Halálra tapostak egy nőt a tehenek Ausztriában

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A balesetet elszenvedő házaspár éppen egy kijelölt legelőterületen tartózkodott, amikor egy tehéncsorda váratlanul rájuk támadt.
Halálos tehéntámadás történt vasárnap az ausztriai Tirol tartományban, Oberlienz térségében – írja az osztrák 5min.
A balesetet elszenvedő házaspár éppen egy kijelölt legelőterületen tartózkodott, amikor egy tehéncsorda váratlanul rájuk támadt.
A 67 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, férjét pedig súlyos állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A férfi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket.
A tiroli rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az állatok agresszív viselkedését.
Az alpesi térségekben nem ritkák a szarvasmarhákkal kapcsolatos balesetek, különösen a legelőkkel áthaladó túraútvonalak mentén. A szakemberek rendszeresen figyelmeztetik a kirándulókat, hogy tartsanak megfelelő távolságot az állatoktól, és kutyával lehetőleg ne közelítsék meg a legelőn tartózkodó csordákat.
Nyitókép: Pexels