Dráma: kiskorúval akart szexelni a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia gyógytornásza – azonnal kirúgták

Azonnal hatállyal menesztették pénteken L. B.-t, a Pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia gyógytornászát, a kirúgás mögött az Index értesülései szerint az áll, hogy

az illető szexchates üzenetváltásba és konkrét ajánlatba bonyolódott egy önmagát 13-14 éves kislánynak kiadó kamuprofillal.

Az ügy részletes felderítése folyamatban van; az akadémia tájékoztatta a szülőket, és – csoportos terápia keretében – pszichológus bevonását is elrendelte. Mint a lap írja, az U14-es együttes mellett gyógytornászi feladatokat ellátó L. mindig is köztiszteletben álló, megbecsült tagja volt a Rátgéber Akadémiának, ahogyan korábban más kosárlabdakluboknál – Tungsram, FTC, Pécs, női válogatott – is közmegelégedésre dolgozott.