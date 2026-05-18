Világbékét nem, de stratégia stabilitást hozhat Trump pekingi látogatása – szakértőt kérdeztünk
Dr. Horváth Leventét, az MCC Ázsiai–Magyar Kapcsolatok Irodájának vezetőjét kérdeztük Donald Trump pekingi találkozójának az eredményeiről.
A Trump – Xi találkozó után meg lehetett tippelni, hogy milyen hamar érkezik majd Pekingbe Putyin.
„Néhány geopolitikai érdekesség a három nappal ezelőtti Donald Trump és Xi Jinping találkozóról. A részletes elemzéseket megtették már mások is, én csak néhány érdekességre hívnám fel a figyelmet.
1. A fotelek kérdése. Jól láthatóan a kínaiak minden egyes mozzanatát megkoreografálták Trump látogatásánál, beleértve azt is, hogy pontosan min és hogyan üljön a két vezető. A sajtótájékoztató nyilvános részénél ugyanis igen feltűnő volt, hogy Xi Jinping magasabbnak tűnt partnerénél, miközben Trump a fotelébe süppedve, görnyedve ült. Pedig Trump egyébként jóval magasabb Xinél – a hivatalos elnöki orvosi leletek szerint 190 cm magas (kritikusai szerint csak 188), de a kínai elnök magassága 178-180 cm között lehet. A titok valószínűleg a párnákban rejlett – más párnája volt Xi foteljének, és más Trumpénak, és ezzel Xi Jinping elérte azt, hogy magasabbnak, erősebbnek és fessebbnek tűnjön, mint Trump.
2. Jót szórakoztam azokon a képeken, amikor Trump és Xi kettesben, láthatóan tolmácsok nélkül a Zhongnanhai kertben vagy a Mennyei Béke Templomában sétálnak, és a fotók alapján jót beszélgetnek. Csak hogy Donald Trump csak angolul beszél, Xi Jinping pedig csak kínai nyelven. Túlságosan tartalmas beszélgetés ez nem lehetett, de szép képek készültek.
3. Trump magával hozta Kínába külügyminiszterét, Marco Rubio is. Ebben is volt tudatos politikai gesztus – Rubio 2020 óta ki volt tiltva Kínából. Nem véletlenül – Rubio ugyanis az egyik leghangosabb és legkeményebb Kína-kritikus Washingtonban. Kulcsszerepet játszott azoknak a törvényeknek az elfogadtatásában, amelyek szankcionálták Kínát a hszincsiangi ujgur kisebbséggel szembeni bánásmód, valamint a hongkongi tüntetések leverése miatt. Válaszul Peking 2020-ban két alkalommal is hivatalos szankciós listára tette az akkori floridai szenátort, Rubiót, ami többek között beutazási tilalmat jelentett számára az országba.
Mivel a kínai vezetés presztízsokokból nem akarta nyíltan visszavonni az amerikai külügyminiszter elleni szankciókat, egy zseniális nyelvi-bürokratikus kiskaput találtak ki: A kínai állami média és a hivatalos dokumentumok elkezdték más kínai karakterekkel átírni a nevét. A vezetékneve első szótagjához használt írásjegyet kicserélték egy másik, hasonló hangzású karakterre. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kínai bürokrácia szerint ő már nem a szankcionált »Rubio«, hanem »Marco Lu« lett. A zseniális diplomáciai kiskapuk.
4. És egy bónusz: a Trump – Xi találkozó után meg lehetett tippelni, hogy milyen hamar érkezik majd Pekingbe Putyin, hogy megbeszéljék a kínai elnökkel a kétoldalú kapcsolatokat, na és nem mellesleg az amerikai vizit tanulságait. Az tippelt jól, aki a lehető legrövidebb időre voksolt: a jelen állás szerint ugyanis Putyin már holnap, május 19-20-án érkezhet Pekingbe. Lehet csak azért, hogy őt is körbevezesse Xi Jinping a Mennyei Béke Templomában, ahová még egyszer sem kísérte őt a kínai elnök, pedig Putyin már 25x volt Kínában (4). Xi Jinpinggel pedig több mint 40 alkalommal találkozott személyesen (!). Trump még csak kétszer, mégis elvitték a templomhoz.”
Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP
