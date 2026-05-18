Előkészítette a táskáját Felcsúton, de Szlovákiában még nem tudnak róla

Kapós lett a felcsúti rekorder, már Szlovákiában is nézegetik
Hamarosan eldőlhet a sorsa.
Úgy tűnik, Hornyák Zsolt marad. Cáfolták Szlovákiában a pletykákat.
Korábban a Mandiner is arról számolt be, esély van arra, hogy a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt vegye át a szlovák válogatotthoz távozó Vladimir Weiss helyét a Slovan Bratislava élén. Most ezekre a híresztelésekre reagált a pozsonyi klub ügyvezető igazgatója, Ivan Kmotrík.
Nem állunk vele kapcsolatban
– idézte szavait a Csakfoci. – Számos nevet hallottam az elmúlt hetekben a médiában, de ha nem tévedek, egy sem volt köztük, akivel tárgyalunk. Eddig sikerült titokban tartanunk, aminek nagyon örülök. Szóval várják meg a bejelentést. Még van néhány napunk, talán néhány hetünk. Természetesen nem akarjuk húzni az időt. A lehető leggyorsabban szeretnénk lezárni az ügyet, de ez nem egyszerű döntés, ezért biztosan nem fogunk meggondolatlan vagy elhamarkodott döntéseket hozni. Bízom benne, hogy a következő két hétben sikerül ezt lezárni, és a hónap elején kiderül, ki lesz az új edző.”
Még pénteken, az MTK elleni mérkőzés után Hornyák Zsolt is reagált a hírekre.
„Voltak már olyan hírek az évek alatt, hogy leváltanak, tehát az ember megszokja. Mindig örömteli, ha szóba kerülsz valahol, akár a határon túl. Az, hogy ez most megtörtént egy jó klubcsapatnál Szlovákiában, ez számomra örömteli. Élő szerződés köt a Puskáshoz, és egy csomó munka is van még,
de a táskám el van készítve mindig, ha netán kirúgnának vagy ha jobb csapat keresne meg. Van élő szerződésem, és még tele vagyok energiával a munkámban. Úgyhogy majd a jövő megmondja”
– fogalmazott a Puskás Akadémia vezetőedzője.
A magyar származású szlovák tréner 2019 óta a PAFC trénere, azóta két bajnoki ezüstérmet és három bronzérmet szerzett a felcsútiakkal, igaz, ebben az idényben nem sikerült kiharcolniuk a nemzetközi kupaindulást, a hatodik helyen zártak (13 győzelem, 7 döntetlen és 13 vereség).
Hornyák a jelenleg legrégebb óta alkalmazásban álló NB I-es edző.
Az 53 éves tréner egyébként játékosként három korszakban is erősítette a Slovant, így nem lenne ismeretlen számára a klub, amellyel több bajnoki címet is nyert. A szlovák csapat a mostani idényben is megnyerte az első osztályt, így a következőben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat.
