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nka fásy család támogatás per 444

Valótlanul állította a 444, hogy 101 millió forintos NKA-támogatást kapott volna Fásy Zsüliett: több helyreigazítást is közzétett a portál

2026. június 12. 11:20

A Fásy család több sajtópert is megnyert a 444-gyel szemben az NKA-támogatások körüli állítások miatt.

2026. június 12. 11:20
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Több helyreigazítást is közzé kellett tennie a 444-nek, miután a portál valótlanul állította, hogy Fásy Zsüliett és cége 101 millió forintos NKA-támogatást nyert egy dokumentumfilm elkészítésére – írja az Index.

A Fásy család az ügyet követően több sajtópert is indított, amelyek közül több esetében már jogerős döntés született.

A sajtóban megjelent értesülések szerint Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett 101 millió forintos támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alapon (NKA) keresztül egy dokumentumfilm-sorozat elkészítésére, jóllehet ilyen pályázatnak nyoma sem volt a hivatalos nyilvántartásokban.

A család a híreszteléseket nem hagyta annyiban, és több sajtóorgánum ellen is helyreigazítási eljárást kezdeményezett. 

A perekben a Fásy család sikerrel járt, amit jól mutat, hogy több korábbi 444-es cikk elején is helyreigazítást tettek közzé.

Az egyik cikkben a következő olvasható: „Valótlanul híreszteltük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap százmilliós támogatásokat nyújtott volna Fásy Zsüliett dokumentumfilmjére”.

Egy másik, ennél részletesebb közleményben a szerkesztőség hozzátette: az állított 101 millió forintos támogatás szintén valótlanság volt, mivel sem Fásy Zsüliett, sem a cége nem indult ilyen tárgyú pályázaton.

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Nyitókép: Képernyőfotó

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
Marslakii
2026. június 12. 13:59
Akkor miért nem ezt mondta a szerencsétlen Hankó Balázs Egonnak!? Megáll az eszem, mekkora egy szerencsétlen flótás, hogy ezt bevállalta.
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0
0
wadcutter
2026. június 12. 13:04
nem valótlanul híreszteltétek, hanem szándékosan HAZUDTATOK, Fletóban legalább volt annyi becsület hogy bevallja, "hazudtunk reggel, délben meg este"
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1
0
angie1
•••
2026. június 12. 13:00 Szerkesztve
Nnnnaaa! És ennyivel meg is ússza mindenki a valótlan állításokat. Kell egy helyreigazító közlemény, amit valahol apró betűvel lehoz és mehet az élet tovább!
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1
0
nyúlgerinc
2026. június 12. 12:13
Gondolom azoknak a FOS-hoz tartozó szemétládáknak is közzé kell tenniük, aki anno átvéve a hírt kéjesen hirdették ugyanezt. Vagy tévedek?
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