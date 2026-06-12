Valótlanul állította a 444, hogy 101 millió forintos NKA-támogatást kapott volna Fásy Zsüliett: több helyreigazítást is közzétett a portál

Több helyreigazítást is közzé kellett tennie a 444-nek, miután a portál valótlanul állította, hogy Fásy Zsüliett és cége 101 millió forintos NKA-támogatást nyert egy dokumentumfilm elkészítésére – írja az Index.

A Fásy család az ügyet követően több sajtópert is indított, amelyek közül több esetében már jogerős döntés született.