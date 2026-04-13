Nem elégedett az eredménnyel és a saját kampányukkal sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Nagy Dávid szerint lejárató kampány indult ellenük, emiatt alakult így az eredmény.
Többre számítottunk, az utolsó egy hétben ellenünk folytatott lejárató kampány biztosan sokat nyomott a latban – mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója vasárnap este, a szavazatok több mint 80 százalékos feldolgozottsága mellett az MKKP 0,8 százalék körüli eredménynél tartott – írja a Magyar Nemzet.
Mint fogalmazott: „Az embereknek nagyon elegük van a Fideszből, és ennél bármi jobb. Ezzel egyet tudok érteni én is.
Azt gondolom, hogy ha jobban kampányoltunk volna, jobban csináljuk a dolgokat a párt vezetésével, Kovács Gergővel és Suzyval, akkor az embereknek az is átmehetett volna, amit mi szerettünk volna átadni”.
Hozzátette, hogy felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, és gratulált neki a választási győzelemhez.
Nyitókép: képernyőfotó