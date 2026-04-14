04. 14.
kedd
Választás 2026
mandiner arany jános Szalai Zoltán

Mi maradunk. Fent vagy lent, de mindig maradunk

2026. április 14. 05:34

A lap minden munkatársa nevében szeretném szívből megköszönni az elmúlt hónapok felfokozott közpolitikai időszakában azt az aktív figyelmet, amelyet olvasóinktól kaptunk.

Szalai Zoltán
A Mandiner online felületeit és közösségi média csatornáit havonta már több mint másfél millióan követik, hetilapunk előfizetői tábora bővül, és telt házas klubestjeinken Székesfehérvártól Győrön át Budapestig hétről-hétre együtt beszélhettük meg közös ügyeinket. A számok mögött látom az arcokat, a statisztikák mögött pedig a szívdobbanást. Ez a sosem látott támogatás nem csupán a szerkesztőség munkájának elismerése. Ez a magyar polgári világ életerejének bizonyítéka.

A Mandiner nem a szélkakasok politikáját követi. Hitvallásunk sziklaszilárd: a nemzeti-polgári gondolat közvetítői voltunk, és azok is maradunk. Számunkra a zsidó-keresztény gyökerű európai kultúra nem múzeumi tárgy, hanem élő szövet. Az értékeink változatlanok és közösek. Természetesen most sokan érzünk nagy fájdalmat. Ám egy közösség akkor erős, ha képes a tükörbe nézni. A politikai botlásainkat nem elhallgatni, hanem feltárni kell – még ha ez fájdalmas is. A szellemi támogatás megköveteli az önreflexiót. Descartes úgy vélte, hogy az igazságkereséshez hozzátartozik, hogy kételkedjünk saját ítéleteinkben is. Közös az igényünk az erős önreflexióra: mit érzékeltünk tévesen, s mivel szolgálhatjuk szellemi közösségünk újraerősödését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Amikor a választási aritmetika kedvezőtlen, akkor egy konzervatív szellemi műhelynek és lapnak a válasza nem a reaktivitás, hanem az oakeshotti értelemben vett „társalgás” fenntartása: a kultúra és az intézményi szövet mélyfúrású elemzése, amely feltárja, hol szakadt meg a folytonossága a nemzeti-keresztény értékek népszerűségének. Lapunk is része annak az építő közösségnek, amely a remény laboratóriumává válhat, ahol a közösségi otthonosság érzése – új, a megváltozott technológiai és társadalmi környezetben is érvényes fogalmi keretet kap, előkészítve a terepet egy későbbi, tartalmilag megújult cselekvés számára.

A válságidőszakban a konzervatív intellektusnak a „maradandó dolgok” védelmét szolgálva kell újragondolni annak az eszmekörnek a hiteles képviseletét, amely az atomizáció és a globális instabilitás felé sodródódó korszakban a magyar identitás világában látja a biztonságot. Ez a szellemi munka nem csupán elméleti öncél, hanem a jövőbeli sikeres politikai cselekvés intellektuális horgonya. Sokan kérdezik, hogyan tovább.

A válaszunk világos: a Mandiner az új kormány kritikus ellenzéke lesz elvi alapon. Ott leszünk minden döntésnél, kritikus szemmel figyeljük a polgári értékrend betartását. Figyelemmel kísérjük a szólásszabadság, a népképviselet és a nemzeti szuverenitás érvényesülését. S legfőképp tartjuk magunkat kedves költőm, Arany János intéséhez: 

Legnagyobb cél pedig, itt e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Maradjanak velünk, olvassanak minket, vitatkozzanak velünk. Mi továbbra is Önöket szolgáljuk, mert ahogy a 2006-os választási vereség után elhangzott: Mi maradunk. Fent vagy lent, de mindig maradunk, mert ez nem jutalom, hanem hűség kérdése.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Összesen 82 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
olvaso9
2026. április 14. 07:44
Továbbra is olvasójuk maradok, az elejétől az vagyok. (Kezdtem a Heti Válasznál - elborzadva látom, miként váltottak és alakultak át néhányan...). Kérem főszerkesztő urat, vegyék figyelembe több olvasójuk jogos kritikáját (persze, ne az itt is megjelent tiszás Elvtársakét...). Magam gyakran akadtam ki a bulváros címekre, mert kattintás után éppen az ellenkezőjét kaptam várakozásomnak, ami persze jót tett a kattintás-vadászatnak, de én csak mérgesebb lettem...
Sróf
2026. április 14. 07:43
"A Mandiner online felületeit..." Amit tönkretettetek, megjavítani nem voltatok hajlandók, és aminek a felhasználóit szarba sem veszitek? Viszlát, és kösz a halakat!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 14. 07:42
Minden mesterséges volt. Fizetett. Semmi sem organikus. A minden cikkben tucatjával beágyazott, mindent olvashatatlanná tevő kereszthivatkozások és idézetek, a mindenhova beékelt a YouTube videóitok nézettségi számát növelni hivatott, a végén már maguktól induló, mindenütt felugró videóitok, amikbe folyamatosan nyomtátok az ellenzék “bűneit”, az ukránozást, és hogy milyen jól álltok. Az egész egy közpénzen felfújt, mesterséges lufi volt. Ami most kipukkadt. Nem sok más látnivaló maradt itt.
Giszdúr
2026. április 14. 07:42
További jó munkát és sok sikert kívánva én is szeretném kérni, hogy: - a cikkek szövegét ne szakítsák meg ilyen gyakorisággal és ilyen kusza módon az ajánlók/hirdetések. (Tudom, a hirdetéseket lehet blokkolni, de van, amikor még úgy is bezavarnak.) Néha kifejezetten keresni kell, hogy hol folytatódik a főszöveg. A fiatalok a letisztult, áttekinthető FB-posztokhoz vannak szokva, nem az ilyen katyvaszhoz. Az időseknek pedig pláne zavaró lehet, hogy keresgélni kell. - maradjon meg a kommentelési lehetőség, mert a rengeteg szemét között sok az okos gondolat, de hiányzik az x, és nekem hiányzik az is, hogy régen betehettem a könyvjelzők közé egy okos kommentelő hozzászólásait. Jó ötlet az is, hogy adott poszt alatt egy ember max. hármat kommentelhessen. - Csépányi kontraproduktív, én rá se kattintok. - értem, hogy ma már a kattintásvadász cím kb. alapelv, de szerintem sokan vagyunk, akik egy normális cím + a szerző neve alapján is ugyanúgy kattintanánk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!