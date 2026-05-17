Változnak az idők: mezei nyúl ugrott egy rolleres arcába (VIDEÓ)

Több fontos területen lehet komoly változás.
Ideje megtanulnunk a nyúlbaleset szót. Mintha mindig is létezett volna, nem igaz?
A Tények riportja alapján kimondhatjuk: elképesztő közúti baleset rögzített egy kamera Százhalombatta határában.
Egy hirtelen felbukkanó mezei nyúl egy arra haladó rolleres arcába ugrott. A becsapódás ereje óriási volt,
de a rolleres a védőfelszerelésnek köszönhetően kisebb sérülésekkel megúszta, és az állat is sértetlenül futott tovább.
„A ku*va a*ja f*szát megb*ssza! Hát mi a fa**?!”
− fogalmazott a rolleres a döbbenet hangján.
A balesetet szenvedett fiatal férfi, Dániel a Tényeknek elmondta: „Amikor fejmagasságban volt, akkor találkoztunk össze. Fogtam a kormányt, de elengedtem, amikor a földre estem. És csak gondolkoztam, hogy ilyen egyáltalán létezik-e.”