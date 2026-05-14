05. 15.
péntek
óbuda hegyi zsolt tragédia máv baleset

Nyilvánosságra hozhatja a MÁV a 22 éves egyetemista halálos balesetének képsorait

2026. május 14. 22:57

Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a tragédia tanulságként szolgálhat, és életeket menthet a vasúti átjárókban való fokozott figyelem.

Nyilvánosságra hozhatja a MÁV annak a tragikus balesetnek a képsorait, amelyben május 9-én, szombaton életét vesztette F. Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának frissen megválasztott elnöke – írta meg a Blikk.

A 22 éves egyetemistát Óbuda vasútállomásánál ütötte el egy vonat, miután egy gyalogátkelőn a szerelvény elé lépett

A felvétel közzétételét Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerint azért fontolgatják, mert a tragédia rámutat arra, milyen súlyos következménye lehet egyetlen figyelmetlen pillanatnak. A vezérigazgató úgy fogalmazott, a képsorokból mindenkinek tanulnia kell, mert nem lehet több embert elveszíteni telefonozás vagy figyelmetlenség miatt.

„Megnéztük a felvételt, és fontolgatjuk annak nyilvánosságra hozását is – természetesen a kegyeleti szempontok maradéktalan érvényesülése mellett –, mert ebből mindannyiunknak tanulnunk kell, több embert nem veszíthetünk el a telefonozás, a figyelmetlenség miatt. Már nem tudok másképp fogalmazni, csak így: könyörgök mindenkinek, hogy vasúti átjárón való áthaladás előtt nézzen körül! Egy fejmozdulat balra és jobbra életet menthet. Sajnos, életet mentett volna ebben a helyzetben is, amikor egy fiatal, épp csak a húszas évei elején járó lány lépett a vonat elé. A képsoron jól látható, hogy az áldozat még vissza is int a túlsó vágányon érkező motorvonat vezetőjének, aki hangjelzéssel próbálja figyelmeztetni a veszélyre, de balra, az innenső vágány irányába nem figyel. Bevallom, személyesen is megvisel az, ami történt. A MÁV-csoport mindent elkövet, hogy biztonságosabbá tegye a vasúti átjárókat, de az egyéni figyelmet nem pótolhatjuk. Az utolsó mozdulat mindig a gyalogosé, járművezetőé: mindig körül kell nézni! Az áldozat szeretteinek őszinte részvétünket fejezzük ki, és együttérzünk a balesetben vétlen kollégáinknak is, akiket ugyancsak megviselt a tragédia” – közölte Hegyi.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ekrü123
2026. május 14. 23:52 Szerkesztve
Most csúnya lesz amit mondok, de ez a modern kori természetes kiválasztódás...Rengeteget vitatkoztam már róla, hogy ha jön az autó, vagy a vonat tök mindegy , hogy kinek van igaza az erősebb fog győzni. Egyszerűen a jogok hangoztatásával kineveltük a gyermekeinkből a félelmet. Számtalanszor látom, hogy úgy mennek át az úttesten is, hogy nem csak a fülükbe a fejhallgató , de még a fejüket is leszegik. Mert nekik jogaik vannak. Csakhogy az kétlem , hogy bárkit is vigasztalna az , hogy joga van akkor ha örökre nyomorék lesz, vagy meghal.
astracf
2026. május 14. 23:50
Nem fog tanulságként szolgálni, nem fog életeket menteni! Aki nem agyhalott, az eddig is odafigyelt a közlekedésnél, az idióták meg továbbra sem fognak, bármit mutogathatnak nekik. Talán ha a rendőr szarrá büntetné őket, az javítana a helyzeten, de több az idióta, mint a rendőr. A hozzátartozókat és a vonatvezetőket sajnálom...
nemecsek-3
2026. május 14. 23:25 Szerkesztve
Az eset szomorú, Hegyinek teljesen igaza lenne ha nem ő lenne a vezér. Hegyi aki az eddigi regnálása alatt nem jutott tovább a szép bivalyerős mozdonyok ámulatánál, akinél a vasút egyedüli megtestesítője a 8000LE a nullánál kevesebbet tett a magyar vasút múlt századi színvonalú és mára ráadásul teljesen le is pusztult vasúti átjáróinak biztonságossá tétele érdekében és emberek heti, napi tragédiája után még mindig van pofája az áldozatokra kenni mindent, a saját fel sem fogott felelőssègèt mulasztásának alkalmatlanságának sorozatos következményeit. Hát őt kirughatná Vitézy ha képes lenne átlátni a helyzetet, de az kizárt és ez a méghülyébb magánál kevésbé hülyét meg nem tesz beosztottnak
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!