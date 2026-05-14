Nyilvánosságra hozhatja a MÁV a 22 éves egyetemista halálos balesetének képsorait

Hepatitis A-járvány ütötte fel a fejét Hajdúhadházon
Az önkormányzat szerint húsz megbetegedettről és több száz kontaktszemélyről lehet szó.
Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a tragédia tanulságként szolgálhat, és életeket menthet a vasúti átjárókban való fokozott figyelem.
Nyilvánosságra hozhatja a MÁV annak a tragikus balesetnek a képsorait, amelyben május 9-én, szombaton életét vesztette F. Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának frissen megválasztott elnöke – írta meg a Blikk.
A 22 éves egyetemistát Óbuda vasútállomásánál ütötte el egy vonat, miután egy gyalogátkelőn a szerelvény elé lépett
A felvétel közzétételét Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerint azért fontolgatják, mert a tragédia rámutat arra, milyen súlyos következménye lehet egyetlen figyelmetlen pillanatnak. A vezérigazgató úgy fogalmazott, a képsorokból mindenkinek tanulnia kell, mert nem lehet több embert elveszíteni telefonozás vagy figyelmetlenség miatt.
„Megnéztük a felvételt, és fontolgatjuk annak nyilvánosságra hozását is – természetesen a kegyeleti szempontok maradéktalan érvényesülése mellett –, mert ebből mindannyiunknak tanulnunk kell, több embert nem veszíthetünk el a telefonozás, a figyelmetlenség miatt. Már nem tudok másképp fogalmazni, csak így: könyörgök mindenkinek, hogy vasúti átjárón való áthaladás előtt nézzen körül! Egy fejmozdulat balra és jobbra életet menthet. Sajnos, életet mentett volna ebben a helyzetben is, amikor egy fiatal, épp csak a húszas évei elején járó lány lépett a vonat elé. A képsoron jól látható, hogy az áldozat még vissza is int a túlsó vágányon érkező motorvonat vezetőjének, aki hangjelzéssel próbálja figyelmeztetni a veszélyre, de balra, az innenső vágány irányába nem figyel. Bevallom, személyesen is megvisel az, ami történt. A MÁV-csoport mindent elkövet, hogy biztonságosabbá tegye a vasúti átjárókat, de az egyéni figyelmet nem pótolhatjuk. Az utolsó mozdulat mindig a gyalogosé, járművezetőé: mindig körül kell nézni! Az áldozat szeretteinek őszinte részvétünket fejezzük ki, és együttérzünk a balesetben vétlen kollégáinknak is, akiket ugyancsak megviselt a tragédia” – közölte Hegyi.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
