Nem tudták megtörni Ficót: fontos évfordulón üzent a szlovák miniszterelnök (VIDEÓ)

„Ma ünnepelem a második születésnapomat” – fogalmazott a szlovák politikus.
Robert Fico él és virul. Emlékezetes, hogy a szlovák miniszterelnök ellen pontosan két évvel ezelőtt követtek el merényletkísérletet. Fico pénteken az őt ért támadás évfordulóján egy videót tett közzé az X-oldalán.
Ma ünnepelem a második születésnapomat. Ne feledd: ami nem öl meg, az erősebbé tesz”
– írta a videóhoz a szlovák miniszterelnök.
