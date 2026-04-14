Pécs WNBA NKA Universitas PEAC Rátkai Eszter Phoenix Mercury női kosárlabda kosárlabda

Büszkék lehetnek Pécsen: magyar játékost draftoltak Amerikában

2026. április 14. 09:30

Rátkai Esztert ledraftolta a Phoenix Mercury. A Pécs magyar kosarasa a nyolc európai kiválasztott egyike volt az idei játékosbörzén.

null

Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Nagy siker a magyar női kosárlabdának
Nagy siker a magyar női kosárlabdának (Fotó: instagram.com/_eszti_ratkai_)

Az NKA Universitas PEAC 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda.

A háromszoros bajnok Phoenix az előző idényben a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s végül a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Acesszel szemben. A legutóbbi kiírásban Kathryn Westbeld személyében már volt magyar állampolgársággal rendelkező játékosa az együttesnek.

A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak, 1999-ben Nagy Andreát a Washington Mystics, Iványi Dalmát a Utah Starzz, 2003-ban Ujhelyi Petrát ugyancsak a Phoenix Mercury, 2023-ban pedig Juhász Dorkát Minnesota Lynx választotta ki.

Rátkai Esztert ledraftolta a WNBA-s Phoenix Mercury!”

– írja Facebook-oldalán a magyar sportági szövetség.

„Ma hajnalban megtartották a WNBA idei draftját. A 3. kör 12. helyén (az összesített 42. pozícióban) a Phoenix Mercury a magyar válogatott irányítóját, Rátkai Esztert draftolta. Az NKA Universitas Pécs játékosa a nyolc európai kiválasztott egyike volt az idei játékosbörzén” – olvasható.

Üzent a magyar kosaras

Hálás vagyok a lehetőségért, Phoenix! Nagyon sok munka van emögött... de ez még csak a kezdet”

– áll Rátkai Eszter Instagram-sztorijában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
caladan
2026. április 14. 09:49
A fütykösöm is szívesen draftolná a hölgyet :D
szim-patikus
2026. április 14. 09:43
Rátkai Esztert ledraftolta a Phoenix Mercury. ---- benneteket meg a von-os Feltschuthy (ejtsd megafonos felcsúti) Kettőtök közül inkább Esztivel szeretnék driftelni. (jobban szeretjük Esztit, mint ezt itt)
