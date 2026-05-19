Meglepő döntés: inkább visszavonul, mégsem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott egyik hőse

Múlt hétfőn felhívtam Völgyi Péter szövetségi kapitányt, aki meglepődve fogadta a döntésemet, nem is nagyon akarta elfogadni. Szombaton ültünk le, és beszéltük meg a dolgokat, elmondtam, hogy miért jutottam el idáig és mi a helyzet. Hazudnék, ha azt mondanám, örült neki, de végül elfogadta, nem is tudott mást tenni.

A lányokkal hétfőn közöltem a hírt – ők is tudják, sokat tettem a válogatottért, és biztosan megértik a döntésemet”

– magyarázta az idényt az Uni Győrrel befejező klasszis bedobó, aki döntését különösebben nem indokolta, csupán annyit mondott, így érzi kereknek a karrierjét. Dubei pályafutása csúcspontjaként a vb-részvételt jelentő törökverést említette, illetve azt az emlékezetes, 3,6 másodperccel a lefújás előtt bedobott kosarát a 2023-as Eb-negyeddöntőről, amellyel a cseheket kiejtve 26 év után játszhattunk újra Európa-bajnoki elődöntőt.