Koldulásba menekült a Kutyapárt: a csúfos bukás után már adományért kuncsorognak

Nem elégedett az eredménnyel és a saját kampányukkal sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Nagy Dávid szerint lejárató kampány indult ellenük, emiatt alakult így az eredmény.
686 milliót égettek el, de így sem sikerült bejutniuk a Parlamentbe.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben ismerte el, hogy a választáson az 1 százalékos küszöböt sem sikerült elérnie. Ennek következtében a pártnak mintegy 686 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetnie az államnak. Bár a pénz jelentős részét már elköltötték kampánycélokra, illetve különféle projektek támogatására fordították, jelenleg nem rendelkeznek elegendő forrással az összeg rendezésére, ami akár felszámolási eljáráshoz is vezethet.
„Hogy most pontosan mi fog történni, az a törvényben szereplő feltételes módú mondat és a nem létező gyakorlat miatt nem egyértelmű, de első körben a hamarosan megszülető határozat 15 napot fog adni a pártnak, hogy befizesse az összeget az államkasszába.
Ezt bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk tudni teljesíteni, hiszen leginkább semennyi pénzünk sincs”
– írják.
A párt nyíltan elismerte pénzügyi ellehetetlenülését, és adománygyűjtést indított annak érdekében, hogy legalább a tartozás egy részét ki tudja fizetni. A szatirikus megfogalmazás mögött így valós probléma húzódik meg: a parlamenten kívül rekedt párt állami támogatás híján működésképtelenné válhat, ezért most közvetlenül a támogatóitól kér anyagi segítséget.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert