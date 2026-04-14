Mi maradunk. Fent vagy lent, de mindig maradunk

A Mandiner online felületeit és közösségi média csatornáit havonta már több mint másfél millióan követik, hetilapunk előfizetői tábora bővül, és telt házas klubestjeinken Székesfehérvártól Győrön át Budapestig hétről-hétre együtt beszélhettük meg közös ügyeinket. A számok mögött látom az arcokat, a statisztikák mögött pedig a szívdobbanást. Ez a sosem látott támogatás nem csupán a szerkesztőség munkájának elismerése. Ez a magyar polgári világ életerejének bizonyítéka.

A Mandiner nem a szélkakasok politikáját követi. Hitvallásunk sziklaszilárd: a nemzeti-polgári gondolat közvetítői voltunk, és azok is maradunk. Számunkra a zsidó-keresztény gyökerű európai kultúra nem múzeumi tárgy, hanem élő szövet. Az értékeink változatlanok és közösek. Természetesen most sokan érzünk nagy fájdalmat. Ám egy közösség akkor erős, ha képes a tükörbe nézni. A politikai botlásainkat nem elhallgatni, hanem feltárni kell – még ha ez fájdalmas is. A szellemi támogatás megköveteli az önreflexiót. Descartes úgy vélte, hogy az igazságkereséshez hozzátartozik, hogy kételkedjünk saját ítéleteinkben is. Közös az igényünk az erős önreflexióra: mit érzékeltünk tévesen, s mivel szolgálhatjuk szellemi közösségünk újraerősödését.