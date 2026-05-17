Fico felháborodott Merz szavain: Mi köze a német kancellárnak ahhoz, hogy én Moszkvába mentem?

Nem tudták megtörni Ficót: fontos évfordulón üzent a szlovák miniszterelnök (VIDEÓ)
„Ma ünnepelem a második születésnapomat” – fogalmazott a szlovák politikus.
A szlovák elnök kikérte magának, hogy Friedrich Merz számon kérje Szlovákiát.
Az mk.ru arról ír, Robert Fico kritizálta a német kancellár megjegyzéseit, amelyekkel Merz a szlovák miniszterelnök moszkvai útját bírálta. Mint kiderült, a német vezetés egyszerűen elégedetlen volt, hogy a szlovák kormányfő találkozott az orosz győzelem napi parádé napján Putyinnal.
Robert Fico így fogalmazott egy diákokkal folytatott találkozón: „Megdöbbentett az a hír, hogy beszélni akar velem a moszkvai utamról.
Mi köze a német kancellárnak ahhoz, hogy én Moszkvába mentem-e vagy sem? Sőt, egyes országok még a légterüket is megtagadták tőlünk.”
A szlovák miniszterelnök hozzátette: a német kormány egyoldalúan és minden magyarázat nélkül lemondta a május 29-re tervezett találkozót.
„Először az járt a fejemben: »Miről is akar egyáltalán velem beszélni a kancellár?« Egyet biztosan tudok: ha a moszkvai utam miatt akart volna szemrehányást tenni, akkor nagyon keményen válaszoltam volna neki” – mondta Fico, aki leszögezte:
nem áll szándékában eltűrni a német kancellár beleszólását az orosz−szlovák kapcsolatokba.
A vita előzményét a május 9-én tartott győzelem napi rendezvény adta Moszkvában, ahol
Vlagyimir Putyin ugyan egyeztetett Robert Ficóval, ám a szlovák miniszterelnök részt sem a díszszemlén
– tudjuk meg.
