlabdapályán tölteni, ehhez több pihenésre, rehabilitációra van szükségem.