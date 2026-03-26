tisza párt tóth péter tarr zoltán radnai márk alkotmányvédelmi hivatal

Itt a bizonyíték: az ukrán kémként azonosított informatikus rendszeresen bejárt a Tisza irodájába (FOTÓK)

2026. március 26. 16:15

A Tisza legfelsőbb köreiből származó információk szerint lényegében Maróti Tamás irányította a párt informatikai tevékenységét.

2026. március 26. 16:15
null

A Ripost által készített fényképek egyértelműen bizonyítják: az ukrán kémként azonosított tiszás informatikusnak, Maróti Tamásnak szabad bejárása volt a Tisza Párt korábbi központi irodájába (Lajos u. 96) 2025 januárja és szeptembere között. A portál öbb tiszás forrása egybehangzóan azt állította, hogy Maróti gondosan ügyelt arra, hogy a mindig egyedül érkezzen és egyedül távozzon. Ennek ellenére sikerült róla egy olyan fényképet is készíteni melyen Maróti a párt kampányfőnökével, Tóth Péterrel együtt lép ki az irodából.

Az ukrán kém Maróti és Tóth Péter tiszás kampányfőnök együtt hagyják el a pártszékházat (Fotó: Ripost)

A Ripostnak a Tisza legbelsőbb köreiből származó információi szerint az ukrán kémként azonosított Maróti napi rendszerességgel bukkant fel a pártközpontban, 

lényegében ő irányította a párt informatikai tevékenységét.

A portál szerint 

az egyik legbeszédesebb fotó 2025 januárjában készült, amikor Maróti Tamás egy délutáni időpontban távozott a Tisza Párt irodájából, majd közvetlenül utána, másodpercek alatt több prominens tiszás politikus is elhagyta a székházat. 

Köztük Tarr Zoltán európai parlamenti képviselő és Radnai Márk, a párt alelnöke is.

Az ukrán kém, Maróti sietve elhagyja az irodát (Fotó: Ripost)
Közvetlenül utána pedig Tarr Zoltán és Radnai Márk is távozott. (Fotó: Ripost)

A Ripost felidézi: 

a kijevi titkosszolgálatokhoz bekötött férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal kedden közzétett jelentése leplezte le, 

később az Indexnek sikerült személy szerint is beazonosítania őt egy, a Tisza Párt által közzétett fényképen. A lap szerint az érintett személy Maróti Tamás, akit hacker berkeken belül csak „Buddha” néven emlegetnek.

A titkosítás alól feloldott jelentés szerint a brit–magyar kettős állampolgárságú Maróti Tamás, más néven Buddha, 

már korábban is a hatóságok látókörébe került, több büntetőeljárás indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Aktív megfigyelését már 2019-ben elrendelték – évekkel a Tisza párt megjelenése előtt –, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz, valamint engedélyköteles, kettős felhasználású termékekhez hozzájutni. 

A jelentés azt is rögzíti, hogy az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeres látogatója volt a budapesti ukrán nagykövetségnek, ahol feltételezhetően eligazításokat és megbízásokat kapott – foglalta össze a portál.

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tapir32
2026. március 26. 16:36
Szabó Bence vallomása semmilyen bizonyítékkal nem szolgált. Mese. Ő viszont megszegte a rá vonatkozó szabályokat. Fel kell jelenteni mint a Panyit.
tovarisi-konyec
2026. március 26. 16:35
De nagyon vége van. Tényleg csak a szellemifogyatékosok fognak a NER-re szavazni.
dzsini75
2026. március 26. 16:35
Mondjuk jól dolgoztak…… Úgy épültek be, hogy a Tiszopnak fogalma sem volt róla….. Most meg még presztízsből védeniük is kell őket…… 😉😂😱
robertdenyiro
2026. március 26. 16:35
>>> tovarisi-konyec 2026. március 26. 16:18 • Szerkesztve Akkorát megy ez a videó, mint anno MP Partizános interjúja. <<< Az, amikor azt hazudta hogy nevetséges hogy ő valaha politikusnak állna és beülne brüxelbe a libkánynáci internacionálét erősíteni? Az valóban vicces volt. Még mindig azon röhögünk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.