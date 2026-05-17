demokrácia fidesz választási plakát koldulás kutyapárt

A demokrácia szégyene

2026. május 17. 07:43

A Kutyapárt alapvetően egy antidemokratikus közösség.

2026. május 17. 07:43
null
Sitkei Levente
Magyar Nemzet

„Aztán jön az igazság pillanata, és a demokrácia farvizén evickélő, lényegében viszonylag jól elmulató kutyák rájönnek, hogy nincs mögöttük tömeg. Akik valaha jót mulattak rajtuk, hirtelen átpártoltak a Tiszához, ők pedig semmit nem tudtak nyújtani a választóknak. Az egy százalék alatti eredmény azt mutatja, hogy a viccpárt már nem vicces, megmérettek és könnyűnek találtattak.

Jelenleg nagyjából félmilliárd forintot kell visszafizetniük azoknak, akik eltapsolták ezt a pénzt és elpoénkodták a kampányidőszakot.

Nincs ennyi pénzük, mert nem gazdálkodnak lényegében sehogy. Ez abban az esetben nem probléma, ha egy átlagemberről, főleg ha fiatalról van szó, ugyanis mindenki saját magának építi az életét, húszévesen nem várható el, hogy valaki befektesse a szüleitől kapott zsebpénzét. De ha politikai pályára lép, akkor az a nagyjából 640 millió forint, amellyel összesen tartozik a párt, komoly összeg, közpénz, mi mindannyian adtuk össze nekik azért, hogy csináljanak belőle valamit.

Szó se róla, a Kutyapárt sose ígérte azt, hogy felelősen fog gazdálkodni, ellenben jó viccekkel és remek mulatságokkal kecsegtette támogatóit.

Mikor kiderült, hogy ezek nagyon kevesen vannak, a roppantul keservessé vált poéngyárosok elkezdtek koldulni.

Az ország állapotát jól jelzi, hogy a soha semmit nem csináló párt így is összekalapozott mintegy százötvenmillió forintot. Elméletileg ez az az ország, amelyet kirabolt a Fidesz, ahol nyomorognak az emberek, és ahol a tatárjárás csak egy hétvégi kirándulás az elmúlt tizenhat év kormányzásához képest.”

Nyitókép: MTI/MTVA/Róka László

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gullwing
2026. május 17. 08:35
Mondjon már valaki egy olyan projektet amit a ballibcsik nem basztak el?! Lehet kubélág visszamenni, sőt ha találsz jöhet az előtti is.
Majdmegmondom
2026. május 17. 08:18
"mi mindannyian adtuk össze nekik azért, hogy csináljanak belőle valamit." Én ugyan nem adtam nekik semmit. A sok hülye, akinek mindegy, hogy kire, csakazóbán bukjon, most győzött. Vagyis csak rövidtávon, mert hosszútávon mind rájönnek, hogy puszta gyülöletből nem lehet szavazni. Már a bankok és a távközlési cégek is emelnek a következő hónaptól és a többi is felmegy a picsába szeptemberig, miközben szeretett, évtizedekig a Fidesz csecsén táplálkozó bohócuk továbbra is csak cirkuszol.
sagirdilsiz-2
2026. május 17. 07:52
Ezt köpte nekik a savköpő menyét.
