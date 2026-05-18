putyin peking rubio Kínai Népköztársaság donald trump Xi Jinping

Néhány geopolitikai érdekesség a három nappal ezelőtti Donald Trump és Xi Jinping találkozóról

2026. május 18. 13:03

A Trump – Xi találkozó után meg lehetett tippelni, hogy milyen hamar érkezik majd Pekingbe Putyin.

Bendarjevskiy Anton
„Néhány geopolitikai érdekesség a három nappal ezelőtti Donald Trump és Xi Jinping találkozóról. A részletes elemzéseket megtették már mások is, én csak néhány érdekességre hívnám fel a figyelmet.

1. A fotelek kérdése. Jól láthatóan a kínaiak minden egyes mozzanatát megkoreografálták Trump látogatásánál, beleértve azt is, hogy pontosan min és hogyan üljön a két vezető. A sajtótájékoztató nyilvános részénél ugyanis igen feltűnő volt, hogy Xi Jinping magasabbnak tűnt partnerénél, miközben Trump a fotelébe süppedve, görnyedve ült. Pedig Trump egyébként jóval magasabb Xinél – a hivatalos elnöki orvosi leletek szerint 190 cm magas (kritikusai szerint csak 188), de a kínai elnök magassága 178-180 cm között lehet. A titok valószínűleg a párnákban rejlett – más párnája volt Xi foteljének, és más Trumpénak, és ezzel Xi Jinping elérte azt, hogy magasabbnak, erősebbnek és fessebbnek tűnjön, mint Trump.

2. Jót szórakoztam azokon a képeken, amikor Trump és Xi kettesben, láthatóan tolmácsok nélkül a Zhongnanhai kertben vagy a Mennyei Béke Templomában sétálnak, és a fotók alapján jót beszélgetnek. Csak hogy Donald Trump csak angolul beszél, Xi Jinping pedig csak kínai nyelven. Túlságosan tartalmas beszélgetés ez nem lehetett, de szép képek készültek.

3. Trump magával hozta Kínába külügyminiszterét, Marco Rubio is. Ebben is volt tudatos politikai gesztus – Rubio 2020 óta ki volt tiltva Kínából. Nem véletlenül – Rubio ugyanis az egyik leghangosabb és legkeményebb Kína-kritikus Washingtonban. Kulcsszerepet játszott azoknak a törvényeknek az elfogadtatásában, amelyek szankcionálták Kínát a hszincsiangi ujgur kisebbséggel szembeni bánásmód, valamint a hongkongi tüntetések leverése miatt. Válaszul Peking 2020-ban két alkalommal is hivatalos szankciós listára tette az akkori floridai szenátort, Rubiót, ami többek között beutazási tilalmat jelentett számára az országba.

Mivel a kínai vezetés presztízsokokból nem akarta nyíltan visszavonni az amerikai külügyminiszter elleni szankciókat, egy zseniális nyelvi-bürokratikus kiskaput találtak ki: A kínai állami média és a hivatalos dokumentumok elkezdték más kínai karakterekkel átírni a nevét. A vezetékneve első szótagjához használt írásjegyet kicserélték egy másik, hasonló hangzású karakterre. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kínai bürokrácia szerint ő már nem a szankcionált »Rubio«, hanem »Marco Lu« lett. A zseniális diplomáciai kiskapuk.

4. És egy bónusz: a Trump – Xi találkozó után meg lehetett tippelni, hogy milyen hamar érkezik majd Pekingbe Putyin, hogy megbeszéljék a kínai elnökkel a kétoldalú kapcsolatokat, na és nem mellesleg az amerikai vizit tanulságait. Az tippelt jól, aki a lehető legrövidebb időre voksolt: a jelen állás szerint ugyanis Putyin már holnap, május 19-20-án érkezhet Pekingbe. Lehet csak azért, hogy őt is körbevezesse Xi Jinping a Mennyei Béke Templomában, ahová még egyszer sem kísérte őt a kínai elnök, pedig Putyin már 25x volt Kínában (4). Xi Jinpinggel pedig több mint 40 alkalommal találkozott személyesen (!). Trump még csak kétszer, mégis elvitték a templomhoz.”

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Majdmegmondom
2026. május 18. 14:56
Jó téma lenne, de a belpolitika most mindent visz, főleg, amikor a világ egyik legidiótábbja vezeti az országot.
ördöngös pepecselés
2026. május 18. 14:46
nem tudom honnan koppintotta Anton kremlinológus ezt a demokrata összeesküvés szagú elmélkedés de nem ártott volna ha elmerengett volna egy Biden éle sétabiciklizés szórakoztató pillanatain a Tienamen téren ami része lehetne a mostani programnak ha bölcsebbek az amcsi szavazók
Sróf
2026. május 18. 14:43
Anton már nem is Bendarzsevszkij, hanem Bendarjevskiy?
snagyz
2026. május 18. 14:05
Anton még a szokásosnál is jelentéktelenebb részletekre hívta fel a figyelmet, annak egy része is vélelmezés. Mikor fogják az ilyen "szakértők" egyszer majd őszintén elmondani, hogy valójában fogalmuk sincs, hogy ténylegesen miről beszéltek, miben egyeztek meg a világ valódi urai. Nyilván, amíg abból is meg lehet élni, hogy találgatnak - ami számos szakma esetében nem tolerált - addig bátran találgatnak, a véleményüket pedig ténynek próbálják beálítani. Ügyes! Egyébként Xi, Trump (és Putyin is) több olyan dologról is egyeztet a személyes találkozóik során, amiről mások szó szerint nem tudnak semmit. Különben miért is beszélnének face2face.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!