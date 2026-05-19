Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Dubei Debóra kosárlabda

Meglepő döntés: inkább visszavonul, mégsem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott egyik hőse

2026. május 19. 18:33

A szövetségi kapitány sem érti Dubei Debóra hirtelen döntését. A rutinos klasszis azonban vallja, hogy vb-részvétel nélkül is teljes a pályafutása.

2026. május 19. 18:33
null

Igencsak meglepő döntést hozott Dubei Debóra, még meglepőbb időzítéssel: a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya látszólag teljesen váratlanul jelentette be, hogy visszavonul a nemzeti csapattól – kevesebb, mint négy hónappal a németországi világbajnokság rajtja előtt. A rutinos játékos döntését még maga a szövetségi kapitány, Völgyi Péter sem érti.

DUBEI Debóra magyar válogatott Törökország vb-selejtező
Dubei Debóra oroszlánrészt vállalt a törökök elleni bravúrsikerből, s ezzel együtt a vb-kijutásból (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kijutáshoz segítette a csapatot, de a vb-n már nem lesz ott

A 29 éves játékos a Nemzeti Sportnak árulta el, hogy többé nem lép pályára a címeres mezben. A bejelentés azért is meglepő, mert női válogatottunk márciusban Törökország isztambuli legyőzésével 28 év után harcolta ki újra a világbajnoki részvételt, a szenzációs bravúrból pedig Dubei Debóra is oroszlánrészt vállalt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A szeptemberi tornán viszont már nem lesz ott, méghozzá saját elhatározásából, ami bevallása szerint még a szövetségi kapitányt is váratlanul érte: 

Múlt hétfőn felhívtam Völgyi Péter szövetségi kapitányt, aki meglepődve fogadta a döntésemet, nem is nagyon akarta elfogadni. Szombaton ültünk le, és beszéltük meg a dolgokat, elmondtam, hogy miért jutottam el idáig és mi a helyzet. Hazudnék, ha azt mondanám, örült neki, de végül elfogadta, nem is tudott mást tenni.

 A lányokkal hétfőn közöltem a hírt – ők is tudják, sokat tettem a válogatottért, és biztosan megértik a döntésemet”

magyarázta az idényt az Uni Győrrel befejező klasszis bedobó, aki döntését különösebben nem indokolta, csupán annyit mondott, így érzi kereknek a karrierjét. Dubei pályafutása csúcspontjaként a vb-részvételt jelentő törökverést említette, illetve azt az emlékezetes, 3,6 másodperccel a lefújás előtt bedobott kosarát a 2023-as Eb-negyeddöntőről, amellyel a cseheket kiejtve 26 év után játszhattunk újra Európa-bajnoki elődöntőt.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. május 19. 20:11
annál is inkább meglepett a hír, mert a büdös életben nem hallottam róla
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!