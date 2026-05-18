05. 18.
hétfő
Puskás Akadémia Slovan Bratislava Hornyák Zsolt Slovan NB I Szlovákia

Előkészítette a táskáját Felcsúton, de Szlovákiában még nem tudnak róla

2026. május 18. 15:45

Úgy tűnik, Hornyák Zsolt marad. Cáfolták Szlovákiában a pletykákat.

null

Korábban a Mandiner is arról számolt be, esély van arra, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt vegye át a szlovák válogatotthoz távozó Vladimir Weiss helyét a Slovan Bratislava élén. Most ezekre a híresztelésekre reagált a pozsonyi klub ügyvezető igazgatója, Ivan Kmotrík.

Úgy tűnik, nem lesz a szlovák csapat edzője Hornyák
Hornyák a szlovákok állítólagos érdeklődéséről

Még pénteken, az MTK elleni mérkőzés után Hornyák Zsolt is reagált a hírekre.

„Voltak már olyan hírek az évek alatt, hogy leváltanak, tehát az ember megszokja. Mindig örömteli, ha szóba kerülsz valahol, akár a határon túl. Az, hogy ez most megtörtént egy jó klubcsapatnál Szlovákiában, ez számomra örömteli. Élő szerződés köt a Puskáshoz, és egy csomó munka is van még,

de a táskám el van készítve mindig, ha netán kirúgnának vagy ha jobb csapat keresne meg. Van élő szerződésem, és még tele vagyok energiával a munkámban. Úgyhogy majd a jövő megmondja”

– fogalmazott a Puskás Akadémia vezetőedzője.

A magyar származású szlovák tréner 2019 óta a PAFC trénere, azóta két bajnoki ezüstérmet és három bronzérmet szerzett a felcsútiakkal, igaz, ebben az idényben nem sikerült kiharcolniuk a nemzetközi kupaindulást, a hatodik helyen zártak (13 győzelem, 7 döntetlen és 13 vereség).

Hornyák a jelenleg legrégebb óta alkalmazásban álló NB I-es edző.

Az 53 éves tréner egyébként játékosként három korszakban is erősítette a Slovant, így nem lenne ismeretlen számára a klub, amellyel több bajnoki címet is nyert. A szlovák csapat a mostani idényben is megnyerte az első osztályt, így a következőben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

