05. 18.
halálra tapos tehén Ausztria baleset

Halálra tapostak egy nőt a tehenek Ausztriában

2026. május 18. 15:45

A balesetet elszenvedő házaspár éppen egy kijelölt legelőterületen tartózkodott, amikor egy tehéncsorda váratlanul rájuk támadt.

Halálos tehéntámadás történt vasárnap az ausztriai Tirol tartományban, Oberlienz térségében – írja az osztrák 5min.

A balesetet elszenvedő házaspár éppen egy kijelölt legelőterületen tartózkodott, amikor egy tehéncsorda váratlanul rájuk támadt.

A 67 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, férjét pedig súlyos állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A férfi állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket.

A tiroli rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják. Egyelőre nem tudni, mi váltotta ki az állatok agresszív viselkedését.

Az alpesi térségekben nem ritkák a szarvasmarhákkal kapcsolatos balesetek, különösen a legelőkkel áthaladó túraútvonalak mentén. A szakemberek rendszeresen figyelmeztetik a kirándulókat, hogy tartsanak megfelelő távolságot az állatoktól, és kutyával lehetőleg ne közelítsék meg a legelőn tartózkodó csordákat.

 

Nyitókép: Pexels

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. május 18. 16:48
Marhák...
Válasz erre
0
0
hakapeszim
•••
2026. május 18. 16:08 Szerkesztve
Veszélyesek. Egy darabig élőállatszállító kamionnal melóztam, vittünk 35 üszőt az oroszokhoz, be kellett menni közéjük a raktérbe. Vagy ott volt egy másik alkalommal Samu, az óriási, közel egytonnás bika. A portás bácsi, sapkáját hátratolva, a fejét vakarva, hitetlenkedve ciccegve kérdezte: - Hát maguk viszik Samut a Szovjetunióba? (2007 - et írtunk) Kiadták, hogy el kell különíteni szállítás közben a többi bikától, mert egy állat, ölni képes, veszélyt jelent a többi bikára is. Mint horrorfilmekben az őrült sorozatgyilkost. Mikor kiálltunk rakodni vagy 20 ember jött, botokkal, ha Samu megbolondulna. Ám Samu, karikával az orrában, egykedvűen felsétált a pótkocsiba. Lerakodás, Belarusz. Egy Texas - i farm szerű gazdaság, joviális, kövér nacsalnyik, Volgával. Megint, kb 20 ember érkezett, vasvillákkal. Nyújtogatták a nyakukat: Hol van? Rámpa le, kinéz, szimatol egy karikás orr, aztán Samu méltóságteljesen, minden sietség nélkül, egykedvűen bevonult a karámba.
Válasz erre
7
0
tgely
2026. május 18. 15:59
Nem ez az, amit spanyol földön botra tekert piros kendővel oldanak fel?
Válasz erre
1
0
survivor
2026. május 18. 15:57
67 évesen miért nem a parkban sétál ? Turistabot ? Gázspray ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!