Mint lapunkban is számos alkalommal írtuk már, Trump számára az első számú feladat és kihívás, a méretes elefánt a szobában Kína. Ez persze nem az üzletemberből lett elnök egyedi nézete: néhány évtized alatt az Egyesült Államok egész elitje és a dolgozó tömegek is végignézhették, ahogy az Amerikából Ázsiába kiszervezett termelés, majd az erősödni kezdő innovációk nyomán Kína válik a világ első számú termelőközpontjává, a glóbusz egyre több országában visszaszorítva az amerikai kereskedelmi kapcsolatokat és befolyást.

Trump már első elnöksége idején, 2018-ban megkezdte a vámháborút Peking ellen, ezzel próbálván megszorongatni a túl nagyra növő globális riválist.

Erre Hszi Csin-ping ellenlépésekkel válaszolt. Egy 2020 eleji megállapodás, majd a koronavírus-járvány miatt bezuhant a nemzetközi kereskedelem, így hosszú távú eredményt sem a vámháború, sem az első megállapodások nem értek el. A Kína elleni vámokat azonban, ha nem is akkora csörömpöléssel, mint Donald Trump, Joe Biden demokrata párti kormányzata is meghagyta. A 2025 januárjában a hatalomba visszatérő Trump aztán újra meghirdette a vámháborút: Washington végül már 145 százalékos terhet vetett ki a kínai termékekre, Peking pedig 125 százalékosat az amerikaiakra.