04. 13.
hétfő
04. 13.
hétfő
mkkp nagy dávid Magyar Péter

Nem elégedett az eredménnyel és a saját kampányukkal sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2026. április 13. 09:51

Nagy Dávid szerint lejárató kampány indult ellenük, emiatt alakult így az eredmény.

2026. április 13. 09:51
null

Többre számítottunk, az utolsó egy hétben ellenünk folytatott lejárató kampány biztosan sokat nyomott a latban – mondta Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője, pártigazgatója vasárnap este, a szavazatok több mint 80 százalékos feldolgozottsága mellett az MKKP 0,8 százalék körüli eredménynél tartott – írja a Magyar Nemzet.

Mint fogalmazott: „Az embereknek nagyon elegük van a Fideszből, és ennél bármi jobb. Ezzel egyet tudok érteni én is.

Azt gondolom, hogy ha jobban kampányoltunk volna, jobban csináljuk a dolgokat a párt vezetésével, Kovács Gergővel és Suzyval, akkor az embereknek az is átmehetett volna, amit mi szerettünk volna átadni”.

Hozzátette, hogy felhívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét, és gratulált neki a választási győzelemhez. 

Nyitókép: képernyőfotó

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csoda
2026. április 13. 10:58
Elhiszem, hogy nem elégedett, az 1% alatti eredményt elérő pártoknak a kampánytámogatás teljes összegét vissza kell fizetnie. A lejárató cikkekkel és videókkal a külföldi finanszírozók példát statuáltak, hogy mi történik a makacskodó ellenzéki pártokkal.
RigbyMordecai
2026. április 13. 10:58
Saját magatok csináltátok meg a lejárató kampányt saját magatok ellen. Az utolsó napokban felröffenő kampányvideók, rádióhangok egyáltalán nem voltak humorosak, de irritálóak viszont nagyon. A programotok maximum a drogosoknak tetszik. Rátok néhány dilis csávón és hülyéskedő csajon kívül senki nem kíváncsi, ezek is csak a hülyeség kedvéért, de amikor ezeknek már gyereknevelési meg szülőellátási meg lakásvásárlási gondjaik lesznek, már eszükbe sem fogtok jutni. Ti is kb mint Cicciolina, annyira vagytok hasznosak egy országnak. Ti csak egy tiszavirág-párt vagytok, kár az energiáért, inkább okuljatok a vereségből. Nem elég padot meg hasonlókat lepingálni humorosra, csak ez még senkinek az életét nem segítette előbbre, még figyelemfelhívásnak is kevés volt. Amit pedig a kampány alatt adtatok magatokból, főleg TE, na, az meg megerősített sokakat, hogy csak titeket ne.
csoda
2026. április 13. 10:58
Elhiszem, hogy nem elégedett, az 1% alatti pártoknak vissza kell fizetni a teljes kampánytámogatást. Nem véletlenül indult el ellenük a lejárató kampány, példát statuált a nemzetközi fonanszírozó, hogy hogyan járnak majd azok, akik nem állnak be sorba.
Picnic Niki
2026. április 13. 10:35
Ellenzékiek meglátták a lehetőséget, h OV legyőzhető, és akiknek elege volt belőle, nem néztek se isten, se embert a Tiszára szavaztak. Két fordulós választás esetén lett volna esélyük, más ellenzékivel, koalícióban
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!