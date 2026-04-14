Koldulásba menekült a Kutyapárt: a csúfos bukás után már adományért kuncsorognak

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben ismerte el, hogy a választáson az 1 százalékos küszöböt sem sikerült elérnie. Ennek következtében a pártnak mintegy 686 millió forintnyi kampánytámogatást kell visszafizetnie az államnak. Bár a pénz jelentős részét már elköltötték kampánycélokra, illetve különféle projektek támogatására fordították, jelenleg nem rendelkeznek elegendő forrással az összeg rendezésére, ami akár felszámolási eljáráshoz is vezethet.

„Hogy most pontosan mi fog történni, az a törvényben szereplő feltételes módú mondat és a nem létező gyakorlat miatt nem egyértelmű, de első körben a hamarosan megszülető határozat 15 napot fog adni a pártnak, hogy befizesse az összeget az államkasszába.