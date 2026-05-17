Ft
Ft
15°C
9°C
Ft
Ft
15°C
9°C
05. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
hotel lentulai szentesi zöldi lászló fidesz

„Nehéz időszak jön, de a végén PACSIZNI fogunk” – Szentesi Zöldi László volt a Hotel Lentulai vendége

2026. május 17. 10:00

A Hotel Lentulai legújabb adásában Szentesi Zöldi László volt a vendég, aki hosszú idő után tért vissza a közéletbe – és rögtön neki is állt a választások utáni politikai káosz elemzésének.

2026. május 17. 10:00
null

A beszélgetésben szó esik arról, hogyan jutott el a Fidesz a történelmi vereségig, mi történt a jobboldali közeggel az elmúlt években, és miért érzi úgy sok ember, hogy egy korszak végéhez érkezett az ország.

Az adás azonban nem csak politikáról szól. Előkerülnek fiatalkori történetek, bakelitlemezek, AC/DC, régi szerkesztőségi világok és az a nyers, ösztönös újságírás, amelyből Szentesi Zöldi László karaktere megszületett. 

Egy beszélgetés a rendszer bukásáról, médiáról, kultúráról és arról, hogyan változott meg körülöttünk minden.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nézze meg a teljes adást a Mandiner YouTube-csatornáján!

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. május 17. 10:20
" Szentesi Zöldi László volt a vendég, aki hosszú idő után tért vissza a közéletbe – és rögtön neki is állt a választások utáni politikai káosz elemzésének...." Vagy inkább a szétterítésének. Nem lesz üdvös az újra "játékbahozása" Az idő rövidesen eldönti.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!