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pécsi pécsi nemzeti kosárlabda akadémia kosárlabda

Dráma: kiskorúval akart szexelni a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia gyógytornásza – azonnal kirúgták

2026. június 10. 17:56

Az Akadémia haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket.

2026. június 10. 17:56
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Azonnal hatállyal menesztették pénteken L. B.-t, a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia gyógytornászát, a kirúgás mögött az Index értesülései szerint az áll, hogy 

az illető szexchates üzenetváltásba és konkrét ajánlatba bonyolódott egy önmagát 13-14 éves kislánynak kiadó kamuprofillal. 

Az ügy részletes felderítése folyamatban van; az akadémia tájékoztatta a szülőket, és – csoportos terápia keretében – pszichológus bevonását is elrendelte. Mint a lap írja, az U14-es együttes mellett gyógytornászi feladatokat ellátó L. mindig is köztiszteletben álló, megbecsült tagja volt a Rátgéber Akadémiának, ahogyan korábban más kosárlabdakluboknál – Tungsram, FTC, Pécs, női válogatott – is közmegelégedésre dolgozott. 

A történet szerint az alanyt bejelölte egy „lebuktatásra” szakosodott, önmagát 13-14 évesnek kiadó felhasználó, aki visszajelölte őt. Csetbe bonyolódtak, majd gyakorlatilag megállapodtak: a „lány” felmegy az illető budapesti lakására szexuális együttlét céljából.

A Rátgéber Akadémia vezetősége ezt követően értesült az esetről, amelynek nyomán azonnal aktiválta az ilyenkor szokásos protokollt.

Mint írták, az Akadémia haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, az érintett kollégával az együttműködést azonnali hatállyal megszüntették. „Jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy az Akadémia sportolói közül bárki érintett lenne az ügyben” – folytatták.

Rátgéber László, az akadémia szakmai és stratégiai igazgatója az Indexnek annyit írt: „Az nem kifejezés, hogy megdöbbentem. Megnyugtató viszont, hogy az Akadémia azonnal aktiválta a vonatkozó protokollt.”

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

 

Összesen 9 komment

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csulak
2026. június 10. 19:27
kiherelni az ilyent
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csandala
2026. június 10. 19:23
Még Rátgéber is tanácstalan, hogyan történhetett ez...
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mihint
2026. június 10. 19:11
Kiskorúakkal nem szexelünk, mi felnőttek, és meg sem próbáljuk. Komolyan, ezt a huszonegyedik században le kell írni? Akik felett - bármiért is - felelősséggel tartozunk, azkokat éppen hogy nem használjuk ki saját vágyainknak megfelelően. Elmosták(vagy igyekeznek az elmosásán) a határokat, már a pávián is lehet főnök. Indulás, vissza a fára.
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Globalfake
2026. június 10. 18:30
a "lebuktató" túlságosan ne legyen nyugodt, a védők lazán ráverik a felbujtás vádját ha beigazolódik a rábírás tényállása.
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