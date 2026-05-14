Nyilvánosságra hozhatja a MÁV a 22 éves egyetemista halálos balesetének képsorait

Nyilvánosságra hozhatja a MÁV annak a tragikus balesetnek a képsorait, amelyben május 9-én, szombaton életét vesztette F. Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának frissen megválasztott elnöke – írta meg a Blikk.

A 22 éves egyetemistát Óbuda vasútállomásánál ütötte el egy vonat, miután egy gyalogátkelőn a szerelvény elé lépett

A felvétel közzétételét Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerint azért fontolgatják, mert a tragédia rámutat arra, milyen súlyos következménye lehet egyetlen figyelmetlen pillanatnak. A vezérigazgató úgy fogalmazott, a képsorokból mindenkinek tanulnia kell, mert nem lehet több embert elveszíteni telefonozás vagy figyelmetlenség miatt.