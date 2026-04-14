Büszkék lehetnek Pécsen: magyar játékost draftoltak Amerikában

A háromszoros bajnok Phoenix az előző idényben a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s végül a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Acesszel szemben. A legutóbbi kiírásban Kathryn Westbeld személyében már volt magyar állampolgársággal rendelkező játékosa az együttesnek.

A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak, 1999-ben Nagy Andreát a Washington Mystics, Iványi Dalmát a Utah Starzz, 2003-ban Ujhelyi Petrát ugyancsak a Phoenix Mercury, 2023-ban pedig Juhász Dorkát Minnesota Lynx választotta ki.