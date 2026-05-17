Se Magyar Péter, se a fideszes miniszterek nem mutattak semmiféle méltóságot

Azt szeretném csak kérdezni mintegy költőileg, hogy ez a felállás rendben van-e így. Rendben van, hallom kórusban nagyjából hárommillió (vagy ki tudja, lehet, hogy azóta már négymillió) ember válaszát. Akkor jó. Ha ez így rendben van, akkor nincs több kérdésem. Tényleg nincs. De van a dolognak egy másik fele is. Amikor a miniszterelnök egy nyomasztó (vagy divatos kifejezéssel élve: abuzív) osztályfőnöki óra atmoszféráját megidézve azt mondja a leköszönő minisztereknek, hogy szégyelljék magukat, majd néhányukat még külön, személyre szólóan is megalázza, akkor ezeknek a minisztereknek egy szavuk sincs erre. Nem áll fel egyikük se és nem mondja azt, hogy
Péter (csak így, hogy Péter, hisz régóta ismerik egymást innen-onnan), ne is haragudj, de ezt a hangot kikérem magamnak, a többiek nevében is.
És Péter, ha továbbra is ebben a hangfekvésben beszélsz velünk, elhagyjuk a helyiséget, és majd akkor folytassuk, ha emberi módon tudunk beszélni egymással. Ilyesmi ott nem hangzott el. Ült az összes miniszter lesütött szemmel, vagy a pókhálókat fürkészték a sarokban. De leginkább úgy lapítottak ott, mint szar a fűben. És ha már a méltóságot emlegettem fentebb, akkor ebben a helyzetben kétféle méltatlanság látszott (ahelyett, hogy kétféle méltóság látszott volna). Egyfelől a miniszterelnök méltatlansága, aki pozíciójából adódóan Magyarország egyik legfőbb közjogi méltósága, és akinek ebből adódóan egyszerűen tilos úgy beszélnie bárkivel, mint a kutyával. Másfelől a miniszterek méltatlansága, akik úgy lapítottak, miközben Magyar Péter „inasba tette” őket, mint a már megidézett abuzív osztályfőnöki órán azok a kölykök, akik jól tudják, hogy