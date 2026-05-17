bajnai gordon Tisza Párt tóth péter tarjányi péter Korányi Dávid Magyar Péter

Magyar Péter egyik legfontosabb kinevezése súlyos kérdéseket vet fel

2026. május 17. 08:51

A régmúltból felsejlik egy Tóth Péteréhez hasonlóan bámulatos felemelkedés egy hasonló pozícióba. Őt Korányi Dávidnak hívták.

2026. május 17. 08:51
Schiffer András
Schiffer András

„Magyar Péter miniszterelnök rögvest meg is nevezte nemzetbiztonsági főtanácsadóját, aki nem más, mint Tóth Péter, a Tisza kampányfőnöke. A bejelentés első közelítésben csak annyiban tűnik izgalmasnak, hogy 2022 tavaszán amiatt aggódott joggal az ellenzéki sajtó: a propagandaminiszterhez került a polgári titkosszolgálatok kormányzati felügyelete. Tóth ugyanis most nagyon hasonló szerepet töltött be a Tisza-kampányban, mint Rogán 2022-ben a Fidesz oldalán. Van azonban itt más is. Tarjányi Péter a következő aggályt vetette fel Tóth megbízatása kapcsán:

»A szolgálatok nem maguktól dolgoznak. Mindig a politikai vezetés határozza meg: mire figyeljenek, milyen fenyegetéseket kezeljenek elsődlegesnek, milyen információkat gyűjtsenek, és mi a politikai »hírigény«. Ez minden országban így működik. (...) a nemzetbiztonság nem kampány és nem olyan rendszer, amit kívülről nézve néhány hónap alatt meg lehet érteni. (...) Ezért ezekhez a pozíciókhoz nemcsak bizalom és szervezőkészség kell. Hanem mély rendszerismeret is. És itt jön az igazi kérdés. Egy kampányfőnöki pozícióból érkező vezető milyen hírigényt fog meghatározni?« (…)

Tóth Péter mindenesetre igazi reneszánsz ember: sportújságírás, várospolitika, vasút, ingatlangazdálkodás, politikai kampányok, most pedig »felkészül«  a nemzetbiztonság. Friss megbízatására figyelemmel azonban néhány hézagot igazán kitölthetne az életrajzában. Pontosan milyen területen dolgozott közgazdászként 2004 tavasza és 2006 ősze, 2010 és 2013, valamint 2015 és 2025 között? Milyen tapasztalatokat szerzett a külpolitika és a nemzetbiztonság vonatkozásában?

A régmúltból felsejlik egy hasonlóan bámulatos felemelkedés egy hasonló pozícióba. Bajnai Gordon új miniszterelnök 2009-ben egy mindössze 29 éves EP-képviselői tanácsadót kért fel kül- és biztonságpolitikai főtanácsadójának. Őt Korányi Dávidnak hívták.”

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antoniosalazar
2026. május 17. 10:15
csicseriborso3antoniosalazar 2026. május 17. 10:09 Bíró Marcell hol volt mostanában? Szerintem sehol. Orbán nemzetbiztonsági főtanácsadója volt a főni bukásáig.
Sacap
2026. május 17. 10:15
Ez a nép semmiből nem tanul.Ez a mi turáni átkunk.
euphorbiapulcherrima
2026. május 17. 10:05
Akkor már mindenki itt van ?
antoniosalazar
2026. május 17. 09:50
Aztán Schiffer mi a véleményed Bíró Marcellről?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!