Valótlanul állította a 444, hogy 101 millió forintos NKA-támogatást kapott volna Fásy Zsüliett: több helyreigazítást is közzétett a portál

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A Fásy család több sajtópert is megnyert a 444-gyel szemben az NKA-támogatások körüli állítások miatt.
Több helyreigazítást is közzé kellett tennie a 444-nek, miután a portál valótlanul állította, hogy Fásy Zsüliett és cége 101 millió forintos NKA-támogatást nyert egy dokumentumfilm elkészítésére – írja az Index.
A Fásy család az ügyet követően több sajtópert is indított, amelyek közül több esetében már jogerős döntés született.
A sajtóban megjelent értesülések szerint Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett 101 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül egy dokumentumfilm-sorozat elkészítésére, jóllehet ilyen pályázatnak nyoma sem volt a hivatalos nyilvántartásokban.
A család a híreszteléseket nem hagyta annyiban, és több sajtóorgánum ellen is helyreigazítási eljárást kezdeményezett.
A perekben a Fásy család sikerrel járt, amit jól mutat, hogy több korábbi 444-es cikk elején is helyreigazítást tettek közzé.
Az egyik cikkben a következő olvasható: „Valótlanul híreszteltük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap százmilliós támogatásokat nyújtott volna Fásy Zsüliett dokumentumfilmjére”.
Egy másik, ennél részletesebb közleményben a szerkesztőség hozzátette: az állított 101 millió forintos támogatás szintén valótlanság volt, mivel sem Fásy Zsüliett, sem a cége nem indult ilyen tárgyú pályázaton.
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