L. Simon László: A legtöbben láthatólag buborékban éltek a Fideszben

Éppen egy esztendeje mondtam egy könyvbemutatón a Terror Házában, hogy „a 2026-os választás előtt óvatosan kell véglegesnek tűnő megállapításokat tenni, mert az előttünk álló kampánynak az lesz a tétje, hogy meg akarják-e akadályozni a választópolgárok a korszakká válást. Vagy másképpen szólva: a jelenlegi kormányt megdönteni igyekvők akarva-akaratlanul azon is dolgoznak, hogy Orbán Viktor országlásának két évtizede negatív időszakként rögzüljön kollektív emlékezetünkben. A közös emlékezet kulcskérdés, ezért a 2026-os választásnak az is a tétje, hogy a polgári oldal támogatói és meghatározó szereplői elhalasztott történelmi lehetőségként vagy egy rendszer korszakká való kikristályosodásának szakaszaként fognak a mögöttünk hagyott időszakra hivatkozni”.

A legtöbben láthatólag buborékban éltek a Fideszben.

Amikor ezeket egy éve kimondtam, a hallgatóság viszonylag reálisan gondolkodó tagjai túlzott aggodalomnak vélték a meglátásaimat, de a legtöbben szimplán lehülyéztek, sőt volt, aki le is árulózott. Mégis hogyan merem én megkérdőjelezni a már korszakká jegecesedett ciklusok értékét vagy egyáltalán azt, hogy 2026 után folytatódhat az orbáni országépítés? S lám, a népszavazással felérő választási eredmény nem pusztán egy hagyományos kormányváltást hozott, hanem még annál is többet, mint amit az első Orbán-kormány felállásakor kommunikált a Fidesz, azaz már szó sincs arról, hogy „kevesebb, mint rendszerváltás, több, mint kormányváltás”. Egyértelműen rendszerváltásról beszél az új kormánypárt és annak elnöke,