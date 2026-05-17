„Magyar Péter miniszterelnök rögvest meg is nevezte nemzetbiztonsági főtanácsadóját, aki nem más, mint Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke. A bejelentés első közelítésben csak annyiban tűnik izgalmasnak, hogy 2022 tavaszán amiatt aggódott joggal az ellenzéki sajtó: a propagandaminiszterhez került a polgári titkosszolgálatok kormányzati felügyelete. Tóth ugyanis most nagyon hasonló szerepet töltött be a Tisza-kampányban, mint Rogán 2022-ben a Fidesz oldalán. Van azonban itt más is. Tarjányi Péter a következő aggályt vetette fel Tóth megbízatása kapcsán:

»A szolgálatok nem maguktól dolgoznak. Mindig a politikai vezetés határozza meg: mire figyeljenek, milyen fenyegetéseket kezeljenek elsődlegesnek, milyen információkat gyűjtsenek, és mi a politikai »hírigény«. Ez minden országban így működik. (...) a nemzetbiztonság nem kampány és nem olyan rendszer, amit kívülről nézve néhány hónap alatt meg lehet érteni. (...) Ezért ezekhez a pozíciókhoz nemcsak bizalom és szervezőkészség kell. Hanem mély rendszerismeret is. És itt jön az igazi kérdés. Egy kampányfőnöki pozícióból érkező vezető milyen hírigényt fog meghatározni?« (…)