Meglepő döntés: inkább visszavonul, mégsem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott egyik hőse

Szenzációs magyar siker: a lányok bevették Isztambult, és közel harminc év után kijutottak a világbajnokságra
Büszkévé tették Magyarországot! Kezdődhet az ünneplés!
A szövetségi kapitány sem érti Dubei Debóra hirtelen döntését. A rutinos klasszis azonban vallja, hogy vb-részvétel nélkül is teljes a pályafutása.
Igencsak meglepő döntést hozott Dubei Debóra, még meglepőbb időzítéssel: a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya látszólag teljesen váratlanul jelentette be, hogy visszavonul a nemzeti csapattól – kevesebb, mint négy hónappal a németországi világbajnokság rajtja előtt. A rutinos játékos döntését még maga a szövetségi kapitány, Völgyi Péter sem érti.
A 29 éves játékos a Nemzeti Sportnak árulta el, hogy többé nem lép pályára a címeres mezben. A bejelentés azért is meglepő, mert női válogatottunk márciusban Törökország isztambuli legyőzésével 28 év után harcolta ki újra a világbajnoki részvételt, a szenzációs bravúrból pedig Dubei Debóra is oroszlánrészt vállalt.
Ezt is ajánljuk a témában
Büszkévé tették Magyarországot! Kezdődhet az ünneplés!
A szeptemberi tornán viszont már nem lesz ott, méghozzá saját elhatározásából, ami bevallása szerint még a szövetségi kapitányt is váratlanul érte:
Múlt hétfőn felhívtam Völgyi Péter szövetségi kapitányt, aki meglepődve fogadta a döntésemet, nem is nagyon akarta elfogadni. Szombaton ültünk le, és beszéltük meg a dolgokat, elmondtam, hogy miért jutottam el idáig és mi a helyzet. Hazudnék, ha azt mondanám, örült neki, de végül elfogadta, nem is tudott mást tenni.
A lányokkal hétfőn közöltem a hírt – ők is tudják, sokat tettem a válogatottért, és biztosan megértik a döntésemet”
– magyarázta az idényt az Uni Győrrel befejező klasszis bedobó, aki döntését különösebben nem indokolta, csupán annyit mondott, így érzi kereknek a karrierjét. Dubei pályafutása csúcspontjaként a vb-részvételt jelentő törökverést említette, illetve azt az emlékezetes, 3,6 másodperccel a lefújás előtt bedobott kosarát a 2023-as Eb-negyeddöntőről, amellyel a cseheket kiejtve 26 év után játszhattunk újra Európa-bajnoki elődöntőt.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt