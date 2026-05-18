3. Trump magával hozta Kínába külügyminiszterét, Marco Rubio is. Ebben is volt tudatos politikai gesztus – Rubio 2020 óta ki volt tiltva Kínából. Nem véletlenül – Rubio ugyanis az egyik leghangosabb és legkeményebb Kína-kritikus Washingtonban. Kulcsszerepet játszott azoknak a törvényeknek az elfogadtatásában, amelyek szankcionálták Kínát a hszincsiangi ujgur kisebbséggel szembeni bánásmód, valamint a hongkongi tüntetések leverése miatt. Válaszul Peking 2020-ban két alkalommal is hivatalos szankciós listára tette az akkori floridai szenátort, Rubiót, ami többek között beutazási tilalmat jelentett számára az országba.

Mivel a kínai vezetés presztízsokokból nem akarta nyíltan visszavonni az amerikai külügyminiszter elleni szankciókat, egy zseniális nyelvi-bürokratikus kiskaput találtak ki: A kínai állami média és a hivatalos dokumentumok elkezdték más kínai karakterekkel átírni a nevét. A vezetékneve első szótagjához használt írásjegyet kicserélték egy másik, hasonló hangzású karakterre. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a kínai bürokrácia szerint ő már nem a szankcionált »Rubio«, hanem »Marco Lu« lett. A zseniális diplomáciai kiskapuk.

4. És egy bónusz: a Trump – Xi találkozó után meg lehetett tippelni, hogy milyen hamar érkezik majd Pekingbe Putyin, hogy megbeszéljék a kínai elnökkel a kétoldalú kapcsolatokat, na és nem mellesleg az amerikai vizit tanulságait. Az tippelt jól, aki a lehető legrövidebb időre voksolt: a jelen állás szerint ugyanis Putyin már holnap, május 19-20-án érkezhet Pekingbe. Lehet csak azért, hogy őt is körbevezesse Xi Jinping a Mennyei Béke Templomában, ahová még egyszer sem kísérte őt a kínai elnök, pedig Putyin már 25x volt Kínában (4). Xi Jinpinggel pedig több mint 40 alkalommal találkozott személyesen (!). Trump még csak kétszer, mégis elvitték a templomhoz.”