Kórházban ért véget a tiszás képviselő szombati mulatozása, videón a részletek!

Gerzsenyi Gabriella most elmondta, hogy történt a baleset.
Videófelvételen mutatta be Gerzsenyi Gabriella, hogyan bulizott szombaton az Országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren, melynek térdficam lett az eredménye. A Tisza Párt EP-képviselőjét a baleset miatt tolókocsiban vitték el a helyszínről.
Ismert, a hétvégén Gerzsenyi Gabriella maga közölte, hogy kórházban kötött ki az ünneplés után, még videót is közzétett, melyen a mentőautóból jelentkezett be. Az Index felidézte, a politikus elmondása szerint
a közönség elé próbált lejutni, aztán az utolsó lépcsőfoknál történt meg a baj egy táncmozdulat közben.
A támogatást a sérülése ellenére megköszönte.
Aztán az odahívott mentős szigorúan megtiltotta, hogy saját lábon távozzak... És jól tette, mert az ügyeleten azt mondták: nem törés, de valószínűleg szalagszakadás
– írta bejegyzésében. A videó végén látható, hogy tolószékben vitték el.
Hozzátette, amikor hajnali 2 órakor taxival ment át az Árpád hídon, akkor a jármű vezetője azt mondta a képviselőnek, hogy a Kossuth téren továbbra is kiváló a hangulat.
„Az biztos, hogy a felejthetetlen napot egy felejthetetlen este koronázta” – jegyezte meg a tiszás politikus.
Nyitókép: Gerzsenyi Gabriella Facebook-oldala