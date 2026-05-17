Se Magyar Péter, se a fideszes miniszterek nem mutattak semmiféle méltóságot

Nemrég a kisebbik fiam osztályfőnöki figyelmeztetésben (vagy miben) részesült, már nem is tudom, miért. A figyelmeztetés indoklásában többek között az szerepelt, hogy „piarista diákhoz méltatlan” módon viselkedett. Hogy ez az észrevétel indokolt volt vagy sem, az itt most nem érdekes, mindenesetre ez az osztályfőnöki vélemény jutott eszembe, amikor megnéztem a kormányzati átadás-átvételről szóló videót Magyar Péter miniszterelnök hivatalos YouTube-csatornáján. Ez a méltó-méltatlan dichotómia amúgy is piszkál egy ideje.

Ki mire méltó, ki mire méltatlan, ki dönti el, hogy méltó-e, és ki dönti el, hogy nem az. Eleve a méltóság, mint olyan kiveszett a világból.

Vagy legalábbis alig láthatóvá vált. Miközben egyre gyakrabban hallani az „emberi méltóságról”, ami egyfajta varázsformulaként van használatban, szépen rövidre lehet zárni vele a bonyolultabb problémákat. A Ryan közlegény megmentése című filmben mondja a haldokló Miller százados Ryan közlegénynek, hogy legyen méltó az életre, miután öten meghaltak azért, hogy őt kimenekítsék. Aztán évtizedekkel később az immár idős Ryan elcsukló hangon kérdezi a feleségét az amerikai katonai temetőben, hogy: ugye, jó ember voltam? Amivel valójában azt akarta kérdezni, hogy: ugye, méltó voltam rá, hogy éljek? Szóval homályos ez az egész a méltósággal, nem is szeretnék elveszni benne, és csak azért jutott eszembe, mert ezt az átadásos-átvételes videót nézve nyomasztó gondolataim támadtak. Magyar Péter azzal kezdi a leköszönő miniszterekhez intézett beszédét, hogy „szégyelljék magukat”. Szégyelljék magukat, mert ilyen állapotba juttatták az országot, szétlopták, elhanyagolták, stb.