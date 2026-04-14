Büszkék lehetnek Pécsen: magyar játékost draftoltak Amerikában

Rátkai Esztert ledraftolta a Phoenix Mercury. A Pécs magyar kosarasa a nyolc európai kiválasztott egyike volt az idei játékosbörzén.
Rátkai Eszter játékjogát lefoglalta az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) szereplő Phoenix Mercury – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Az NKA Universitas PEAC 19 éves irányítóját a harmadik kör 12. választásával szerezte meg az arizonai gárda.
A háromszoros bajnok Phoenix az előző idényben a Nyugati főcsoport második helyén végzett, s végül a nagydöntőig menetelt, amelyben alulmaradt a Las Vegas Acesszel szemben. A legutóbbi kiírásban Kathryn Westbeld személyében már volt magyar állampolgársággal rendelkező játékosa az együttesnek.
A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak, 1999-ben Nagy Andreát a Washington Mystics, Iványi Dalmát a Utah Starzz, 2003-ban Ujhelyi Petrát ugyancsak a Phoenix Mercury, 2023-ban pedig Juhász Dorkát Minnesota Lynx választotta ki.
Rátkai Esztert ledraftolta a WNBA-s Phoenix Mercury!
– írja Facebook-oldalán a magyar sportági szövetség.
„Ma hajnalban megtartották a WNBA idei draftját. A 3. kör 12. helyén (az összesített 42. pozícióban) a Phoenix Mercury a magyar válogatott irányítóját, Rátkai Esztert draftolta. Az NKA Universitas Pécs játékosa a nyolc európai kiválasztott egyike volt az idei játékosbörzén” – olvasható.
Hálás vagyok a lehetőségért, Phoenix! Nagyon sok munka van emögött... de ez még csak a kezdet”
– áll Rátkai Eszter Instagram-sztorijában.
Nyitókép: instagram.com/_eszti_ratkai_
