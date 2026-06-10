Dráma: kiskorúval akart szexelni a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia gyógytornásza – azonnal kirúgták

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Az Akadémia haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket.
Azonnal hatállyal menesztették pénteken L. B.-t, a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia gyógytornászát, a kirúgás mögött az Index értesülései szerint az áll, hogy
az illető szexchates üzenetváltásba és konkrét ajánlatba bonyolódott egy önmagát 13-14 éves kislánynak kiadó kamuprofillal.
Az ügy részletes felderítése folyamatban van; az akadémia tájékoztatta a szülőket, és – csoportos terápia keretében – pszichológus bevonását is elrendelte. Mint a lap írja, az U14-es együttes mellett gyógytornászi feladatokat ellátó L. mindig is köztiszteletben álló, megbecsült tagja volt a Rátgéber Akadémiának, ahogyan korábban más kosárlabdakluboknál – Tungsram, FTC, Pécs, női válogatott – is közmegelégedésre dolgozott.
A történet szerint az alanyt bejelölte egy „lebuktatásra” szakosodott, önmagát 13-14 évesnek kiadó felhasználó, aki visszajelölte őt. Csetbe bonyolódtak, majd gyakorlatilag megállapodtak: a „lány” felmegy az illető budapesti lakására szexuális együttlét céljából.
A Rátgéber Akadémia vezetősége ezt követően értesült az esetről, amelynek nyomán azonnal aktiválta az ilyenkor szokásos protokollt.
Mint írták, az Akadémia haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, az érintett kollégával az együttműködést azonnali hatállyal megszüntették. „Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy az Akadémia sportolói közül bárki érintett lenne az ügyben” – folytatták.
Rátgéber László, az akadémia szakmai és stratégiai igazgatója az Indexnek annyit írt: „Az nem kifejezés, hogy megdöbbentem. Megnyugtató viszont, hogy az Akadémia azonnal aktiválta a vonatkozó protokollt.”
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Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI